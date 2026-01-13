Druga polovica siječnja/januara podiže ulog u ljubavi: OVIM znakovima Zodijaka slijede ozbiljnije priče!

U drugoj polovici siječnja/januara 2026. za četiri horoskopska znaka ljubavni odnosi dolaze u prvi plan. Kako se Venera, Sunce, Merkur i Mars redom sele u Vodenjaka, njihove se veze i poznanstva brže razdvajaju na ono što ima potencijala i ono što se samo vuče iz navike. Ako ste među njima, upravo u tim danima može postati vrlo jasno s kim želite graditi dalje, a gdje je vrijeme za povući crtu.

Siječanj/januar 2026. donosi jasniji ton u odnosima: manje maglovitih igara, više jasnih namjera i razgovora koji imaju težinu. Fokus se pomiče sa dojma na ono što se stvarno događa – lakše uočavate tko Vam zaista odgovara, a tko je zapravo samo prolazna simpatija.

Razlog je dosta tehnički, ali se u praksi osjeti vrlo jednostavno. U drugoj polovici mjeseca planeti se redom sele u Vodenjaka: Venera ulazi 17.1., Sunce 20.1., Merkur 20.1., a Mars 23.1..

Kad se ljubav (Venera), komunikacija (Merkur), fokus i identitet (Sunce) i inicijativa (Mars) nađu u istom znaku, ljudi se rjeđe upoznaju “usput i slučajno”, a češće kroz situacije koje već same po sebi imaju smisla: zajedničke interese, projekte, prijateljske krugove, online razgovore koji prelaze u stvarne susrete.

U pozadini je i Pluton u Vodenjaku, koji tom valu daje ozbiljnost. Privlačnost je snažnija, ali i kriteriji postaju jasniji. Lakše uočavate tko stvarno ima kapacitet za odnos, a tko je u fazi igranja.

Kraj mjeseca donosi promjenu tona: Neptun se 26.1. vraća u Ovna i u pozadini se budi hrabriji stav “idem probati”. To se vidi kod ljudi koji inače puno razmišljaju prije bilo kakvog koraka – odjednom su spremniji na dogovor, prvi kontakt ili prijedlog susreta.

Mjesec dodatno boja emocije. Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. donosi trenutak u kojem se prirodno postavlja pitanje: “Što ja stvarno želim graditi idućih mjeseci?” Ta kombinacija često dovede do jasnog reza: manje toleriranja polovičnih odnosa i polusporazuma, više želje za konkretnim, zrelim kontaktom.

U toj slici, četiri znaka imaju posebno čist vjetar u leđa za susret koji nadilazi razinu usputne simpatije i djeluje kao situacija u kojoj osjećate da netko ima stvaran potencijal.

BLIZANCI

Blizanci i Vodenjak prirodno funkcioniraju na istoj valnoj duljini. U drugoj polovici siječnja/januara 2026. to se vidi u praksi: upoznavanja idu brže, poruke imaju smisla, a razgovori teku spontano. Venera u Vodenjaku voli mentalnu kemiju, a Merkur u Vodenjaku podržava stil “pričajmo pa da vidimo gdje nas to vodi”.

Mnogim Blizancima se u tom periodu otvaraju šanse u već postojećim kontaktima. Netko s kim ste povremeno razmjenjivali poruke odjednom predloži susret. Kolega ili kolegica s kojima dobro surađujete uvede Vas u svoj krug prijatelja, gdje upoznate nekoga zanimljivog. Čak i online dopisivanja mogu dobiti konkretniji smjer, ali bez pritiska.

Mars u Vodenjaku od 23.1. pojačava spremnost na inicijativu. Ljudi se manje boje poslati prvu poruku ili jasno predložiti viđanje. Ako je netko “Vaš”, to se vidi po kontinuitetu: javlja se redovito, drži se dogovora, ne nestaje bez objašnjenja. Ako je priča krhka, upravo taj period pokaže gdje je granica.

Važan detalj je da Merkur tijekom siječnja/januara nije retrogradan. Prvo retrogradno razdoblje kreće tek 26.2., što znači da su dogovori jednostavniji, manje skloni nesporazumima i odgađanjima. Blizancima to donosi osjećaj olakšanja: možete reći što mislite, pitati što Vas zanima i dobiti relativno jasan odgovor.

LAV

Vodenjak je Vaša partnerska zona. Kad se u tom znaku nakupi toliko planeta, tema odnosa dolazi u prvi plan. To ne znači da ste “osuđeni” na vezu; prije svega govori o tome da se drugi ljudi jasnije postavljaju prema Vama, a i Vi prema njima.

Ovo je period u kojem Lav često upozna osobu koja možda na prvu ne djeluje spektakularno u klasičnom smislu, ali polako osvaja zrelošću, dosljednošću i načinom na koji se ponaša u stvarnim situacijama. Merkur u Vodenjaku podržava razgovore koji imaju sadržaj: pričate o životu, planovima, vrijednostima, a ne samo o površnim temama.

Mars u Vodenjaku od 23.1. unosi više konkretnosti. Ako ste u odnosu koji je godinama visio između, sada se prirodno nameće pitanje: “Idemo dalje u istom smjeru ili trebamo iskren razgovor?”

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. Lavovima skreće pozornost na vrlo konkretne stvari u odnosima: koliko je netko prisutan, drži li se dogovora, kako se ponaša kad Vam nije lako. Upravo oko tog datuma lakše uviđate gdje stalno popuštate, trošite se ili nosite veći dio tereta. To je dobar trenutak za male, ali jasne odluke – drugačiji raspored obaveza, otvoren razgovor ili povlačenje korak unazad od odnosa u kojima nema dovoljno uzajamnosti.

VAGA

Vaga u drugoj polovici siječnja/januara dobiva ono što joj dugo treba: lagan protok, ali u jasnom okviru. Vodenjačka energija je za Vas prijateljska i prirodna pa se susreti često događaju spontano, kroz društveni život, prijatelje, događaje, radionice, radne projekte ili grupne aktivnosti.

Venera u Vodenjaku od 17.1. otvara prostor za kontakte u kojima ima manje idealizacije, a više zajedničkih interesa i osjećaja slobode. Mars u Vodenjaku od 23.1. daje Vagi dodatnu dozu odlučnosti. Umjesto čekanja da druga strana sve organizira, lakše kažete: “Odgovarate mi, možemo se vidjeti tad i tad?” Ta mala promjena često odvoji prolaznu simpatiju od priče koja stvarno krene.

Jedina zamka krajem mjeseca dolazi s Neptunom koji 26.1. prelazi u Ovna. Tada se kod Vaga može pojaviti sklonost da se slika druge osobe uljepša, pogotovo ako ste bili duže sami ili umorni od razočaranja. To ne znači da trebate sumnjati u sve; više pomaže da promatrate ponašanje, ne samo dojam. Je li osoba dosljedna, drži li se onoga što govori, javlja li se kad to kaže?

Vaga u siječnju/januaru 2026. najbolje prolazi kad vjeruje prvom dojmu, ali konačnu odluku donosi na temelju onoga što se stvarno događa kroz vrijeme.

VODENJAK

Od 17.1., kada Venera uđe u Vodenjaka, Vi ste primjetno vidljiviji. To ne znači da će se preko noći dogoditi čudo; više se radi o tome da se osjećate prirodnije u vlastitoj koži. Manje glumite, više ste svoji i to odmah filtrira ljude oko Vas. Češće Vam prilaze oni koji cijene normalan razgovor, slobodu i međusobno poštovanje.

Oko 20.1., kad Sunce i Merkur uđu u Vodenjaka, tempo se ubrzava. Pojavljuje se više poruka, više poziva i više konkretnih dogovora. To može biti poziv na kavu nakon posla, ideja za zajednički projekt, online razgovor koji se brzo pretvori u prijedlog susreta uživo.

Ne trebate forsirati priču, dovoljno je da ste prisutni u svom uobičajenom okruženju: druženja, hobiji, zajednice, online grupe.

Ulazak Marsa u Vodenjaka 23.1. prekida odugovlačenja. Ljudi jasnije govore što žele. Netko se prestane javljati i tu barem imate jasan znak. Netko drugi preuzme inicijativu i ponudi konkretan termin. I Vi se lakše postavite, bilo da kažete “da”, bilo da pristojno zatvorite vrata.

Pluton u Vašem znaku pojačava intenzitet privlačnosti, ali i potrebu da stvari budu autentične. Sada lakše prepoznajete tko ima ozbiljniju namjeru jer se jednostavno vidi tko ostaje prisutan i kad prođe prvi val dojma, a tko nestane čim treba malo truda i odgovornosti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari