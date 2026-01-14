Veliki horoskop za VLADAVINU VODENJAKA (20.1. – 18.2.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Za Rakove je sezona Vodenjaka intenzivnija i dublja. Naglasak je na području koje se tiče zajedničkih resursa, kredita, nasljedstava, partnerovog novca, ali i psiholoških procesa, intime i iscjeljenja. Možda se otvaraju konkretne teme oko dijeljenja troškova, rješavanja dugova, zajedničkih ulaganja ili podjele imovine. Na ljubavnom planu, odnosi sada prolaze kroz dublje slojeve. Za Vodenjaka je ovo glavna životna pozornica. U Vašem znaku redom prolaze Sunce, Merkur, Venera, Mars i Pluton pa je naglasak na identitetu, samosvijesti, osobnim odlukama i načinu na koji se pojavljujete u svijetu. Osjećaj “novog poglavlja” vrlo je snažan. Na poslu, sezona Vodenjaka je vrijeme hrabrih poteza: promjena uloga, pokretanje vlastitog posla, javno izlaganje, promjena profesije, izlazak iz sjene.

Sezona Vodenjaka 2026. započinje 20.1. u 02:45, kada Sunce ulazi u Vodenjaka i traje do 18.2. u 16:52, do ulaska Sunca u Ribe. Od 23.1. do 6.2. u Vodenjaku se okupljaju Sunce, Merkur, Venera, Mars i Pluton pa je naglasak na promjeni, suradnji, mrežama i budućim planovima izrazito pojačan. To je razdoblje kada se snažnije osjeća potreba za distancom od starih obrazaca i za traženjem ljudi i ideja s kojima postoji istinska srodnost.

Merkur ulazi u Vodenjaka u drugoj polovici siječnja/januara i 6.2. navečer prelazi u Ribe, donoseći prijelaz s racionalnog promišljanja prema intuitivnijem načinu komunikacije. Venera ulazi u Vodenjaka 17.1., a 10.2. prelazi u Ribe pa se odnosi i financije najprije boje energijom slobode, eksperimentiranja i prijateljstva, a zatim većom empatijom, suosjećanjem i potrebom za dubljim povezivanjem.

Mars ulazi u Vodenjaka 23.1. i ostaje tamo do kraja sezone, pojačavajući potrebu za hrabrim iskoracima, prekidima s onim što je zastarjelo i aktivnim uključivanjem u zajednice i projekte koji imaju smisla za budućnost.

U pozadini Jupiter retrogradan u Raku naglašava važnost doma, unutarnje pripadnosti i emocionalne sigurnosti, podsjećajući da promjena nema snagu ako je temelj nesiguran. Saturn je u kasnim Ribama i 13.2. ulazi u Ovna pa se odgovornost i granice sele s unutarnjih stanja i nevidljivih procesa na konkretnu akciju i nove početke.

Neptun od 26.1. prelazi na prve stupnjeve Ovna i potiče jači osjećaj misije, poziva i osobne istine. Uran u Biku početkom veljače/februara završava retrogradni hod i kreće direktno, otvarajući prostor za praktične promjene u području novca, vrijednosti i životnog stila. Pluton u Vodenjaku dodatno pojačava dojam da se mijenjaju i osobne i kolektivne strukture, osobito one povezane s tehnologijom, društvom, moći i načinom na koji ljudi funkcioniraju u grupama.

Što može očekivati svaki znak pojedinačno?

Ovan

Za Vas je ovo sezona ljudi, mreža i timova. Vodenjak kod Ovna naglašava polje prijatelja, grupa, kolektiva i planova za budućnost pa se cijela atmosfera vrti oko suradnje, projekata, zajedničkih inicijativa i osjećaja da niste sami u onome što radite. Osjećate jaču potrebu da se okružite ljudima s kojima dijelite vrijednosti i viziju, a neke veze koje su bile mlake jednostavno gube na važnosti.

U ljubavi se vrlo jasno vidi koliko je odnos i prijateljstvo u istom paketu. Ako ste zauzeti, sezona Vodenjaka traži da s partnerom postanete više “tim”, da zajedno dijelite ciljeve, poznanstva, ideje, a ne da svatko vuče na svoju stranu. Moguće su važne odluke: upoznavanje partnera s Vašim krugom ljudi, zajednički projekt, selidba ili dogovor koji mijenja dinamiku veze.

Ako ste slobodni, nova poznanstva dolaze kroz prijateljske krugove, događaje, radionice, udruge, online zajednice – tamo gdje ljudi dijele interese, a ne samo privlačnost.

Na poslu sezona potiče timski rad, umrežavanje i suradnje koje imaju veći doseg. Dobro je razmišljati u smjeru “s kim se mogu udružiti” umjesto “što moram sam/a”. Mogući su veći projekti, poslove kroz grupe, udruge, organizacije pa čak i promjene u timovima. Financijski, korist od ljudi dolazi kroz preporuke, kontakte i preporuke “od uha do uha”. Zdravlje traži malo više discipliniranog odmora – što ste društveno aktivniji, to je važnije paziti na san i živčani sustav.

Bik

Kod Bika je sezona Vodenjaka fokusirana na vrh karte – ugled, karijeru, poziciju i ono po čemu ste poznati. Ovo je razdoblje u kojem drugi od Vas očekuju ozbiljnost, profesionalnost i konkretne rezultate. Možete osjećati da ste pod povećalom, ali istovremeno imate priliku napraviti važan korak naprijed: prihvatiti novu funkciju, promijeniti smjer karijere ili jasno reći u kojem pravcu želite ići

Na ljubavnom planu, karijera i odnos su povezani jače nego inače. Ako ste u vezi, tema “gdje idemo kao par” postaje naglašenija: razgovori o zajedničkim ciljevima, financijama, mjestu življenja, podjeli odgovornosti. Partner lako može osjetiti pritisak koji nosite, zato je bitno da ne prebacujete ulogu “šefa” iz posla u odnos. Ako ste slobodni, privlače Vas ljudi koji djeluju stabilno, sposobno i ozbiljno – netko tko zna što želi i stoji iza toga.

Poslovno, sezona Vodenjaka za Bika često donosi situacije u kojima se testiraju ambicije. Neki Bikovi mogu dobiti više odgovornosti, drugi mogu odlučiti da im neki smjer više nema smisla i krenuti u pripremu promjene. Dobro je razmišljati dugoročno: koje projekte vrijedi graditi, a što je iscrpljujuće bez stvarne koristi.

Financijski, ovo može biti period većih troškova vezanih uz status (stručna usavršavanja, oprema, promjene u poslu), ali i ozbiljnijih razgovora oko plaće, ugovora i uvjeta rada.

Blizanci

Za Blizance sezona Vodenjaka otvara vrata širem horizontu. Aktivira se područje putovanja, učenja, višeg znanja, inozemstva i životne filozofije pa imate snažniji poriv da se pomaknete iz poznatog: kroz doslovno putovanje ili kroz mentalni i duhovni rast. Odluke o edukacijama, certifikatima, studiju, suradnjama s ljudima iz drugih gradova ili država sada dolaze prirodnije.

Ljubavno, ovo je period u kojem odnos traži više slobode, zraka i zajedničkih iskustava. Ako ste zauzeti, dobro će Vam činiti sve što donosi osjećaj rasta: zajednički tečaj, duhovna edukacija, putovanje, planiranje neke veće promjene. Ako imate osjećaj da se veza vrtjela u krug, ovo je sezona kada možete otvoreno razgovarati o viziji budućnosti. Ako ste slobodni, lako upoznajete ljude kroz putovanja, seminare, radionice, online obrazovne platforme – netko tko Vas inspirira intelektualno može brzo postati i emocionalno privlačan.

Na poslovnom planu, sezona Vodenjaka potiče projekte koji zahtijevaju širu perspektivu: međunarodna suradnja, rad s publikom, predavanje, pisanje, marketing, edukacije.

Neki Blizanci bi mogli dobiti ponudu iz inozemstva ili započeti projekt koji se širi izvan lokalnih okvira. Financijski, korist dolazi kroz znanje – što više ulažete u učenje, jezike, specifične vještine, to lakše kasnije dižete cijenu svog rada. Psihološki, ovo je faza u kojoj izlazite iz uske slike o sebi i vidite da imate više opcija nego što ste mislili.

Rak

Za Rakove je sezona Vodenjaka intenzivnija i dublja. Naglasak je na području koje se tiče zajedničkih resursa, kredita, nasljedstava, partnerovog novca, ali i psiholoških procesa, intime i iscjeljenja. Možda se otvaraju konkretne teme oko dijeljenja troškova, rješavanja dugova, zajedničkih ulaganja ili podjele imovine. Paralelno, mijenja se način na koji doživljavate kontrolu, prepuštanje, bliskost i povjerenje.

Na ljubavnom planu, odnosi sada prolaze kroz dublje slojeve. Ako ste u vezi, sezona Vodenjaka može donijeti iskrene razgovore o strahovima, ljubomori, povjerenju, o tome koliko se tko daje i što tko preuzima u vezi. Ovo je dobar period za produbljivanje intimnosti, ali i za suočavanje s temama koje ste izbjegavali. Ako ste slobodni, privlače Vas osobe koje djeluju “intenzivno”, možda pomalo tajanstveno, ali s kojima osjećate da nema površne igre – već odmah ulazite u dublji kontakt.

Na poslu je naglasak na strateškim odlukama, financijama u pozadini, investicijama, kreditima, poslovima s tuđim novcem ili resursima (banke, osiguranja, porezi, partnerstva).

Možete se naći u situaciji da morate zatvoriti jednu financijsku priču kako bi se otvorila druga. Financijski, dobro je imati jasnu sliku svih obaveza i dugova, te izbjegavati dogovore koji Vas dugoročno guše. Zdravlje i psiha traže skrb: ovo je dobar period za terapiju, energetski rad, dubinsko iscjeljenje starih obrazaca.

Lav

Lavovima sezona Vodenjaka osvjetljava najosjetljiviji dio horoskopa – partnersku os. Sve što se tiče odnosa jedan-na-jedan dolazi u fokus: brak, ozbiljna veza, poslovno partnerstvo, suradnja s važnim klijentima pa čak i otvoreni “protivnici”. Sezona testira ravnotežu između “ja” i “mi” i jasno pokazuje gdje je odnos zreo, a gdje treba promjenu.

U ljubavi je ovo vrijeme pojačane strasti, ali i potrebe za istinom. Ako ste zauzeti, lako dolazi do situacija u kojima više ne možete ignorirati teme koje ste gurali pod tepih. Mogući su i veći koraci: zajednički život, zaruke, brak, odluka o djetetu, ali i prekid ako imate osjećaj da se već dugo vrtite u začaranom krugu. Ako ste slobodni, u život može ući osoba koja djeluje kao “okidač” – netko tko Vas izaziva da drugačije gledate na odnose.

Na poslovnom planu, sezona naglašava suradnje, ugovore i dogovore. Važno je s kim radite, kakve su podjele odgovornosti i koliko su uvjeti fer. Možete ući u ozbiljniju poslovnu vezu, potpisati neki važan ugovor ili odlučiti prekinuti suradnju koja je postala prezahtjevna.

Financijski, odnosi mogu biti izvor i podrške i troška – dobro je jasno staviti na papir tko što daje i dobiva. Zdravlje je povezano s odnosima: napetosti u vezi ili partnerstvu brzo oduzimaju snagu, zato vrijedi graditi iskrenu komunikaciju.

Djevica

Za Djevice sezona Vodenjaka snažno osvjetljava područje rada, rutine i zdravlja. Pojačava se fokus na svakodnevne obaveze, suradnike, organizaciju i način na koji koristite vrijeme. Ovo je razdoblje u kojem se može promijeniti način rada, tim, sustav ili tehnologija koju koristite. Neki od Vas mogu dobiti novi zadatak, preći na drugo radno mjesto ili drugačije posložiti dnevni raspored.

U ljubavi se upravo svakodnevica pokazuje ključnom. Ako ste u vezi, kvaliteta odnosa sada se vidi kroz male stvari: kako dijelite obaveze, kako se podržavate u stresnim danima, tko preuzima što u kućanstvu. Ovo može biti razdoblje u kojem s partnerom uvodite zdravije rutine, zajedničku brigu o tijelu, prehrani, snu. Ako ste slobodni, nova poznanstva mogu doći kroz posao, kolege, radionice vezane uz zdravlje ili neku praktičnu vještinu.

Poslovno, sezona Vodenjaka Vam daje priliku da odradite puno, ali i da promijenite ono što je neučinkovito. Dobro je uvesti nove sisteme (planeri, aplikacije, bolja podjela zadataka), pojednostavniti procese i tražiti rješenja koja štede vrijeme.

Financijski, ovo nije nužno dramatično razdoblje, ali može donijeti dodatnu zaradu kroz honorarne poslove ili bolju organizaciju. Zdravlje je centralna tema: tijelo vrlo brzo reagira ako pretjerate, zato je važno u raspored jednako ozbiljno ucrtati odmor, san, šetnju.

Vaga

Vagama sezona Vodenjaka vraća više živosti, inspiracije i spontanosti. Aktivira se područje ljubavi, djece, hobija, kreativnih projekata i svega onoga što Vam daje osjećaj da ste živi. Ovo je jedan od onih perioda u godini kada je važno ne svesti život samo na obaveze, nego svjesno dati prostor igri, radosti i stvaranju.

Na ljubavnom planu, sezona donosi pojačanu privlačnost i želju da se emotivno izrazite. Ako ste u vezi, odnos može dobiti svježu energiju: više zajedničkih izlazaka, druženja, izleta, kreativnih aktivnosti, razgovora o željama i planovima. Ako ste već dugo “u rutini”, sada možete osvježiti dinamiku ili shvatiti da želite nešto drugačije. Ako ste slobodni, ovo je jedno od povoljnijih razdoblja za nova poznanstva – često kroz prijatelje, društvena događanja, hobije, umjetnost, online zajednice.

Na poslu, kreativnost i autentičnost postaju važniji. Bilo da radite u klasičnom poslu ili ste u nekom slobodnijem obliku rada, sezona Vodenjaka potiče Vas da u ono što radite unesete više svog potpisa – svoj stil, ideje, estetiku. To nije nužno razdoblje dramatičnih karijernih rezova, ali je vrlo dobro vrijeme da u postojeći posao unesete više onoga što volite.

Financijski, dio prilika može doći kroz kreativne projekte, djecu, edukacije ili hobije koji polako prerastaju u izvor prihoda. Zdravlje je stabilnije kad se ne odričete radosti – psihičko stanje Vam je sada direktno vezano uz to koliko prostora dajete srcu.

Škorpion

Za Škorpione sezona Vodenjaka snažno osvjetljava priču o domu, obitelji i unutarnjoj sigurnosti. Aktivira se područje u kojem živite, ljudi s kojima dijelite prostor, odnosa s roditeljima ili djecom, sjećanja i korijena. Možete osjetiti potrebu za promjenom u prostoru: selidba, adaptacija, kupnja ili prodaja nekretnine, preuređenje, uvođenje novih pravila u kući. Istovremeno se mijenja i emocionalni doživljaj “doma” – ono što je nekad bilo podrazumijevano sada se preispituje.

Ljubavno, ovo razdoblje često donosi teme zajedničkog života. Ako ste u vezi, sezona Vodenjaka može pokrenuti razgovore o tome gdje živite, tko što ulaže, kako izgledaju Vaše svakodnevice i obiteljske uloge. Moguća su i suočavanja s obiteljskim obrascima koji se nesvjesno ponavljaju u vezi – nešto što ste naslijedili iz svoje primarne obitelji sada želite promijeniti. Ako ste slobodni, privlače Vas osobe s kojima osjećate “mir doma”, a ne samo strast – ali opet, kod Škorpiona je strast uvijek prisutna, samo u ovom periodu traži i sigurnost.

Na poslu, sezona se ne mora manifestirati kroz dramatične promjene, ali može donijeti preispitivanje ravnoteže između posla i privatnog života. Ako radite od kuće, može doći do potrebe za boljom organizacijom prostora i vremena. Ako radite izvan doma, možda osjećate da je vrijeme da promijenite ritam kako biste više bili prisutni u obiteljskom životu.

Financijski, troškovi mogu biti usmjereni na dom i obitelj – investicije u prostor, opremu, članove obitelji. Zdravlje je osjetljivo na emocionalnu klimu u kući; sve što donosi više mira i reda u prostoru povoljno utječe i na psihu.

Strijelac

Za Strijelce sezona Vodenjaka pojačava komunikaciju, kretanje i svakodnevnu razmjenu. Aktivira se područje razgovora, učenja, kratkih putovanja, susjeda, rodbine, dokumentacije i tehnologije. Možete imati osjećaj da je sve življe: više poziva, poruka, mailova, sastanaka, malih dogovora. Um radi punom brzinom, ideja ne nedostaje.

Na ljubavnom planu komunikacija postaje ključ. Ako ste u vezi, upravo razgovor može donijeti najveće pomake – bilo kroz iskrenu razmjenu o potrebama, bilo kroz planiranje budućnosti, bilo kroz to da jednostavno češće pričate o onome što Vas pokreće. Ako ste imali osjećaj da ste se udaljili, sada imate priliku ponovno se povezati kroz riječi, kratka putovanja, zajedničke izlete, male zajedničke planove. Ako ste slobodni, sezona je vrlo povoljna za upoznavanje ljudi preko interneta, društvenih mreža, tečajeva, predavanja, susjeda, kraćih putovanja – sve što uključuje kretanje i razmjenu.

Na poslu, Strijelci sada mogu jako profitirati od pisanja, predavanja, prezentacija, pregovora i rada s klijentima. Ima smisla slati prijedloge, javljati se na natječaje, aktivno nuditi svoje ideje. Mogući su i kraći tečajevi, edukacije, certificiranja koja unapređuju vještine.

Financijski, prilike mogu doći kroz poslove koji traže komunikaciju, prijevoz, rad s informacijama. Zdravlje je povezano s živčanim sustavom – važno je paziti na preopterećenje informacijama, napraviti “detoks” od ekrana i povremeno se doslovno isključiti.

Jarac

Nakon vlastite sezone, Jarci u sezoni Vodenjaka prebacuju fokus na resurse i vrijednost. Aktivira se područje osobne zarade, talenta, onoga što imate i kako s tim upravljate. Možda preispitujete cijenu svog rada, način na koji zarađujete, trošite ili štedite. Ovo je dobro vrijeme da budete vrlo realni: što Vam donosi stvarnu korist, a što samo puni prostor ili oduzima energiju.

Ljubavno, tema sigurnosti postaje jača. Ako ste u vezi, lako se otvaraju razgovori o novcu, raspodjeli troškova, zajedničkim ulaganjima, ali i o osjećaju da ste cijenjeni – ne samo riječima, nego i djelima.

Osjećaj “vrijednosti” sada uključuje i emotivnu i materijalnu komponentu: želite znati da se Vaš trud vidi i da odnos stoji na zdravim temeljima. Ako ste slobodni, privlače Vas ljudi koji djeluju stabilno, praktično i odgovorno, netko s kim se možete osloniti i u emotivnom i u životnom smislu.

Na poslu je ovo razdoblje jako dobro za pregovore o plaći, redefiniranje cijena, traženje boljih uvjeta ili razmišljanje o dodatnim izvorima prihoda. Možda počnete monetizirati neku vještinu koju ste do sada smatrali “usputnom”. Financijski, važno je gledati dugoročno – sezona nije nužno vrijeme velikih rizika, više vrijeme pametnog poslagivanja. Zdravlje je povezano s osjećajem materijalne sigurnosti: kad imate dojam da stojite čvrsto i tijelo se lakše opušta.

Vodenjak

Za Vodenjaka je ovo glavna životna pozornica. U Vašem znaku redom prolaze Sunce, Merkur, Venera, Mars i Pluton pa je naglasak na identitetu, samosvijesti, osobnim odlukama i načinu na koji se pojavljujete u svijetu. Osjećaj “novog poglavlja” vrlo je snažan: ono što ste zadnjih godina nosili unutra sada traži vanjski izraz.

Ljubavno, sezona može biti vrlo značajna. Ako ste u vezi, partner vrlo jasno osjeća da se mijenjate – možda želite više slobode, više autentičnosti, više prostora za vlastite projekte. To ne mora biti prijetnja vezi ako ste spremni iskreno razgovarati o tome što se mijenja. Odnosi koji su fleksibilni sada mogu rasti, a oni koji Vas već dugo guše mogu doći do točke odluke.

Ako ste slobodni, privlačite ljude koji prepoznaju Vašu posebnost i ne pokušavaju Vas spremiti u kalup; istovremeno, sami sebi više ne pristajete na priče u kojima se morate smanjivati.

Na poslu, sezona Vodenjaka je vrijeme hrabrih poteza: promjena ulogâ, pokretanje vlastitog posla, javno izlaganje, promjena profesije, izlazak iz sjene. Osjećate jaču potrebu da radite nešto što ima smisla i da se vidi tko ste. Financijski, ovo može biti početak restrukturiranja: možda ne dolaze odmah “velike nagrade”, ali počinjete graditi model rada koji je u skladu s Vama. Zdravlje traži da ozbiljno shvatite granice – energija je visoka, ali prenaprezanje i ignoriranje tijela brzo se osvećuje.

Ribe

Za Ribe sezona Vodenjaka djeluje iznutra, kao tiho poglavlje između starog i novog ciklusa. Aktivira se područje podsvijesti, snova, povlačenja, završavanja i svega onoga što radite “iza scene”. Možete osjećati pojačan umor, veću potrebu za snom, meditacijom, samoćom ili stvaranjem u miru. Paralelno, Saturn završava boravak u Vašem znaku, a Neptun prelazi u Ovna pa je jasno da završavate jednu dugu unutarnju fazu.

Ljubavno, ovo je vrijeme u kojem se puno toga odvija ispod površine. Ako ste u vezi, možda ne dolazi do dramatičnih događaja, ali Vaš unutarnji doživljaj veze se mijenja. Lakše vidite gdje ste se previše žrtvovali, gdje ste zatvarali oči, a gdje ste stvarno podržani. Ovo je dobar period za mirne, iskrene razgovore, ali i za tihe geste koje pokazuju brigu. Ako ste slobodni, možete osjetiti nostalgiju prema prošlim pričama, ali u isto vrijeme jasnije vidjeti što više ne želite ponavljati.

Na poslu, sezona Vodenjaka je više pripremna nego ekspanzivna. Možete raditi na projektima koji još nisu javni, rješavati staru dokumentaciju, završavati ono što je ostalo nedovršeno, planirati sljedeće korake. Ako osjećate zasićenje poslom, sada je dobar trenutak da iskreno sagledate što je iscrpljujuće i što treba promjenu kad za to dođe vrijeme.

Financijski, dobro je držati se realnog, ne ulaziti u rizične dogovore iz osjećaja pritiska. Zdravlje traži nježnost: san, tišinu, duhovnu praksu, boravak u prirodi, umjetnost – sve što hrani živčani sustav i vraća osjećaj da ste povezani sa sobom.

ATMA/Suzana Dulčić

