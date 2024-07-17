Ovaj horoskopski znak doživljava potpunu transformaciju u 2026. godini: Čeka ih procvat i okretanje novog poglavlja

Prema riječima astrologa Evana Natanijela Grima, jedan horoskopski znak će ove godine dobiti poseban sjaj, piše glossy.

Njemu je predodređeno da prođe kroz potpuno preoblikovanje sebe u 2026. godine. Promjene nisu lake, ali transformacija nije mogla da dođe u boljem trenutku.

Prema riječima astrologa, ovaj znak se suočava sa ne baš lepim periodom i spreman je da to sve otpusti i krene dalje.

U pitanju su Vodolije.

Ovaj horoskopski znak će u 2026. godini doživjeti “ponovno otkrivanje sebe”, a na tom putu će uskladiti svoje unutrašnje i spoljašnje ja.

To se neće dogoditi preko noći, ali vjerovatno su pripadnici ovog znaka već osetili neke promjene koje najavljuju svijetlu budućnost, budući da je Pluton, planeta uništenja i ponovnog rođenja, bio i u i van njihovog znaka od početka 2023. godine.

Iako je Plutonu potrebno nekoliko decenija da prođe kroz jedan horoskopski znak, što znači da se njegovi puni efekti neće ostvariti godinama koje dolaze, ono što 2026. godinu čini posebnom za Vodoliju je pomračenje Sunca u ovom znaku 17. februara. Ovo je ogroman trenutak resetovanja, objasnio je Grim.

Od neočekivanog sjaja do donošenja odluka koje menjaju putanju vaše karijere, 2026. godina će vam promijeniti život na bolje.

U ovoj godini, Vodolije će poboljšati odnos sa sobom, ali i sa drugima.

Dok se pomračenje Sunca 17. februara dešava u prvoj kući Vodolije, drugo pomračenje Sunca u Lavu u avgustu utiče na sedmu kuću partnerstava Vodolije, što pokazuje da pozivate nekoga u svoj život ko će vam pomoći da dodatno raširite krila.

Za slobodne Vodolije, to bi moglo da znači da bi ta osoba mogla da bude vaš budući životni partner.

Pošto sedma kuća takođe vlada poslovnim partnerstvima, Grim je rekao da biste mogli da formirate neka veoma strateška i unosna partnerstva u poslovnom kontekstu.

U svakom slučaju, ove veze su ključ za otključavanje vašeg punog potencijala i promjenu vašeg života na bolje u 2026. godini.

Iako su finansije i ljubav u vašoj budućnosti, ovo bi takođe mogla biti najbolja prilika da ostvarite život svojih snova. Zato ostanite fokusirani. Sreća vam ide u susret, sve dok je manifestujete u svom životu.

