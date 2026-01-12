Do juna raspad sistema, besparica, bijeda, a od juna… 3 horoskopska zadesit će veliki preokret, pare će se lijepiti za njih, druga polovina 2026. ključna za njih

Do juna 2026. godine ova tri horoskopska znaka prolaze kroz period koji slobodno mogu nazvati raspadom sistema. Finansijska nestabilnost, osećaj besparice i stalna borba da se sastavi kraj s krajem obeležiće prvu polovinu godine. Planovi se odlažu, prihodi kasne, a motivacija opada. Ipak, upravo tada se stvara temelj za veliki zaokret, piše naj žena.

Ovan

Ovnovi će do juna imati utisak da rade više nego ikada, a dobijaju najmanje. Neočekivani troškovi, pogrešne procijene i impulsivne odluke mogu ih dovesti u finansijski minus. Međutim, od ljeta se sve mijenja – nova poslovna prilika ili projekat donose ozbiljan novac. Druga polovina 2026. biće vrijeme kada Ovnovi konačno dolaze do stabilnosti i počinju da naplaćuju sav raniji trud.

Rak

Rakovi će se do sredine godine boriti sa nesigurnošću i strahom od gubitaka. Mnogi će imati osjećaj da im novac jednostavno “curi kroz prste”, bez jasnog razloga. Ipak, od juna dolazi nagla promena – podrška uticajnih ljudi, porodični biznis ili pametna investicija donose preokret. U drugoj polovini 2026. Rakovi mogu znatno da uvećaju prihode i obezbjede mirnu budućnost.

Jarac

Za Jarčeve prva polovina godine predstavlja ozbiljan test izdržljivosti. Dugovi, pritisak na poslu i stalna briga oko finansija iscrpeće ih više nego inače. Ali od juna ulaze u jednu od najplodnijih faza u posljednjih nekoliko godina. Novac počinje da stiže kroz dugoročne projekte, unapređenja i stabilne poslove. Druga polovina 2026. donosi sigurnost, ali i osećaj moći koji Jarčevi dugo nisu imali.

Ko izdrži do juna – biće nagrađen.

Facebook komentari