Veliki horoskop ruskog astrologa Pavela Globe za 2026.: Glavne promjene za svaki znak Zodijaka

Prema avestijskoj astrološkoj tradiciji, 2026. godinom vlada Mjesec. U simboličkom smislu to je godina u kojoj se naglašava intuicija, unutarnji glas, emocionalna memorija i sve što je povezano s djetinjstvom, obitelji, domom i osjećajem sigurnosti. Mjesečeva energija pojačava i teme vezane uz vodu i okoliš pa će mnogi osjetiti snažniju potrebu za čišćenjem – i doslovno (životni prostor, tijelo, okolina) i u prenesenom smislu (emocije, odnosi, stare priče).

Ruski astrolog Pavel Globa opisuje 2026. kao godinu snažne dinamike, naglih zaokreta i ubrzanja koje neće svatko doživjeti jednako. Nekima će donijeti dugo očekivanu ekspanziju, a drugima vrlo jasne karmičke lekcije. Zajednički nazivnik svima je: intuicija mora postati ravnopravan partner razumu.

U nastavku slijedi prognoza za svaki znak za 2026. godinu.

Ovan

Za Ovnove je 2026. godina intenzivnih obrata. Energija Vatrenog konja jako rezonira s vašom prirodom pa ćete osjetiti nalet aktivnosti, hrabrosti i želje da konačno realizirate ono što dugo odgađate. Ovo je godina u kojoj se mogu pokrenuti veliki projekti i ostvariti ciljevi koje ste nekad smatrali “prevelikim”.

Ipak, svaka odluka u 2026. nosi i ozbiljnije posljedice nego inače. Potrebna je odgovornost u poslu, odnosima i financijama. U prvih šest mjeseci osjećaj pritiska može biti naglašen: situacije vas tjeraju da brzo reagirate, a impulzivnost se lako plaća.

Prejako uključivanje u konflikte, grupne drame ili “previše društvenog života” može vam iscrpiti energiju i donijeti nepotrebne komplikacije.

Dobro planiranje i spremnost na strpljiv rad u prvoj polovici godine isplate se nakon ljeta. Druga polovica 2026. donosi društveni i profesionalni rast, veće priznanje i mogućnost da se istaknete u javnosti – ali samo ako ste položili prve “testove” zrelosti. U poslu se otvaraju nova vrata, u ljubavi se jača potreba za partnerstvom koje vas ne usporava, nego motivira.

Bik

Za Bikove 2026. nije godina dramatičnih skokova u karijeri, barem ne u klasičnom smislu brzih napredovanja. Prva polovica godine, otprilike do srpnja/jula, ipak vam daje solidnu podršku za stabilizaciju financija i pozicije. Ovo je vrijeme u kojem možete učvrstiti ono što ste već izgradili, učiniti posao sigurnijim i stvoriti rezervu za kasnije.

Ključna tema godine je pametno upravljanje resursima. Umjesto forsiranja velikih ambicija pod svaku cijenu, naglasak je na mudrosti, strpljenju i svjesnom čuvanju energije.

Nakon sredine ljeta dinamika se mijenja: napredak postaje sporiji, a osjećaj zamora može rasti. Upravo zato je važno da u prvoj polovini godine izgradite “osigurač” – financijski, emocionalni i zdravstveni.

U ljubavi se traži iskrenost prema vlastitim potrebama. Pitanja odanosti, povjerenja i praktične podrške dolaze u fokus. Ako se previše trošite na druge nauštrb sebe, tijelo može reagirati kroz umor ili pad imuniteta. Bikovi koji poštuju vlastite granice i ritam mogu iz 2026. izaći snažniji, iako možda bez velikih dramatičnih priča.

Blizanci

Za Blizance je 2026. generalno povoljna godina, ali pravi zamah dolazi tek nakon srpnja/jula. Prvih šest mjeseci osjećaj je kao da ste “na pola puta”: stvari se kreću, ali ne punom brzinom, a mnogo toga ovisi o vašoj inicijativi.

Od ljeta nadalje otvaraju se jače šanse za profesionalni rast i financijsko poboljšanje. Možete dobiti ponudu za novi projekt, posao ili suradnju koja traži od vas znanje, komunikacijske vještine i snalažljivost.

Ovo je odličan period za ozbiljnije učenje i usavršavanje – posebno stranih jezika, digitalnih vještina ili bilo koje specijalizacije koja će vam u budućnosti dati prednost.

Važno je naglasiti: u 2026. uspjeh ne dolazi kao “dar s neba”. Sve što gradite, gradite na vlastitom trudu. Od lipnja/juna do prosinca/decembra svaki sat posvećen znanju, praksi i širenju kontakata može donijeti konkretnu dobit. U ljubavi se potencira potreba za mentalnom bliskošću – površni odnosi vas više ne zadovoljavaju, tražite nekoga s kim možete dijeliti ideje i vizije.

Rak

Rakove očekuje zahtjevna, ali i vrlo značajna godina. Tema borbe, izdržljivosti i odricanja od nebitnog provlači se kroz cijelu 2026. Mnogi će imati dojam da se razne obveze i neodložni zadaci “slijevaju” jedan za drugim, a pritom se otvaraju i teme iz prošlosti koje traže rješavanje.

Taloženje problema tjera vas da razlučite što vam je uistinu važno. Da biste sačuvali ono najdragocjenije – obitelj, zdravlje, unutarnji mir – bit će potrebno odrezati neke stare obrasce, odnose i navike koje iscrpljuju.

Prvih sedam mjeseci godine posebno naglašava priliku da pokažete svoje talente u različitim područjima, ali i potrebu da preuzmete odgovornost umjesto da upadate u samosažaljenje.

Rakovi koji se aktivno suočavaju sa situacijama, umjesto da se povlače u ljusku, mogu doživjeti važan unutarnji rast. U poslu je nužna organizacija, strpljenje i spremnost da se uči iz svake prepreke. U ljubavi se testira zrelost – koliko možete ostati prisutni, a da se ne gušite u emocijama i strahovima.

Lav

Za Lavove 2026. otvara vrlo dobre perspektive, posebno za one koji već imaju određeni utjecaj u društvu, poslu ili zajednici. Ovo je godina u kojoj možete pokrenuti ambicioznije projekte, često povezane s javnim nastupima, putovanjima ili širenjem kruga suradnika.

Ne bojte se promjene okruženja – promjena radne sredine, grada ili društvenog kruga može djelovati osvježavajuće i potaknuti napredak. Vatreni karakter godine i vama ide u prilog: hrabri potezi i jasno pokazivanje samopouzdanja mogu donijeti rast reputacije i bolju financijsku sliku, osobito u drugoj polovini godine.

Na planu ljubavi Lavovi mogu doživjeti razdoblje duže emocionalne i partnerske sreće. Povećana karizma privlači kvalitetne ljude, a postojeće veze mogu ući u fazu stabilizacije, zajedničkih planova i većeg uživanja. Važno je da ne ulazite u nepotrebne drame i da naučite dijeliti pozornicu, a ne stalno biti jedini u središtu.

Djevica

Prvih šest mjeseci 2026. za Djevice je vrijeme u kojem se može postići najviše. Zvijezde podržavaju profesionalno priznanje, jačanje autoriteta i povoljnije financijske tokove. Vaša organiziranost i analitičnost dolaze do izražaja, a okolinu impresionira upravo vaša sposobnost da riješite kompleksne zadatke.

Da bi se taj potencijal realizirao, potrebno je dati svoj maksimum – ovo nije godina za polovična rješenja u prvoj polovini. Posao, projekti i praktični zadaci traže koncentraciju, ali i spremnost da povremeno preuzmete dodatnu odgovornost.

Posljednjih pet mjeseci 2026. traže znatno više opreza. Mogući su neočekivani troškovi, zdravstveni izazovi ili situacije koje vas prisiljavaju da usporite. Tijelo jasno pokazuje granice – iscrpljenost i stres ne prolaze više “neprimijećeno”.

Idealna strategija za Djevice je jasna: u prvim mjesecima gradite, radite i učvršćujte pozicije; u drugom dijelu godine čuvajte zdravlje, budžet i energiju.

Vaga

Za Vage je 2026. godina kontrasta: periodi zastoja i unutarnjeg preispitivanja smjenjuju se s trenucima kada se možete snažno istaknuti. Prva polovica godine traži fokus na onome što je suštinski važno – zdravlje, obitelj, dom, temeljne životne vrijednosti.

Nije vrijeme za pretjerano velike planove koji mijenjaju sve odjednom. Umjesto toga, naglasak je na stabilizaciji, uređivanju životnog prostora, brizi o partnerstvu i obitelji te očuvanju onoga što već imate. Čuvanje imovine, pametno upravljanje novcem i jasne granice u odnosima donose mir.

Druga polovica godine otvara prostor za vidljivost. Vage se mogu istaknuti u javnom životu, medijima, na društvenim mrežama ili u profesijama koje traže pregovaranje, estetiku i ravnotežu.

Ako ste u prvoj polovici godine postavili dobre temelje, kasnije dolazi osjećaj da se vaš glas čuje i poštuje.

Škorpion

Škorpione čeka godina u kojoj se sreća i izazovi smjenjuju u prilično oštrom ritmu. Prvi dio godine može donijeti realizaciju važnih planova, povoljne prilike u poslu i osjećaj da vam se napokon otvaraju vrata koja su dugo bila zatvorena.

Od srpnja/jula do kraja godine počinje razdoblje snažnijih testova. Moguće su situacije koje traže vašu izdržljivost, brzu prilagodbu i, ponekad, bolne rezove.

Turbulentni događaji ne znače nužno nešto loše, ali vas prisiljavaju da jasno vidite gdje gubite energiju i koje odnose ili obveze više ne možete nositi na isti način.

Najvažnije je da se ne povlačite pred problemima. Škorpionska snaga upravo je u sposobnosti da se suoči s krizom i transformira. U ljubavi se otvaraju teme povjerenja, kontrole i duboke iskrenosti. U poslu je bitno ne igrati na sve ili ništa, nego strateški. Oni koji ostanu fleksibilni mogu iz ove godine izaći snažniji i mudriji.

Strijelac

Za Strijelce 2026. počinje s izazovima, ali završava s potencijalno velikim nagradama. Početak godine može donijeti pojačan pritisak na području obveza, odgovornosti ili obiteljskih i poslovnih dužnosti. Ipak, posljednja četvrtina godine otvara mogućnost za značajno povećanje autoriteta, priznanja i napredak u osobnom životu.

Bit će potrebno pokazati hrabrost i jasnu asertivnost. Kada se zauzmete za sebe, svoje znanje i granice – vrata se otvaraju. Sasvim su moguće nagrade, unapređenja, nova zaduženja s većom odgovornošću, preseljenja ili suradnje sa strancima koje mijenjaju pogled na budućnost.

Ljubavni život također može profitirati od vaše jasnoće. Strijelci koji znaju što žele lakše privlače osobe s kojima mogu dijeliti vizije i planove. Najvažnije je izbjeći rasipanje na previše ciljeva odjednom – fokus i dosljednost bit će presudni.

Jarac

Za Jarce je 2026. godina ozbiljnih provjera. Ovo je period u kojem se preispituju vaše životne pozicije, dugoročni planovi i način na koji gradite sigurnost. Samoostvarenje može izgledati kao težak zadatak, a izazovi u partnerstvu, poslovnim odnosima ili pravnim pitanjima traže smiren pristup.

Najdramatičniji događaji mogu se odvijati u prvoj polovini godine. Tada imate dojam da se mnogo toga gomila: obveze, odgovornost, očekivanja drugih. Također, pojavljuju se pitanja – što vam je zaista važno, za što ste spremni boriti se, a što više nema smisla nositi na svojim leđima.

Druga polovica godine otvara mogućnost postupnog olakšanja i poboljšanja, osobito ako ste spremni na prilagodbu i redefiniranje svojih ciljeva.

U ljubavi se provjerava kvaliteta partnerstva – podržava li vas veza ili dodatno opterećuje. U poslu, Jarci koji se drže svojih principa, ali ne odbijaju promjene, mogu postaviti temelje za stabilniju budućnost.

Vodenjak

Vodenjaci u 2026. prolaze kroz situacije koje traže hladnu glavu i samokontrolu. Prva polovica godine nosi potencijal za uspjeh u posredovanju, pregovorima i poslovima koji se oslanjaju na rješavanje tuđih ili zajedničkih problema. Ako djelujete konstruktivno i izbjegavate nepotreban rizik, možete učvrstiti svoje mjesto u profesionalnom okruženju.

Ugovori, dogovori, birokracija i dokumenti posebno su naglašeni u prvoj polovini godine. Važno je da ključne sporazume, potpisivanja i veće financijske odluke realizirate u tom periodu, dok je energija povoljnija.

Druga polovica godine može biti stresnija, s mogućim komplikacijama u administraciji, papirologiji ili formalnim odnosima. Zato je prevencija ključna: ne odgađajte rješavanje važnih stvari.

U ljubavi se traži zreliji pristup – manje impulsa, više međusobnog poštovanja i slobode koja ne razara, nego osnažuje odnos.

Ribe

Za Ribe je 2026. godina u kojoj se impulzivnost može skupo platiti. Intuicija je snažna, ali donošenje ishitrenih odluka bez provjere činjenica može vas dovesti u situacije iz kojih ćete se kasnije teško izvlačiti. Potrebno je dvaput razmisliti prije nego što izgovorite “da” ili “ne” u ključnim stvarima.

Ovo je godina važnih promjena načina života i karmičkih lekcija. Neke situacije podsjećaju na stare obrasce – imate priliku reagirati drukčije nego prije. Prva polovica godine povoljnija je za ljubav, kreativne projekte i sve što uključuje inspiraciju, umjetnost i izražavanje osjećaja. Ribe mogu osjetiti nalet nadahnuća, a emotivni život može biti bogat i ispunjen.

Druga polovica godine naglašava potrebu da se riješe stari dugovi – emocionalni, karmički ili financijski. Stare teme, koje ste možda pokušali gurnuti pod tepih, traže rješenje.

Ako se suočite s njima svjesno, 2026. može postati godina u kojoj završavate jedno poglavlje i pripremate teren za mirniji slijedeći ciklus, piše stil.kurir.

