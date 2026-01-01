Započinju sretnu fazu: Mlad Mjesec u Jarcu 18.1.2026. donosi sreću za 3 znaka Zodijaka

Mlad Mjesec u Jarcu 18.1.2026. otvara novu, sretniju fazu za tri znaka Zodijaka – kao da se cijeli svemir urotio da im da konkretnu priliku za napredak. Posao, ljubav i financije ulaze u razdoblje u kojem se trud napokon počinje isplaćivati, a ozbiljne odluke nose više koristi nego rizika. Ako ste pripadnici ova tri znaka, ovo je trenutak kada se vaše “jednog dana” može pretvoriti u vrlo opipljivo “sad”.

Kad se mlad Mjesec spoji s upornošću Jarca, svemir obično nagradi one koji su spremni preuzeti odgovornost za svoj život. Upravo takav trenutak dolazi 18.1.2026., kada se mlad Mjesec događa na 28°44’ Jarca, u 20:52. Sunce, Mjesec, Merkur i Mars tada su zajedno u Jarcu, dok su Venera i Pluton u ranim stupnjevima Vodenjaka.

Jupiter boravi u Raku, Uran je u Biku, a Saturn i Neptun pri kraju Riba. Slika na nebu govori o novom početku koji može donijeti konkretne pomake u poslu, ljubavi i financijama – posebno za tri znaka koja ulaze u svoju sretniju fazu.

Ovaj mlad Mjesec naglašen je opozicijom prema Jupiteru u Raku pa se otvara tema ravnoteže između ambicije i privatnog života, posla i emotivne sigurnosti. Istodobno, skladni aspekti prema Uranu u Biku te prema Saturnu i Neptunu u Ribama pokazuju da promjene koje sada započinju mogu biti duboke, ali i stabilne, uz osjećaj da Vas netko ili nešto “odozgo” podržava.

U pozadini djeluje i os Mjesečevih čvorova na liniji Ribe–Djevica, koja nas uči puštanju pretjerane kontrole i traženju smisla, a ne samo savršenstva. Sve to stvara atmosferu u kojoj se trud može napokon isplatiti, vrata se otvaraju lakše, a neki ljudi dobiju dojam da im se “okreće sreća”.

Za tri znaka Zodijaka ova energija posebno je snažna. Kod njih se dodiruju ključna životna područja: posao i karijera, ljubavni i obiteljski odnosi, financije i dugoročni planovi.

Bik

Bikovi ulaze u razdoblje u kojem se horizont širi i u doslovnom i u simboličkom smislu. Mlad Mjesec u Jarcu aktivira područje vezano uz svjetonazor, putovanja, studije, pravne i inozemne teme. Trigon između Jarca i Bika daje snažan osjećaj da ono što sada pokrećete ima smisla i temelje, a Uran u Vašem znaku dodatno naglašava potrebu da živite malo slobodnije, a ipak stabilno.

Na području posla ovo se može manifestirati kao prilika da radite s inozemstvom, online, s klijentima iz drugih sredina, ili da se dodatno obrazujete kako biste proširili polje rada. Mogući su pregovori oko ugovora, edukacija, licence, projekata koji traže više stručnosti i ozbiljniji pristup. Ono što je važno – sve što sada započnete ima potencijal da kroz vrijeme poboljša i financijsku sliku, jer Jarac voli konkretne rezultate.

U ljubavi, ova energija često donosi želju za dubljim, smislenijim odnosom. Neki Bikovi mogu upoznati osobu koja dolazi iz druge sredine, kulture ili preko putovanja i učenja. Kod onih koji su već u vezi, razgovori o budućnosti (gdje želimo živjeti, kako zamišljamo zajednički život, što nam je stvarno važno) dobivaju ozbiljniji ton, ali ne moraju biti teški. Naprotiv, može se pojaviti osjećaj da se konačno krećete u istom smjeru.

Financijski, Jupiter u Raku naglašava važnost komunikacije, dogovora i kraćih putovanja. Jedan razgovor, mail, ideja izrečena u pravo vrijeme mogu otvoriti vrata poslu, suradnji ili honoraru koji kasnije postaje stabilan izvor prihoda. Ovo je dobro razdoblje da razmislite o tome kako svoje znanje i iskustvo učiniti vidljivijim: pisanje, predavanja, radionice, online sadržaji.

Saturn i Neptun u Ribama podupiru Vas kroz ljude – prijatelje, zajednice, mreže. Možete dobiti poziv da se priključite nekom timu, udruzi ili projektu koji kombinira praktično i inspirativno. Osjećaj “sretne faze” kod Bika obično se prepoznaje po tome što i dalje imate svoje tlo pod nogama, ali više ne stojite na mjestu. Upravo sada počinje period u kojem razumna hrabrost donosi dugoročne koristi.

Jarac

Za Jarce je ovaj mlad Mjesec svojevrsni osobni “reset”. Koncentracija planeta u Jarcu stavlja Vas u središte zbivanja. Energetski se osjeća kao trenutak u kojem se jasno vidi što više ne želite i gdje ste spremni povući crtu. To može biti odluka da promijenite način rada, da drukčije rasporedite svoje vrijeme ili da prestanete nositi tuđe terete.

Na području posla ovo razdoblje može donijeti novu odgovornost, novu funkciju, važan projekt ili unutarnju odluku da krenete smjelije prema cilju koji već dugo odgađate. Jarac ne traži instant rješenja, ali ovaj mlad Mjesec otvara vrata situacijama u kojima netko prepozna Vaš rad, iskustvo i ozbiljnost. Može se pojaviti ponuda koja traži hrabriji korak, ali dugoročno jača Vašu poziciju i financijsku sigurnost.

U ljubavi i bliskim odnosima opozicija s Jupiterom u Raku naglašava partnerstva. Odnosi jedan-na-jedan postaju tema: može doći do iskrenog razgovora s partnerom, dogovora oko zajedničkog života, podjele obaveza ili donošenja odluka o budućnosti veze. Ako je odnos stabilan, mlad Mjesec može obilježiti ulazak u ozbiljniju fazu – zajednički projekt, zajednički dom, brak. Ako je odnos dugo u grču, sada postaje jasno što više ne funkcionira i što niste spremni nastaviti.

Na financijskom planu Jarac dobiva priliku strukturirati svoje resurse. Moguće je da se pojavi ideja kako bolje monetizirati znanje, iskustvo ili dugogodišnji trud. Dio vas počet će konkretnije planirati štednju, ulaganja ili drugačiji raspored prihoda i troškova.

Saturn i Neptun u povoljnom odnosu pozivaju na mudar i empatičan način komunikacije: lakše nalazite riječi koje su istinite, ali ne povređuju. Uran u Biku otvara prostor za više radosti, kreativnosti, djece ili hobija u Vašem životu. To nije nagla promjena, već polagano, ali vrlo stvarno pomicanje fokusa: manje “moram”, više “želim i biram”. Upravo u tom pomaku leži Vaša “sretna faza”.

Ribe

Ribe su u posljednjim godinama već u procesu duboke promjene, a ovaj mlad Mjesec naglašava dio horoskopa koji govori o prijateljima, skupinama, zaštitnicima i budućim planovima. Energija Jarca u Vašem jedanaestom polju pomaže da ono što ste do sada sanjali počne dobivati konkretnije obrise kroz ljude i projekte.

U području posla, ovo je trenutak u kojem se češće pojavljuju ponude za suradnju, timski rad, uključenje u projekte koji uključuju više ljudi. Možete dobiti poziv da radite za širu zajednicu, publiku ili grupu, bilo online bilo uživo. Neke Ribe će se naći u ulozi mentora, voditelja grupe ili osobe koja okuplja ljude oko jedne ideje. Mreža kontakata sada može odigrati ključnu ulogu – netko Vas preporučuje, spaja s pravom osobom ili otvara vrata tamo gdje ih sami niste mogli otvoriti.

U ljubavi, Jupiter u Raku aktivira polje radosti, djece, zaljubljenosti i kreativnosti. Za mnoge Ribe to znači vedrije razdoblje u kojem lakše dolazi do spontanih susreta, flerta, druženja i situacija u kojima se osjećate viđeno i prihvaćeno. Postojeće veze mogu dobiti više igre i nježnosti, a neki se odnosi iz kruga prijatelja mogu pretvoriti u nešto više. Naglasak je na radosti i iskrenom izrazu – ako u vezi stalno glumite uloge, ovaj period to više ne podržava.

Financijski, promjene za Ribe često dolaze neizravno, kroz ljude i projekte. Mogu se otvoriti prilike za honorarne poslove, zajedničke projekte, crowdfunding, rad za zajednicu ili publiku. Utjecaj Jarca ovdje traži da budete vrlo jasni oko uvjeta: što radite, koliko to košta, kako se dijeli odgovornost i zarada. Upravo kroz tu jasnoću financijska slika može postati stabilnija, iako možda ne odmah spektakularna.

Saturn i Neptun u Vašem znaku naglašavaju zrelost i potrebu za granicama. Više ne pristajete na uloge “spasitelja” ili nekoga tko sve drži, ali se u pozadini raspada. Sjeverni čvor u Ribama dodatno pojačava osjećaj da ste na važnoj točki životnog puta.

Mlad Mjesec u Jarcu pomaže da odaberete s kim i gdje želite ulagati energiju u sljedećim mjesecima. Kada se pojavi pravi krug ljudi, osjećaj podrške, smisla i “sretne faze” gotovo je nemoguće ne primijetiti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

