Svaštara

Za jedan znak horoskopa uskoro dolazi ono čega se najviše bojao, neka se pripremi dobro

21.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Ponekad nam život priredi baš ono čemu se najviše opiremo. Koliko god pokušavali da pobjegnemo od strahova, oni nas na kraju ipak sustignu, ali ne da nas slome, već da nas ojačaju. Ovog puta, takav trenutak stiže jednom znaku horoskopa koji će uskoro morati da se suoči sa svojom najvećom bojazni.

 Shuterstock

Taj znak je Rak. Poznat po svojoj osjetljivosti, Rak duboko proživljava sve, svaku riječ, svaku emociju, svaku promjenu. U narednim danima, život će ga staviti pred iskušenje koje već dugo odlaže. Možda je to razgovor koji nije imao hrabrosti da započne, promjena koju nije želio da prihvati, ili kraj nečega što je predugo trajalo.

Rakovi često misle da će ih suočavanje povrijediti, ali upravo će kroz taj proces pronaći mir. Bit će to trenutak istine, pomalo bolan, ali oslobađajući. Kada konačno skine taj teret s leđa, shvatit će da strah nikada nije bio stvarnost, već samo sjenka koju je sam stvorio.

Zato, ako ste Rak, ne bježite. Pogledajte to čega se plašite pravo u oči. Možda je u pitanju promjena posla, nova ljubavna priča ili kraj jednog poglavlja. Šta god da je, ne opirite se. Sve što dolazi sada ima smisao i cilj.

Napišite na papir ono što vas najviše plaši, a zatim pored svakog straha napišite rješenje, makar jedno malo. Kada stvari stavite “crno na bijelo”, postaju manje strašne.

Na kraju, zapamtite ništa ne dolazi slučajno. Ponekad moramo proći kroz oluju da bismo ponovo ugledali sunce. A ono što se Rakovima sprema nije kazna, već početak slobode, prenosi Raport.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh