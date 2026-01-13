Zašto meso nikada ne smijete odmrzavati na sobnoj temperaturi? Da li ste znali za ovo

Zašto meso ne treba odmrzavati na kuhinjskom pultu ili u sudoperu

Iako je odmrzavanje mesa na sobnoj temperaturi uobičajena praksa, stručnjaci je ne preporučuju zbog rizika za sigurnost hrane. Kimberly Baker, doktorica znanosti i direktorica tima za programe sustava hrane i sigurnosti u tvrtki Clemson Extension, objašnjava problem. “Kada se meso odmrzava na sobnoj temperaturi, površina mesa – gdje su patogeni najvjerojatnije prisutni – može se zagrijati do temperaturne opasne zone mnogo prije nego što se sredina potpuno odmrzne”, navodi Baker.

Ta opasna zona raspon je između 4.4°C i 60°C, u kojem se štetne bakterije, poput E. coli i salmonele, vrlo brzo razmnožavaju. Ako meso ostane u tom temperaturnom rasponu dulje od dva sata, bakterije se mogu umnožiti s nekoliko stotina na milijune, napominje Baum. “To značajno povećava rizik od bolesti prenosivih hranom, kako od rukovanja sirovim mesom tako i od konzumiranja kuhanog proizvoda”, dodaje Baker. Zbog toga se smrznuto meso, sirovo ili kuhano, nikada ne bi smjelo odmrzavati na pultu niti ostavljati na sobnoj temperaturi dulje od dva sata.

Dvije sigurne metode odmrzavanja

Postoje dvije sigurne metode za odmrzavanje smrznutog mesa: u hladnjaku i u hladnoj vodi.

Odmrzavanje u hladnjaku najsigurniji je način. Temperatura hladnjaka trebala bi biti ispod 4 Celzijeva stupnja kako bi se osiguralo da meso ostane izvan opasne temperaturne zone. Meso je potrebno staviti u nepropusnu posudu na donju policu hladnjaka, čime se sprječava da sokovi sirovog mesa kapaju na drugu hranu i kontaminiraju je.

Druga metoda je odmrzavanje u hladnoj vodi, koje je brže, ali zahtijeva više pažnje. Postupak uključuje stavljanje mesa u nepropusnu plastičnu vrećicu i uranjanje u hladnu vodu iz slavine, koju je potrebno mijenjati svakih 30 minuta. Na taj se način osigurava da meso ostane na sigurnoj, hladnoj temperaturi. Nikada se ne smije koristiti topla ili vruća voda jer ona podiže temperaturu površine mesa u opasnu zonu, a to stvara okruženje u kojem se bakterije – koje su već prisutne na mesu – mogu brzo razmnožavati, prneosi Novi.

Facebook komentari