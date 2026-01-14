Ko treba da traži povišicu, a ko da pošalje poruku u kojoj razmišlja? 3 najsretnija znaka tokom konjukcije Merkur-Mars

Konjukcija Merkur-Mars je uvek interesantna jer kad se ove dvije planete nađu u približno jednakom položaju gledano sa Zemlje udružuju se um i snaga, piše glossy.

Merkur upravlja mislima, razgovorima i planovima, dok Mars simbolizuje akciju, inicijativu i hrabrost, pa zajedno stvaraju aspekt koji ne trpi odlaganje.

Merkur u konjukciji s Marsom izoštrava um, ubrzava razmišljanje, reakcije i donošenje odluka i donosi entuzijazam pripadnicima svih znakova Zodijaka.

Ovaj tranzit podstiče ljude da kažu ono što dugo prećutkuju, da presjeku dileme i da djeluju odlučno. Ipak, nosi i rizik od impulsivnosti, oštrih riječi i brzopletih odluka, pa je važno energiju usmjeriti pametno i svjesno.



Tri znaka koja će imati najviše koristi od konjukcije Merkura i Marsa:

Ovan

Ovo je vaš trenutak da budete glasni, jasni i hrabri! Merkur i Mars Ovnovima daju samopouzdanje i snagu da se zauzmu za sebe, pa je idealan period da tražite povišicu, unaprijeđenje ili da pokrenete razgovor koji odavno odlažete na poslu.

Blizanci

Merkur je vaš vladar, a u spoju s Marsom donosi vam brzinu, šarm i mentalnu oštrinu. Savršen je trenutak da pošaljete poruku osobi koja vam se dopada, započnete flert ili iznesete ideju koja vam je dugo u glavi jer vam riječi sada idu u korist.

Jarac

Za vas je ovo tranzit konkretnih poteza. Ako razmišljate o važnoj odluci, poslovnom dogovoru ili pokretanju projekta, sada imate energiju da to sprovedete bez sumnje. Takođe, povoljan je period za ozbiljne razgovore o budućnosti i postavljanje jasnih granica.

Astrološki savjet za sve znakove

Iskoristite ovaj tranzit da budete iskreni, ali ne i grubi, hrabri, ali ne nepromišljeni! Prava riječ u pravom trenutku može da otvori vrata, ali isto tako ih može i zalupiti, pa dvaput merite pre nego što presječete…

Facebook komentari