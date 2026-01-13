Godina pred tobom: astrološka mapa rasta i promjena

Ovnovi, Saturn sve testira pa tako i vaš poslovni život. Ostavljate iza sebe poslove ili načine poslovanja koji ne donose željene rezultate i drže vas na mjestu. Duboko u sebi osjećate da više ne možete po starom. Rađaju se i nove ambicije, a osjetit ćete ih već u prva dva mjeseca nove godine. Ključ uspjeha bit će u upornosti i strpljenju. Jupiter vas podržava od srpnja/jula pa nadalje. Donosi vam podršku koja vam je potreba za ispunjenje vaših planova. Neke važnije promjene mogle bi se događati i od kraja kolovoza/avgusta pa kroz rujan/septembar. Izgledno je i da ćete kraj godine dočekati zatrpani poslom. Vage, druga polovina travnja/aprila može donijeti iskušenja u jednom odnosu. Razdoblje od 29.6. do 23.7. obuhvaća retrogradno kretanje Merkur u Raku pa za to vrijeme odgodite krupnije poslovne odluke i financijske investicije.

OVAN

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Pred vama je godina iskušenja i obnove. Saturn u vašem znaku traži odgovornost, zrelost u stvaranju stabilnih odnosa. Potiče i na preispitivanje. Ima li u vašem braku ili vezi podrške, povjerenja i strasti? Ako vam nešto nedostaje mogli biste osjetiti nezadovoljstvo i potrebu da se odmaknete od onoga za što vidite da ne možete promijeniti. I dok siječanj/januar i travanj/april donose izazove i napetija iskustva, ulaskom Jupitera u znak Lava od ljeta dolazi vrijeme preporoda, za neke i novih ljubavi. Ovo je i godina u kojoj se može dogoditi trudnoća, rođenje djeteta, ali i prekid dugogodišnje veze u kojoj je nestalo ljubavi. Strast se budi kroz svibanj/maj. Kroz jesen, osobito tijekom retrogradne Venere od dolazi novi krug preispitivanja prošlosti, neriješenih problema u odnosu, ali i mogućeg povratka u zagrljaj bivše ljubavi. I dok vas Saturn traži da odrastete i shvatite što uistinu želite od sebe i drugih, Uran u Blizancima, Pluton u Vodenjaku i Neptun u vašem znaku stvaraju iskustva koja vode prema novom životu.

Sretna razdoblja: Tijekom ožujka/marta Venera se kreće vašim znakom, naglašava vašu privlačnost i daje vam hrabrost da učinite nešto što bi vam moglo donijeti rasterećenje od prošlosti i iskustava koje ćete tim iskorakom polako ostavljati iza sebe.

Posao i novac: Saturn sve testira pa tako i vaš poslovni život. Ostavljate iza sebe poslove ili načine poslovanja koji ne donose željene rezultate i drže vas na mjestu. Duboko u sebi osjećate da više ne možete po starom. Rađaju se i nove ambicije, a osjetit ćete ih već u prva dva mjeseca nove godine. Ključ uspjeha bit će u upornosti i strpljenju. Učite nove načine postupanja i stvaranja. Nešto novo je pred vama. Jupiter vas podržava od srpnja pa nadalje. Donosi vam podršku koja vam je potreba za ispunjenje vaših planova. Neke važnije promjene mogle bi se događati i od kraja kolovoza/avgusta pa kroz rujan/septembar. Izgledno je i da ćete kraj godine dočekati zatrpani poslom.

Sretna razdoblja: U danima od 15.4. do 3.5. nešto prelamate i donosite važne poslovne pa i životne odluke. Svibanj/maj će biti dobar za financije, na način da možete prvi put konkretnije osjetiti plodove minulog rada i truda.

Zdravlje i forma: Iskustva će vas učiti kako da bolje i efikasnije upravljate svojim vremenom i energijom. Početkom godine bit ćete umorni, napeti. Kao da previše opterećenja preuzimate na sebe pa vodite računa o svom zdravlju. Pomrčina Mjeseca u znaku Djevice 3.3. potiče vas da usvojite zdravije životne navike. Energija i vitalnost počinju rasti kroz drugu polovinu godine kada će splasnuti osjećaj umora i opterećenosti.

Oprez! Kroz drugu polovinu travnja/aprila spajaju se Merkur, Neptun, Mars i Saturn u vašem znaku. Vrlo moćna, pomalo i teška energija. Vidjet ćete što treba pustiti i prekinuti, te na koji način s više discipline i strpljenja proći kroz okolnosti u kojima ćete se naći. To osobito vrijedi za dane 22. i 23.4..

BIK

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Godina pred vama i iskustva kroz koja ćete proći, pomoći će vam da bolje vidite i shvatite što želite od svog ljubavnog života. Tu su i neki tereti prošlosti, iskustva koja treba procesuirati kako biste mogli krenuti u nešto novo, bez straha. Ako ste sami, pustite ono što vas je povrijedilo i krenite u nove prilike koje vam se mogu ukazati već početkom ove godine. Godina vam nudi priliku za novu ljubav, možda i s osobom koja će biti u blizini vašeg doma i s kojom ćete na neki način biti i financijski povezani. Nešto ozbiljnije iskušenja idu kroz jesen i to već od 3. listopada/oktobra kada vaš planet vladar krene retrogradno. Otada pa do 4.11. imat ćete potrebu povući se ili distancirati od partnera, no kroz studeni/novembar će vam postati jasnije što se zapravo događa, da biste krajem godine donijeli neke važne odluke vezane uz budućnost svog odnosa. Druga polovina godine može vam donijeti i značajnije promjene na polju stanovanja i obitelji, osobito kroz ljetni period.

Sretna razdoblja: I dok ćete se kroz travanj ‘boriti’ s duhovima emocionalne prošlosti, Venera će se kretati vašim znakom i donositi vam nove ljubavne blagoslove. Možete riješiti stare nesporazume, povratiti izgubljeno povjerenje ili započeti novi odnos.

Posao i novac: Prva dva mjeseca nove godine ukazuju na porast poslovne odgovornosti. Očekivat će se da budete spremni uskočiti i u poslove koji ne spadaju u opis vašeg radnog mjesta. Kroz svibanj/maj i lipanj/jun imate više motivacije i radne energije pa ćete brzo i uspješno završavati sve ono što započnete. Upravo će to proljeće za vas biti izvor novih poslovnih prilika. Ulaskom u ljeto, opet se smanjuje radna motivacija, no zato će jesen biti vrlo burna oko razgovora i pregovora te poslovnih suradnji. U odnosu na protekle godine, u ovoj možete zabilježiti financijski rast, čak i zarađivati na neočekivane načine i kroz dodatne poslove.

Sretna razdoblja: Svibanj/maj, vaš rođendanski mjesec bit će jako produktivan i unosan po pitanju posla i novca. Ovdje je prilika da nešto kupite, prodate, a dobre vijesti čekaju i one koji žele promijeniti posao ili ostvariti jedan već projekt.

Zdravlje i forma: Saturn iza vaših leđa poziva vas na nešto sporiji tempo života. Vodite računa o glavi, zubima i kostima. Jesen, osobito listopad/oktobar i studeni/novembar pozivaju vas da provjerite stanje svog organizma i promijenite navike koje vam štete. Čuvajte se pretjerivanja i neumjerenog uživanja u hrani. Jupiter u Lavu može povećati apetit, a posljedično i donijeti višak kilograma.

Oprez! Kretanje Marsa znakom Vodenjaka od kraja siječnja/januara pa kroz veljaču/februar može donijeti manje zdravstvene smetnje, osobito za želucem i koljenima. Budite oprezniji i u odnosu s autoritetima. Opreza nikad dosta i u listopadu/oktobru. Nešto rješavate, a za to vam je potreban mir i strpljenje. Zato pustite dramu i usredotočite se na rješenje.

BLIZANCI

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Mijenjat će vas kretanje Urana vašim znakom, osobito ako ste rođeni između 21. i 28.5.. Ne podnosite ograničenja, počinjete živjeti svoju slobodu, netrpeljivi ste prema konvencionalnim načinima ponašanja u odnosu. Nova i posve neobična ljubav dolazi onima koju ju traže. Netko će probuditi vašu radoznalost i intelektualno vas inspirirati. Nova poznanstva će brzo prelaziti u nešto više, osobito tijekom proljeća. Zauzeti pripadnici ovog znaka ulaze u stabilnije životni period. Pozitivni utjecaji sporih planeta omogućuju vam da uspostavite izgubljenu bliskost i da aktivnije radite na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Kroz kraj lipnja/juna planet zadužen za vaše odnose ulazi u znak Lava pa očekujte vrlo osebujnu i raskošnu drugu polovinu godine i to na razne načine. Od dramatski nabijenih svađa, do vrućih zagrljaja. Samci mogu upoznati nekog na putovanju, kroz školovanje ili pohađanje tečaja, moguće i putem društvenih mreža.

Sretna razdoblja: Kroz kraj travnja/aprila i svibanj/maj budi se proljeće u punini, ali budite se i vi. Skloni ste flertu. Lako vam je privući pozornost osoba koje vam se sviđaju. Tu je i prilika da se zbližite s partnerom kroz male rituale, iskreni razgovor, zajedničko putovanje, smijeh.

Posao i novac: Ovo je vaše vrijeme ostvarenja. Ideje sada možete pretvoriti konkretna djela. Skloni ste eksperimentiranju i inovacijama, imate disciplinu, ne nedostaje vam vizije, dakle odlična godina za neke nove početke i rješavanje zaostalih problema. U prilici ste promijeniti posao ili započeti svoj projekt. Tu je i prilika za napredovanje i suradnju s osobama koje vam mogu pomoći svojim utjecajem. Financijska situacija je prilično perspektivna, osobito tijekom prve polovine godine. Može doći do porasta prihoda, ali i do sklonosti prekomjernom trošenju pa je potrebna disciplina. U drugoj polovini godine pruža se prilika za učenje, obrazovanje, kupovinu auta. Bit ćete uspješni u komunikaciji i posredovanju.

Sretna razdoblja: Druga polovina svibnja/maja pa i cijeli lipanj/jun donose vam priliku za ostvarenje svojih poslovnih potencijala. Podržani ste, drugi ljudi prepoznaju vaše kvalitete, dakle ovdje je prilika da se istaknete, dokažete i napredujete.

Zdravlje i forma: Budući da ćete biti dosta nemirni i aktivni, dobro je da svjesno učite pronalaziti vrijeme za odmor. S vremena na vrijeme provedite mentalni detox, na način da isključite sve vanjske podražaje, odviknete se od društvenih mreža i očistite svoj um od toksina. Više pažnje posvetite respiratornim organima i kvaliteti sna.

Oprez! Retrogradno kretanje Merkura znakom Riba od 26.2. do 30.3. može donijeti smetenost i zaboravnost. Imat ćete dojam da se vrtite u krug, da vas ljudi ne razumiju, a mentalna magla bit će česta pojava. Ne potpisujte ugovore, ne donosite važne odluke.

RAK

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Već ulaskom u novu godinu polje vaših partnerskih odnosa prilično je uzburkan Suncem, Venerom, Marsom i Merkurom u znaku Jarca. Očekuju vas dojmljivi susreti i važni razgovori na polju ljubavi i odnosa. U prostor bi vam mogla ući i nova osoba koja će možda biti mlađa od vas. Puno toga se događa i trebat će vam vremena da slegnu dojmovi. Kroz veljaču/februar ulazak Saturna i Neptuna u znak Ovna podsjećaju vas na odgovornosti koje trebate preuzeti kroz tekuću godinu. Može se pojaviti dinamika – želim i trebam, no sada nisam spremna/spreman. Saturn vas uči kako postaviti granice i ne trpjeti ono što vas čini loše. Osvijestit ćete mnogo toga, suočiti se s realnim stanjem stvari i poduzeti ozbiljnije korake prema raščišćavanju vaših odnosa. Neki će odnosi zahladiti, neki biti prekinuti, a u dugim vezama potrebno je pogledati ono što ne funkcionira i ono što frustrira. Ne može po starom, ne može se više gurati pod tepih. Moguće su i poslovne promjene u životu vašeg partnera koje će se odraziti i na vaš zajednički život. Potrebno je uložiti trud, ne uzmaknuti na prvom testu, biti strpljiv i ulagati trud u ono što je vrijedno.

Sretna razdoblja: Kretanje Venere vašim znakom (19.5.-13.6.) koju će pratiti Mars u Biku otvorit će vam vrata prema novim iskustvima. Povezivanje s osobom koja će vam dati osjećaj sigurnosti i pouzdanosti, pomoći će vam da se opustite i prepustite.

Posao i novac: Dolazi vrijeme većih i povećanih odgovornosti. Možda ćete osjetiti veće pritiske na poslu – projekt je veći nego što ste očekivali, šefovi koji su sve zahtjevniji, rokovi koji se čine teško izvedivima. Puno je toga obilježeno riječju – moram i otuda dolazi puno stresa. Ključ uspjeha je u tome da si ne namećete previsoka očekivanja i da radite s onim što sada imate, bez opterećenja kako će to završiti. Ove godine važna je struktura, planiranje, disciplina. Neki će završiti sa starim poslom ili starim načinima poslovanja i krenuti u nešto novo. Ulazak Jupitera u vašu drugu kuću, te pomrčina Sunca u istoj toj kući, vjesnici su velikih promjena na polju financija. Doći će do financijskog rasta. Neke stare brige i zabrinutosti za egzistenciju će napokon nestati.

Sretna razdoblja: Kroz lipanj/jun vas očekuje puno posla. Postavljate si konkretne ciljeve, ‘razbijate’ ih u male korake i to će vam olakšati ostvarenje. Može doći i do nove poslovne ponude te do prilike da se istaknete svojim znanjem i vještinama.

Zdravlje i forma: Kroz tekuću godinu učite kako i kada usporiti. Kada vam bude previše, kada se osjetite umorno i iscrpljeno, bit će nužno stati, odmoriti. Ne forsirajte tijelo kada kaže stop. Prepoznajte što vam daje energiju, a što vas iscrpljuje. Očekuju vas češće posjeti stomatologu. Bit će potrebno provjeriti vid. Također sve što je vezano uz kosti može se pokazati kao problem. No budete li pazili na sebe, ništa se loše neće dogoditi.

Oprez! Druga polovina travnja/aprila može biti izazovna jer ste primorani riješiti problem koji već duže vrijeme stoji na čekanju. Umjesto da se bavite problemom, usmjerite se na rješenje. Idite polako, u skladu s mogućnostima i budite smotreniji u komunikaciji. Ono što treba otići, pustite…

LAV

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Puno je razloga zašto bi ova godina mogla biti jedna od boljih u odnosu na mnogo prethodnih. Podrška Saturna iz znaka Ovna daje vam stabilnost i jasnoću, dok Jupiter u vašem znaku od kraja lipnja obogaćuje prostore vašeg ljubavnog i društvenog života. Novo prijateljstvo, djeca, avantura, nova ljubav, zaljubljenost ili poboljšanje prilika u postojećem odnosu donose bolje raspoloženje, optimizam i više vjere da će ispasti sve na dobro i onda kada se čini da neće. Pomrčina Sunca 17.2. u polju odnosa pokazuje vam nešto važno. Prelazak Urana iz znaka Bika u znak Blizanaca 26.4., bitan je u smislu što vam omogućuje da nešto ostavite iza sebe i s više opuštenosti kreirate atmosferu u vašem odnosu. Neki od vas mogli bi imati veliku ljubavnu proslavu, drugi se zaručiti ili pak ući u brak do kraja godine. Ako ste sami novo poznanstvo može doći kroz prijatelje ili se stvoriti s osobom koja živi u drugom gradu zbog posla. Vodite računa samo da vas ego ne skrene s pravo puta i da iskrenost te dobronamjernost budu vaša nit vodilja.

Sretna razdoblja: Kolovoz/avgust će za vas biti jedan od onih mjeseci u kojem se želje lako ostvaruju. Bit ćete komunikativni, razigrani, a pomrčina Sunca koja će se 12.8. odvijati u vašem znaku osnažit će vas da iz svog života odstranite ono što vam ranjava srce.

Posao i novac: Godina pred vama donosi vam mogućnost rasta u karijeri. Mogli biste napredovati, preuzeti veću odgovornosti, usvajati nova znanja koja će vam pomoći u budućem napretku. Pomrčina Mjeseca u polju financija, 3.3. donosi raščišćavanje jedne financijske situacije te priliku da se u narednim mjesecima izborite za veće prihode. Druga pomrčina važna za vaše financije odvija se 28.8. i pomaže vam u ostvarenju i rješavanju pitanja vezanih uz kredit, imovinu, nasljedstvo ili investicije. Proljeće će biti dosta zahtjevno, osobito svibanj i lipanj jer tada vidite nešto što ne ide u prilog stabilnosti vašeg statusa. No već kroz drugu polovinu godine poduzimate ono što ste davno trebali i ucrtavate novi smjer u svom poslovnom životu.

Sretna razdoblja: Iako je ljeto, osobito kolovoz/avgust dobar za uživanje, nudi vam i priliku za neke dogovore i razgovore vezane uz posao. Tu su i nove ideje. Rujan u financijskom smislu donosi pogodnosti kojima se nadate.

Zdravlje i forma: Prva pomrčina u vašem znaku, 12.8. označit će prekretnicu u brizi za sebe i vlastito zdravlje. Osvještavate ono što ne valja. Spremni ste promijeniti neke navike koje štete vašem zdravlju. Mogli biste i provesti neke promjene zbog kojih će vam se više sviđati vlastiti odraz u zrcalu. Jupiter od ljeta može donijeti i povećani apetit i sklonost neumjerenosti. Zato je dobro redovito vježbati i više se kretati.

Oprez! Tijekom listopada/oktobra i studenog/novembra retrogradna Venera i retrogradni Merkur u Škorpionu mogu dovesti do zastoja i ograničenja u ispunjenju vaših želja. Ono što će se događati unutar doma i obitelji, treba bolje pogledati. Suzdržite se od odluka koje se donose iz inata ili povrijeđenosti.

DJEVICA

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Ovo je prijelazna godina u vašem ljubavnom životu. Promijenit će se vaši interesi, ali i potrebe kad su posrijedi ljubav i odnosi. Već od veljače/februara ćete shvatiti da ne možete ploviti bez jasnoće i smjera. Treba vam više strukture, odgovora na pitanje zašto i kako dalje? I sam partner će prolaziti kroz sličnu fazu, stoga već kroz početak godine imate priliku redefinirati svoju partnersku priču. Ako vas u ispunjenju ljubavnih želja zaustavi retrogradni Merkur (26.2.-20.3.), možda je važno usporiti, odgoditi s ciljem da se neke okolnosti bolje razjasne i vide. Saturn iz osme kuće daje vam lekcije iz intimnosti i bliskosti u odnosu. Tu je i pitanje kvalitete seksualnog života u vašem odnosu. Možda vam u životu uđe osoba koja će vas dubinski promijeniti i nitko ne garantira da će biti lako. No nužno je kako biste shvatili kako poboljšati kvalitetu partnerskog dijela svog života. Nerazjašnjenja pitanja iz prošlosti pojavljuju se i kroz kraj lipnja i tijekom srpnja te još jednom kroz jesen. Glavno pitanje je – što vi želite i trebate da biste bili zadovoljni?

Sretna razdoblja: Prva polovina siječnja/januara može biti bogata uzbudljivim ljubavnim iskustvima i zanimljivim društvenim događajima, dok vam rujan omogućuje da jasnije definirate neke teme u svom odnosu i raščistite nesporazume.

Posao i novac: Osjetit ćete potrebu za promjenom, a ona će se prvi put intenzivnije pojaviti ili moguće i ukazati od 17.2. kada će pomrčina Sunca u vašem polju rada, pozivati na nove iskorake, i ostavljanje iza sebe poslova i načina poslovanja koji vas opterećuju i ograničavaju. U ovoj godini ćete sređivati pitanja vezana uz dugovanja i kredite. Možda će biti i nekih podjela vezanih uz imovinu. U svakom slučaju, vaša financijska situacija prolazit će kroz razdoblje redefiniranja. Mijenjat će se vaš odnos prema novcu i vrijednostima, osobito kroz jesen. Kroz proljeće možete očekivati porast obaveza i neke važne razgovore s nadređenima, osobito krajem svibnja/maja i kroz lipanj/jun. Početkom rujna možete dogovoriti dobar posao, zaključiti jedan financijsko sporazum i malo odahnuti.

Sretna razdoblja: Srpanj/jul je bogat ljubavnim događanjima. Kretanje Marsa vašim znakom tijekom prosinca/decembra dat će vam jako puno energije, hrabrosti i inicijative da ostvarite ono što želite. Nemojte biti nestrpljivi (10.12.), sve dolazi u svoje vrijeme.

Zdravlje i forma: Ne budete li pazili na svoje zdravlje mogu se pojaviti i neki simptomi, osobito tijekom veljače/februara, ožujka/marta te kroz drugu polovinu travnja/aprila. Osjetite li neke smetnje, krenite na terapiju, posjetite liječnika, učinite sve što je nužno da biste bili i ostali zdravi. Vaše zdravlje bit će razmjerno pažnji i energiji koju ćete posvećivati svom tijelu.

Oprez! Kroz travanj/april mogu nastati neki problemi zbog problema u komunikaciji. Nešto nije ispoštovano, jedan odnos ili suradnja su prekinuti. Vrijeme je i za posjet zubaru i oftalmologu. Glavobolje mogu biti simptom preopterećenosti i umora.

VAGA

Ocjena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Tijekom naredne godine Saturn se kreće vašom kućom odnosa i nagovješćuje značajne promjene u polju braka, ali i ostalih odnosa. Tražit ćete ravnotežu između ‘ja’ i ‘mi’. Učit ćete kako reći ‘ne’, s ciljem da se zaštitite od onih koji vas guše svojim potrebama i očekivanjima. Loši odnosi bi mogli biti raskinuti i to osobito kroz travanj ili pred ljeto. Saturn vam ovdje poručuje da ne bježite od odgovornosti u odnosima, ali isto tako da pazite da ne izgubite sebe. Novi počeci mogu imati sudbinski predznak, na način da ćete imati dojam da se s tom osobom poznajete oduvijek. Moguća je i zamjetna razlika u godinama. No možda neće sve ići lagano i glatko. Primijetite li da osoba nije spremna za predani odnos, možda je bolje odmah se povući jer duži ostanak u takvoj vezi može biti iscrpljujući. Ako ste u vezi ili braku, obiteljski život, djeca i stanovanje mogu biti važne teme oko kojih će se ponekad i lomiti koplja. Pokušajte i spriječiti uplitanje drugih ljudi u vaš brak. Jupiter u Lavu od ljeta bit će vaš ljubavni ‘mentor’, na način da će vam pomagati u krizama, ali i uveseljavati novim prijateljstvima.

Sretna razdoblja: Kraj siječnja/januara i prva polovina veljače/februara bit će bogati lijepim i uzbudljivim društvenim iskustvima. Izlasci, zabava, možda i nova simpatija učinit će vam ovo razdoblje posebnim. Bit ćete kreativni, druželjubivi. Mnogi će tražiti vaše društvo.

Posao i novac: Prvi dio godine može biti pomalo nestabilan, na način da se poslovi ne odvijaju na način na koji biste vi to željeli. Mogli biste preispitati neka poslovna partnerstva ili suradnju. Neki će razmatrati i promjenu posla jer će biti željni učenja i napredovanja. Ulaskom Jupiter au znak Lava, od kraja lipnja/juna primijetit ćete kako lakše ostvarujete svoje poslovne planove. Imat ćete podršku prijatelja, ali i osoba koje ste upoznali kroz posao. Timski rad i udruživanje sada može donijeti dobre prilike za napredak. Financijska situacija bi veći dio godine trebala biti povoljna. Značajne financijske odluke donosite kroz listopad i studeni, s tim da bi bilo dobro pričekati da Merkur i Venera krenu prema naprijed, što će biti 14. i 13.11..

Sretna razdoblja: Tijekom rujna/septembra možete sklopiti unosni posao, ubrzati ostvarenje svojih ciljeva ili dobiti ponudu za dodatni posao. Istaknite se, tražite, pitajte. Ovo je dobar mjesec da ostvarite ono što vam može pomoći za dalje.

Zdravlje i forma: Utjecaj Saturna iz znaka Ovna može vas potaknuti da se više brinete za svoju kožu i kosu. Sprečavat ćete prve ozbiljnije znakove starenja. Bubrezi i donji dio leđa također će biti na udaru prolaznih teškoća. Pokušajte započeti dan jutarnjom tjelovježbom, bolje ćete se osjećati i imat ćete više energije. U drugoj polovini godine imate priliku uspostaviti stabilniji način života i uvesti nove i zdravije navike.

Oprez! Druga polovina travnja/aprila može donijeti iskušenja u jednom odnosu. Razdoblje od 29.6. do 23.7. obuhvaća retrogradno kretanje Merkur u Raku pa za to vrijeme odgodite krupnije poslovne odluke i financijske investicije.

ŠKORPION

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Pomrčina koja će se odvijati 17.2. u vašoj četvrtoj kući, pokrenut će proces promjena koje će u narednih šest mjeseci obuhvatiti područje vašeg doma, obiteljskih odnosa te stambene prilike. Shvatit ćete što je uistinu važno i kako čuvati i paziti ono što volite te se odmaknuti od okolnosti i osoba koje vas udaljuju od vas samih i osjećaja osobne slobode. Jupiter u Raku do kraja lipnja/juna čuva vaše odnose i pomaže vam da jasnije i kvalitetnije komunicirate s osobama koje volite. Tijekom svibnja/maja i lipnja/juna astrološki utjecaji potiču vas na važnije ljubavne odluke. Više ne tolerirate ono što vas ugrožava, spremniji ste bolje vidjeti dinamiku vaših odnosa i potaknuti partnera da promijenite ono što dovodi do disbalansa i nesigurnosti. Ova dva mjeseca bitna su i za samce. Mogla bi se pojaviti osoba koja budi strast, znatiželju i želju za ulaskom u odnos. Od 10.9. Venera ulazi u vaš znak i usmjerava vas na potragu za ljubavlju. Od 3.10. do 14.11. kretat će se retrogradno, što će dovesti do prolazne krize u vašem odnosu i preispitivanja u kojem smjeru dalje. Prosinac/decembar će biti mjesec ljubavnog preporoda.

Sretna razdoblja: Nakon mogućih trzavica i problema u vašem odnosu koji će se povremeno javljati kroz predstojeću godinu, posljednji mjesec u godini donosi jasnoću, ispunjenje i zadovoljstvo. Bit ćete na pravom mjestu, s pravom osobom.

Posao i novac: Kretanje Saturna vašom šestom kućom koja je zadužena za posao i zdravlje, ukazuje na porast radnih odgovornosti kroz predstojeću godinu. Radna svakodnevica može postati zahtjevnija, osobito kroz travanj. Ključni aspekti ovog utjecaja koji mogu dovesti do uspjeha su disciplina, dobra organizacija, rad na zahtjevnom projektu. S druge strane može doći i do zasićenja na postojećem radnom mjestu te potrebi da nešto promijenite, možda i posao ili sam pristup poslu. Ulazak Jupitera krajem lipnja/juna u polje vaše karijere još je jedan aspekt koji govori o mogućoj prekretnici na profesionalnom planu. To će naglasiti i pomrčina Sunca u znaku Lava, koja će od 12.8. do kraja godine naglasiti vašu ambicioznost, ali i vas potaknuti da prekinete one suradnje koje više nisu isplative. Mnogi će svjedočiti i promjenama u naredbodavnoj strukturi firme u kojoj rade. Financijske okolnosti bi krajem godine, s naglaskom na prosinac/decembar mogle donijeti značajno poboljšanje.

Sretna razdoblja: Tijekom listopada/oktobra i studenog/novembra nešto započinjete, potom stvari zastaju. Nešto se treba bolje pripremiti i organizirati. Od sredine studenog do kraja godine očekuju vas sjajne poslovne i financijske mogućnosti.

Zdravlje i forma: Ovo je godina u kojoj bi zdravlje trebalo biti prioritet. Smještaj Saturna i Neptuna u vašoj šestoj kući uvijek traži brigu o tijelu i dnevnoj rutini. Tu su poteškoće koje nastaju zbog stresa, nekad su to problemi sa spavanje, glavom, zubima, mišićima. Stoga je važno da unaprijed prepoznate kada je vrijeme stati, usporiti i odmoriti se. Preuzmite odgovornost za svoje tijelo – redovita tjelovježba, zdrava prehrana i odmor su ključni.

Oprez! Tijekom druge polovine travnja izvjesna su zahtjevna zbivanja na poslu, a mogli bi se pojaviti i neki zdravstveni simptomi. Učinite ono što morate kako biste zaštitili sebe od svega što loše utječe na vaše psihofizičko zdravlje.

STRIJELAC

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Nakon dugo vremena, napokon ulazite u godinu u kojoj se možete opustiti i više uživati u svom ljubavnom i društvenom životu. Pozitivni utjecaji Saturna, a od druge polovine godine i Jupitera ukazuju da ste spremni ostaviti iza sebe sve ono što je bilo loše u prošlosti i krenuti dalje. Promjena unutar vas utjecat će i na partnera kojem će se svidjeti vaše optimističnije i veselije stanje svijesti. Druga polovina siječnja/januara i prva polovina veljače/februara omogućuje vam da negdje otputujete ili doživite neka lijepa iskustva kroz izlete i kretanje. Ožujak može biti nešto izazovniji zbog nekih netrpeljivosti koje bi se mogle pojaviti zbog djece ili kućnih pitanja, a zbog retrogradnog Merkura u Ribama i komunikacija može biti nešto napornija. Kretanje Saturna vašim petim poljem ukazuje i na značajnije promjene u životu vaših najmlađih članova, koji su spremniji preuzeti veću odgovornost za sebe i svoj život. Prelazak Jupitera u znak Lava od kraja lipnja/juna donosi vam veće i pire razumijevanje onoga što se događa. Neki će upoznati osobu koja bi ih po drugi put mogla dovesti pred oltar.

Sretna razdoblja: Kolovoz/avgust će biti onaj mjesec u kojem sve ide kako priželjkujete. Opušteni ste, spontani i neposredni, a energija kojom ćete zračiti privući će jednu osobu u vaš život. To bi mogao biti početak nove ljubavne priče.

Posao i novac: Poslovne okolnosti bit će uglavnom dobre i stabilne. Tijekom prve polovine godine možete riješiti neka financijska pitanja vezana uz dugovanja, kredit, imovinu ili investicije. Vaše znanje i vještine bit će traženi, dakle posla i novca će biti, na vama je da se prisjetite one bitne i značajne ravnoteže između privatnog i poslovnog života, da ne zaboravite uživati i zabavljati se. Ulaskom Jupitera u vašu devetu kuću od kraja lipnja/juna, ulazite u perspektivno razdoblje. Otvaraju vam se mogućnosti za uspjeh u obrazovanju te poslovima vezanim uz inozemstvo, pravo, vanjsku trgovinu. Neki bi mogli dobiti priliku da neko vrijeme provedu u inozemstvu i kroz to dobiju korisne resurse. Početak godine bit će iznimno pozitivan u financijskom pogledu. Mogli biste više imati, više zaraditi, riješiti jedan financijski izazov.

Sretna razdoblja: Posljednji mjesec u godini dolazi kao podrška u ostvarenju vaših planova i ambicija. Iako će pozicija Marsa ukazivati na porast posla i obaveza, sve vas vodi prema ostvarenju i napretku. Dobre vijesti dolaze iz udaljenog grada.

Zdravlje i forma: U odnosu na protekle godine, i na polju zdravlja vas očekuje poboljšanje. Bit ćete manje umorni, rjeđe nezadovoljni i apatični i češće fokusirani na pozitivnu stranu života. U prilici ste donijeti neke važne odluke vezane uz svoj izgled i zdravlje. Birat ćete ono što vam čini dobro i što vas obogaćuje i shvatit ćete važnost brige o sebi. Kao da vidite širu sliku u onome što se događa, a to će vam donijeti više unutarnjeg mira.

Oprez! Ožujak/mart je mjesec u kojem gubite energiju, osjećate se umorno i imate dojam da vam nedostaje podrška i razumijevanje bliskih osoba. Pripazite na zdravlje, slobodno vrijeme posvetite odmoru, odlazite na mjesta i među ljude koji vas opuštaju.

JARAC

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Saturn ulazi u polje doma i obitelji, kretat će se znakom Ovna, što će izazovnije djelovati na vaš znak. Stoga je pred vama godina u kojoj ćete jasnije vidjeti ono što je dobro i suočiti se s onim aspektima sebe i svog života koji izazivaju probleme. Osjetit ćete češću potrebu za povlačenjem. Dosta ćete razmišljati o prošlosti i odrastanju. Izvjesna su krupna događanja po pitanju stanovanja, odnosa s roditeljima, ali i vaše roditeljske uloge. Sve do kraja lipnja/juna Jupiter u Raku u vašoj kući odnosa još jednom preispituje kvalitetu vaše povezanosti s partnerom i drugim ljudima. Jupiter tu traži rast, a ako pozitivna promjena izostaje, vrlo je vjerojatno da će ti odnosi biti prekinuti, osobito kroz proljeće. Neki će dobiti priliku i za ulazak u novi odnos, no bitno je vidjeti, odgovara li taj odnos vašim vrijednosnim standardima ili ste u njemu samo zato da ne budete sami. Neki parovi će započeti zajednički život, ući u kupoprodaju nekretnine, planirati brak, graditi čvršće temelje za zajednički život.

Sretna razdoblja: Sam početak godine bit će prepun uzbuđenja i aktivnosti. Venera, Merkur i Mars u vašem znaku donose vam priliku za novo poznanstvo koje će vas probuditi. Okolnosti će biti povoljne i za one koji žele unaprijediti odnos s voljenom osobom.

Posao i novac: U godinu ćete ući užurbano, prepuni novih ideja i mogućnosti koje se slijevaju prema vama. Prva dva mjeseca u novoj godini bit će i financijski profitabilna. Bankovni račun će vam biti bogatiji za poveći iznos novaca. Ulaskom Saturna i Neptuna u znak Ovna od veljače, osjetit ćete veću potrebu za usporavanjem. Rješavat ćete pitanja vezana uz stanovanje i nekretnine. Nećete biti od velikih ambicija i ostvarenja. Kao da vam treba predah i odmor. Potreba da evaluirate dosadašnja postignuća i shvatite što dalje. Pomrčina u vašem polju financija koja će se odvijati 17.2., te ona 12.8. u osmoj kući, najavljuju velike odluke i promjene na financijskom planu. Bit ćete pozvani konsolidirati svoje financije. Neki će nešto prodati, ući u novu investiciju ili se izboriti za veća primanja. Pred vama je godina završetaka i novih početaka na poslovnom planu.

Sretna razdoblja: Od 1. do 20. u mjesecu Merkur će se kretati vašim znakom. Vidljiv je napredak, dogovor oko jedne suradnje, prilika za dodatni posao, kao i za promjenu okolnosti koje su vas dosad zabrinjavale. Stvari idu nabolje.

Zdravlje i forma: Saturn koji će biti izazovno postavljen nasuprot vašem znaku traži mirniji životni tempo, više odmora, te saniranje nekih smetni koje mogu biti vezane uz koljena, zglobove, zube ili kožu. Priuštite si sve ono što će opuštati vaše tijelo, bilo da je riječ o odlascima u prirodu, fizičkoj aktivnosti ili masažama. Ako vas povremeno zahvati val tjeskobe, to je samo pokazatelj da nešto želi biti viđeno i iscijeljeno.

Oprez! Utjecaji koji će biti prisutni kroz travanj ukazuju na povećani stres, kao i na neke poteškoće unutar obitelji. Ovo je period u kojem trebate ići polako i postepeno. Svako požurivanje može još više zakomplicirati stvari.

VODENJAK

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: U godinu ulazite s prilikom da unaprijedite svoj ljubavni život i ostvarite više zadovoljstva kroz interakciju s drugim ljudima. Već od 17. siječnja nakon što Venera uđe u vaš znak, a pridruže joj se Merkur, Mars i Sunce, vrlo je izgledno da ćete doživjeti nešto uzbudljivo. Za neke će to biti strastveni susreti udvoje, za druge važne odluke vezane uz budućnost odnosa, u svakom slučaju vrijeme sve do kraja veljače omogućuje vam da ostvarite ono što vam srce želi. Možda ćete do kraja travnja osjećati da ste na nekoj prekretnici i da još uvijek ne znate u kojem smjeru dalje, no kad vaš planet vladar uđe u znak Blizanaca (26.4.), pojavit će se jedan posve novi prostor u vašem životu i s jedne nove strane sagledat ćete okolnosti u svom ljubavnom životu. Treba vam više strasti, više uzbuđenja, a to će naglasiti i pomrčina Sunca u vašem sedmom polju 12.8., koja će vam u narednih šest mjeseci dati jednu novu sliku vašeg braka, ali i ostalih odnosa. Sve što je lažno, otpada. Odnosi koje birate srcem imat će važno mjesto u vašem životu.

Sretna razdoblja: Druge polovina siječnja/januara i prva polovina veljače bit će najvjerojatnije najuzbudljivije razdoblje u vašoj 2026.-oj. Nešto se odvija na neočekivane načine, a pomrčina 17.2. u vašem znaku govori i o jakoj osobnoj promjeni koja će promijeniti i vaše odnose.

Posao i novac: Pred vama je poučna godina na poslovnom planu. U prilici ste usvojiti nova znanja, ali i dijeliti ona koje već posjedujete s ljudima koji trebaju vaše vještine. Mijenjat ćete se iznutra, a ta unutarnja promjena, urodit će i novim pristupom poslu. Do ljeta ste u prilici realizirati jedan veliki posao ili projekt. Druga polovina godine donosi pozitivne promjena na polju ugovornih odnosa. Nije isključeno i da vam stigne ponuda za novi posao. Veljača i ožujak donose nove uvide i mogućnosti po pitanju financija. U prilici ste riješiti jedan stari financijski problem. Jesen će biti prepuna neizvjesnosti. Konkretno, listopad i studeni donose zbunjujuće informacije i usporavaju ispunjenje poslovnih i financijskih planova, zato je važno vježbati strpljenje i ne ići protiv okolnosti.

Sretna razdoblja: Između 20.1. i 6.2. bit ćete uspješni u komunikaciji i uvjerljivi na riječima. U ovom periodu možete dobiti ono što dugo tražite ili stvoriti uvjete za ostvarenje značajnih poslovnih ciljeva i ambicija.

Zdravlje i forma: Pomrčina Sunca u vašem znaku koja se odvija 17.2., nagovješćuje višemjesečni period nove brige o svom tijelu i zdravlju. Počinje se mijenjati odnos koji imate prema samima sebi. Koljena, želudac ili kralješnica zahtijevat će neke promjene i odluke kako biste sanirali smetnje. Ovo je godina u kojoj će vam biti potrebno više hodanja, trčanja, vožnje biciklom. Važno je samo da ste u pokretu i na otvorenom.

Oprez! Tijekom listopada/oktobra mogle bi se zakomplicirati okolnosti u vašem ljubavnom životu, ali i u odnosu s autoritetima. Naći ćete se u situaciji da se morate objašnjavati ili dokazivati za nešto što niste učinili. U tom mjesecu nemojte izazivati sreću i kockati se sa sudbinom.

RIBE

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Izlazak Saturna (14.2.) i Neptuna (26.1.) iz vašeg znaka donijet će značajno olakšanje. Kao da s vaših ramena padaju neki stari tereti i ograničenja pa se spontanije i s manje bojazni možete prepustiti čarima svog ljubavnog života koje će Jupiter predano kreirati sve do kraja lipnja/juna. Mogli biste postati roditelji, neke će razveseliti dolazak unuka, dok bi drugi mogli više uživati u izlascima i flertu. Mnogi bi se i mogli zaljubiti, osjećati se više živima i shvatiti da su u prošlosti nepotrebno brinuli. Pomrčina Mjeseca u vašem polju odnosa (3.3.), bit će jedan od generatora promjene u vašem ljubavnom životu. Tu je prilika da riješite neke stare probleme i uspostavite izgubljenu bliskost. Ne uspijete li u tome, moguće je i da se najkasnije oko rujna, određeni odnos i prekine. Retrogradni Merkur u vašem znaku od 26.2. do 20.3. može vas iznenaditi i povratkom stare ljubavi u vaš život. Ono što je očito je da ćete do kraja godine u potpunosti sredini partnerski dio života.

Sretna razdoblja: Između 10.2. i 6.3. Venera u vašem znaku podiže vam samopouzdanje i radi na vašoj vidljivosti u svijetu. Mogli biste zapeti za oko jednoj osobi koja će pronaći način kako da uspostavi kontakt s vama.

Posao i novac: Sigurno je da ćete u ovoj godini donijeti važne odluke vezane uz posao i novac. Kretanje Saturna drugim poljem potaknut će vas da preispitate odnos prema novcu i sigurnosti. Tražit ćete posao koji vam donosi više financijske stabilnosti, a u tome biste mogli i uspjeti od ljeta pa nadalje. Bilo kakvo izbjegavanje odgovornosti ili nespremnost da povremeno napravite neke restrikcije na polju potrošnje, može dovesti do izazova, primjerice kroz travanj. U središnjem proljetnom mjesecu trebat ćete se suočiti s nekim financijskim okolnostima koje nisu od jučer. Od vas se traži potpuni zaokret jer po starom više ne ide. Sada se učite financijskoj pismenosti. Od srpnja vam se otvaraju mogućnosti za promjenu posla, osobito ako vas na trenutnom poslu muči dugotrajni status quo. Neki će dobiti nove i bolje uvjete rada te napredovati u ispunjenju poslovnih planova.

Sretna razdoblja: Prva polovina veljače/februara može vam donijeti novu poslovnu ponudu. Bit ćete vrlo kreativni i domišljati, pa bi se vaše ideje mogle ostvariti lako i uz podršku ljudi koji vjeruju u vas. Na potpuno ostvarenje pričekajte nakon 20.3. kada Merkur izađe iz retrogradne faze.

Zdravlje i forma: U predstojećoj godini shvatit ćete važnost brige o svom zdravlju, kao i važnost odmara i odmaka od svega što vas već duže vrijeme iscrpljuje. Završit ćete s nekim starim obrascima koji mogu uključivati prehranu, zdrav način života, kao i pristup poslu. U prilici ste sanirati stare probleme i osjećati se vitalnije. Kroz listopad i prosinac malo pripazite ako dođe do iscrpljenosti i pada imuniteta.

Oprez! Prva polovina prosinca/decembra može biti zahtjevna. Napetosti u komunikaciji na poslu, ali i s partnerom, te nemogućnost da uskladite različita mišljenja s drugim ljudima, traže izbjegavanje sukoba i povlačenje u mir, dok okolnosti ne budu povoljnije za razjašnjavanje.

