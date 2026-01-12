Pogađa ih svaka kritika: Četiri najosjetljivija horoskopska znaka

Iako svi povremeno teško podnose kritike, postoje ljudi kojima i najmanja primjedba može ostati dugo u mislima. Oni duboko analiziraju tuđe riječi, često ih doživljavaju osobno i teško ih ignoriraju, čak i kada su izrečene bez loše namjere. Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi skloniji su snažnijim emocionalnim reakcijama na tuđe kritike.

Rak

Rakovi kritike rijetko doživljavaju površno. Čak i dobronamjerne savjete mogu protumačiti kao osobni napad, osobito ako dolaze od ljudi do kojih im je stalo. Njihova emocionalna povezanost s drugima čini ih ranjivima na tuđe riječi.

Nakon kritike često se povlače u sebe i dugo razmišljaju o onome što je rečeno. Iako se možda neće odmah pobuniti, unutarnji dojam ostaje snažan i dugotrajan.

Ribe

Ribe imaju tendenciju preuzimati tuđe riječi na sebe, bez obzira na kontekst. Kritika ih može duboko pogoditi jer često sumnjaju jesu li dovoljno dobre ili jesu li nekoga razočarale. Njihova osjetljivost proizlazi iz snažne emocionalne i intuitivne prirode.

Čak i blage primjedbe mogu u njima izazvati preispitivanje vlastite vrijednosti. Ribe se često povlače i pokušavaju pronaći skriveno značenje iza svake izgovorene riječi.

Djevica

Iako na prvi pogled djeluju racionalno i samokritično, Djevice teško podnose kritike jer imaju visoka očekivanja. Kada dobiju primjedbu, ona često potvrđuje njihove unutarnje sumnje i nesigurnosti. Zbog toga je doživljavaju intenzivnije nego što pokazuju izvana.

Djevice rijetko reagiraju emotivno na licu mjesta, ali će kritiku detaljno analizirati i dugo o njoj razmišljati. Njihova osjetljivost više je mentalna nego emocionalna, no jednako snažno utječe na njih.

Lav

Lavovi vole priznanje i osjećaj da su cijenjeni pa im kritika teško pada, osobito ako je javna. Iako se često trude djelovati samouvjereno, negativni komentari mogu ih duboko povrijediti i poljuljati njihovo samopouzdanje.

Kada se osjećaju kritizirano, Lavovi mogu reagirati obrambeno ili povlačenjem, ovisno o situaciji. Iza snažne vanjštine često se krije osjetljivost na tuđe mišljenje i potreba za prihvaćanjem, piše index.

