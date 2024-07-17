Pet znakova zodijaka koji jednostavno ne vole urednost

Dok jedni ne mogu funkcionirati ako im radni stol nije savršeno organiziran, drugi se najbolje snalaze u onome što nazivaju “kreativnim neredom”. Astrologija nam otkriva da sklonost ka urednosti ili kaosu može biti duboko ukorijenjena u našem horoskopskom znaku. Za neke znakove, pospremanje je jednostavno na dnu liste prioriteta, ispod sanjarenja, avantura i velikih ideja, piše index.

Strijelac

Strijelac je vječni putnik i istraživač zodijaka, a njegov dom to najbolje odražava. Zašto bi gubio vrijeme na slaganje odjeće kad vani čeka cijeli svijet za istraživanje? Njihov životni prostor često izgleda kao baza između dvije velike ekspedicije – koferi su poluotpakirani, suveniri s putovanja razbacani po policama, a hrpa knjiga i karata čeka sljedeću avanturu.

Njihov nered nije prljavština, već zbirka priča i iskustava. Svaki predmet ima svoju svrhu, čak i ako se čini da je nasumično ostavljen. Strijelčevi jednostavno imaju važnijeg posla od brisanja prašine; njihov um je uvijek usmjeren prema budućnosti i novim horizontima, a pospremanje je aktivnost koja pripada dosadnoj sadašnjosti.

Blizanci

Um Blizanaca radi stotinu na sat, a njihov dom je fizička manifestacija tog mentalnog vrtloga. Započet će čistiti dnevni boravak, no onda će pronaći zanimljivu knjigu i početi čitati. Nakon toga će im stići poruka pa će se baciti na dogovaranje kave, potpuno zaboravivši na usisavač koji stoji nasred sobe. Njihova pažnja je raspršena, a pospremanje zahtijeva fokus koji teško održavaju.

Prostor u kojem žive Blizanci često je ispunjen nedovršenim projektima – platno za slikanje pored opreme za vježbanje i tri napola pročitane knjige. To nije lijenost, već posljedica njihove neukrotive znatiželje. Za njih, život je previše kratak da bi se trošio na slaganje stvari po boji kad postoji toliko novih stvari za naučiti i isprobati.

Ribe

Sanjari zodijaka, Ribe, često žive više u svom svijetu mašte nego u stvarnosti, pa ponekad jednostavno ne primjećuju nered oko sebe. Njihov kaos je poetičan i nježan – odjeća prebačena preko stolice izgleda kao umjetnička instalacija, a šalice kave ostavljene na stolu stvaraju neku svoju, samo njima razumljivu kompoziciju. Nisu namjerno neuredni, već su im misli negdje drugdje.

Njihov dom je njihovo utočište i kreativni studio, a u takvom prostoru pravila ne vrijede. Smatraju da pretjerana urednost može ugušiti inspiraciju. Ribe će radije provesti poslijepodne slušajući glazbu i sanjareći nego se zamarati organizacijom ormara, jer za njih je duhovni sklad puno važniji od onog materijalnog.

Ovan

Ovan je znak akcije, energije i impulzivnosti. Pospremanje je za njih spor, dosadan i repetitivan zadatak koji im oduzima dragocjeno vrijeme koje bi mogli potrošiti na nešto uzbudljivije. Njihov moto je “sad ili odmah”, a to se rijetko odnosi na kućanske poslove. Ostavljaju stvari tamo gdje su ih posljednji put koristili jer već jure prema sljedećem cilju.

Kaos Ovna je dinamičan. To je trag njihove nezaustavljive energije – sportska oprema bačena u kut, ključevi na stolu, jakna na podu. Oni funkcioniraju u naletima energije, pa će možda u jednom danu očistiti cijeli stan, ali taj zanos će ih držati vrlo kratko. Do sljedećeg velikog spremanja, njihov će prostor ponovno postati poligon za akciju.

Vodenjak

Vodenjak je vizionar usredotočen na budućnost čovječanstva, velike ideje i društvene promjene. U usporedbi s tim, pitanje gdje stoje čarape čini se potpuno beznačajnim. Mnogi Vodenjaci smatraju konvencionalnu urednost nepotrebnim društvenim konstruktom koji sputava slobodu i kreativnost. Zašto bi se robovalo pravilima slaganja kad se može raditi na izumu koji će promijeniti svijet?

Njihov radni i životni prostor često je zatrpan knjigama, tehnologijom, bilješkama i prototipovima. To nije nered, to je laboratorij ideja. Vodenjak će radije voditi trosatnu raspravu o filozofiji nego potrošiti deset minuta na pranje suđa. Njihov um je u oblacima, a nered na zemlji ih se jednostavno ne tiče.

Bilo da se radi o kreativnom kaosu ili jednostavnom nedostatku vremena, ovim znakovima nered ne predstavlja problem. Njihovi domovi su odraz njihovih živahnih umova i ispunjenih života. Uostalom, kako je rekao Albert Einstein, navodno i sam prilično neuredan: “Ako je pretrpani stol znak pretrpanog uma, čega je onda znak prazan stol?”

