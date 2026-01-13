Ko bi još mogao imati pravo na dječji dodatak od 195 KM

Traže se izmjene zakona

Naime, novim Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je primjena počela u septembru 2024. godine, uvedeni su ograničavajući uslovi za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

Ovi uslovi odnose se na član 13., stav 1., tačku b) zakona, prema kojoj dijete može ostvariti pravo na dječji dodatak ako nijedan član porodice nema registrovanu samostalnu djelatnost koja je u posljednjih godinu dana ostvarila prihod.

“Kako se u praksi pojavljuje određeni broj samostalnih obrtnika koji ostvaruju minimalne prihode te, svjesni da je riječ o socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva i da su oni od početka primjene novog Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine do danas dovedeni u stanje socijalne potrebe jer, s jedne strane, prihodi koje ostvaruju registrovanim malim obrtima ne mogu zadovoljiti materijalne egzistencijalne potrebe, a s druge strane, zbog takvih registrovanih obrta ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na dječji dodatak, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će u narednom periodu razmotriti mogućnost izmjene Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine kada je u pitanju ostvarivanje prava na dječji dodatak za određene kategorije malih obrtnika koji su u stanju socijalne potrebe jer ostvaruju minimalne prihode”.

Odgovor iz federalnog ministarstva

Ovo su odgovorili iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na nedavnu inicijativu za izmjenu ovog dijela zakona, podnesenu u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se odnosi na uvođenje kategorizacije obrta prema visini ostvarenog prihoda i dobiti, piše Večernji list.

Podnesena inicijativa ide u pravcu osiguranja ostvarivanja prava na dječji dodatak obrtnicima koji ne prelaze propisani cenzus, bez obzira na to što imaju registrovan obrt, te definiranja posebne kategorije malih i niskoprofitnih obrta, poput frizerskih salona, cvjećarnica, prerađivača voća, povrća, meda i drugih zanatskih djelatnosti.

Cilj je spriječiti daljnju finansijsku diskriminaciju porodica čiji prihodi ne prelaze minimalne životne standarde.

Iznosi i prava na dječji dodatak

Prema važećem zakonu, pravo na dječji dodatak može ostvariti dijete ako ukupni mjesečni prihodi po članu porodice ne prelaze 40 posto najniže plaće u Federaciji, utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu.

S obzirom na to da je odlukom Vlade FBiH najniža plaća u ovom bh. entitetu za ovu godinu utvrđena u iznosu od 1.027 KM, pravo na dječji dodatak u 2026. godini ima porodica u kojoj mjesečna primanja po članu porodice ne prelaze 410,80 KM.

Rastom minimalne plaće došlo je i do rasta iznosa dječjeg dodatka, koji će u ovoj godini iznositi 195,13 KM. Zakonom je propisano da dječji dodatak u FBiH iznosi 19 posto minimalne plaće.

Facebook komentari