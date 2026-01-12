Slijede im velike promjene koje mijenjaju sve: Tamara Globa otkriva koja 3 znaka ostavljaju brige iza sebe i nižu uspjehe

Poznata astrologinja Tamara Globa ističe da će januar biti posebno značajan za tri horoskopska znaka, kojima se otvara prilika da iza sebe ostave stare brige i zakorače u povoljniji životni ciklus, piše Glossy.

Astrolozi savjetuju da se januar iskoristi svesno i hrabro. Vjera u sopstvene mogućnosti, spremnost na promjene i aktivan pristup mogu ovaj mjesec pretvoriti u snažan temelj za cijelu godinu koja dolazi.

Devica: Završavanje starog i proboj na poslovnom planu

Za Djevice januar počinje uz snažnu podršku ljudi iz okruženja, što će im pomoći da konačno riješe pitanja koja ih muče već duže vrijeme. Ipak, sredinom mjeseca može se javiti potreba da se oslone isključivo na sebe, uz kratkotrajan osećaj povučenosti ili distance. Dobra vest je da ova faza neće dugo trajati.

Pravi zamah dolazi pred kraj mjeseca, kada se otvaraju vrata profesionalnog napretka. Trud, odgovornost i znanje koje Djevice pokažu mogu donijeti priznanja, važne odluke na poslu ili čak neočekivane ponude. Ključno je da vjeruju u sopstvene sposobnosti i ne umanjuju svoj doprinos.

Vaga: Mjesec važnih odluka i novih oslonaca

Za Vage januar nosi energiju reorganizacije i preispitivanja prioriteta. Nagomilane obaveze morat će da se raščiste, ali to neće biti uzaludan posao – naprotiv, sve što sada završe postavlja temelje za stabilniju budućnost. Moguća je i značajna promena u karijeri, koja će ih dugoročno približiti njihovim ciljevima.

Veliku ulogu imaće ljudi iz okruženja, saradnici, prijatelji i saveznici koji pružaju iskrenu podršku. Na privatnom planu, januar donosi više energije za odnose, druženja i hobije, kao i potrebu za aktivnim odmorom koji vraća unutrašnju ravnotežu.

Škorpija: Novi početak i nalet kreativne energije

Škorpije u januaru 2026. dobijaju priliku da konačno zatvore jedno zahtjevno poglavlje iz prošle godine. Pred njima se otvaraju novi horizonti, posebno kroz putovanja, susrete ili iskustva koja mijenjaju perspektivu. Ovi događaji mogu biti i emotivno i profesionalno značajni.

Kako se mjesec bude približavao kraju, raste kreativna i lična snaga Škorpija. Ideje koje su dugo sazrevale sada mogu ugledati svjetlost dana, a hrabrost da se istupe i pokažu drugima donosi konkretne rezultate. Kasni januar donosi osjećaj sigurnosti i jasnijeg pravca, piše Glossy.

