Broj sreće: Saznajte svoj anđeoski broj prema horoskopskom znaku

Objavljeno prije 19 minuta

Anđeoski broj nije samo slučajni skup brojeva. Vjeruje se da je to poruka viših sila osobi.

Anđeoski broj nije samo slučajni skup brojeva. Vjeruje se da je to poruka viših sila osobi. U različitim razdobljima života, duhovni svijet nam šalje različite kombinacije brojeva kako bi nam pomogao. Međutim, svaki horoskopski znak ima konstantan broj koji savršeno odgovara njegovoj energiji.

Ovan: Anđeoski broj 111

Kao poduzetan znak, Ovan je neraskidivo povezan s brojem 111.

Ova kombinacija sadrži želju za vodstvom, nove početke i veliku motivaciju.

Broj 111 traži od Ovna da bude vjerni sebi i da se ne boji otvarati nove horizonte, kao što ovaj vatreni znak zna činiti.

Bik: Anđeoski broj 444

Bik se povezuje sa sigurnošću, stabilnošću i snalažljivošću.

Anđeoski broj 444 pojačava ovu energiju.

Kombinacija napornog rada i strpljenja, ova kombinacija je idealna za zemljani znak Bika.

Baš kao što Bik uči druge da budu smireni, 444 traži od njih da ne stanu, da ulože trud u rješavanje problema i tada će se sve isplatiti.

Blizanci: Anđeoski broj 333

Ne čudi što je upravo Blizancima pripao broj 333.

Ovaj zračni znak uvijek je u pokretu, nastoji svaki dan učiti nove stvari i nikad nije sam.

Anđeoski broj 333 ukazuje na potrebu da se izrazite i podijelite svoje znanje s drugima, kao što Blizanci uvijek čine.

Rak: Anđeoski broj 222

Najromantičniji i najdruštveniji vodeni znak Zodijaka.

Broj 222 simbolizira ravnotežu, kompromis i povjerenje.

Ova božanska poruka traži da se da prednost harmoniji u odnosima.

Lav: Anđeoski broj 888

Ova kombinacija brojeva povezuje se s obiljem.

Vatreni znak Lava postizanju ciljeva pristupa sa svom strašću.

Bez obzira na to teže li razvoju u karijeri, odnosima ili osobnom rastu, Lavovi čine sve da to i ostvare.

Anđeo broj 888 svojom pojavom označava vrijeme kada trebate dati sve od sebe.

Ako se potrudite i date sve od sebe, uspjeh je zajamčen.

Djevica: Anđeoski broj 777

Najduhovniji broj 777 savjetuje da zaboravite na materijalno i potražite odgovore na sva pitanja u sebi.

Ovo je savršeno za Djevicu, zemljani znak koji zna razmišljati, uvijek razmišljati o odlukama i mudro slijediti svoj put.

Vaga: Anđeoski broj 666

Iako je 666 na lošem glasu, zapravo je snažno povezan sa skladom u odnosima i obiteljskom srećom.

Vaga je zračni znak, usmjeren na ljubav.

A broj 666 potiče vas da se brinete za svoje voljene i uvijek dajete prednost razvoju toplih odnosa.

Škorpion: Anđeoski broj 808

Broj 808 govori o beskrajnom ciklusu promjena.

Broj 8 sličan je znaku beskonačnosti, povezan s stalno promjenjivom unutarnjom prirodom Škorpiona.

A broj 0 simbolizira misterij postojanja, koji leži u nastanku materije iz praznine.

Vodeni znak Škorpion također proizvodi energiju iz unutarnje snage volje.

Slično mističnoj i promjenjivoj prirodi Škorpiona, anđeoski broj 808 označava prihvaćanje tajanstvenog ciklusa smrti i rođenja.

Strijelac: Anđeoski broj 555

Anđeoski broj 555 govori o prihvaćanju životnih uspona i padova.

Umjesto da se bojimo promjena, ovaj broj traži od nas da prigrlimo kaos i nepredvidivost pronalazeći način da u njima uživamo, piše The Day.

Strijelac je individualist koji teži slobodi i pod svaku cijenu izbjegava stagnaciju.

Ovaj Vatreni znak želi živjeti život punim plućima i nikada ne pristaje na manje, što govori i broj 555.

Jarac: Anđeoski broj 44

Jarci su poznati po svojoj nepokolebljivoj odlučnosti.

Anđeoski broj 44 potiče vas da se usredotočite i ne odustanete na pola puta.

Poput zemljanog znaka Jarca, ova anđeoska kombinacija simbolizira spremnost za rast i poboljšanje.

Vodenjak: Anđeoski broj 999

Prozračni Vodenjak neraskidivo je povezan s ovim brojem.

Značenje 999 je pomoći drugima i završiti cikluse razmjene energije.

Vodenjak na probleme uvijek gleda s visine, uočavajući čak i najbeznačajnije aspekte.

999 mu pomaže da ništa ne propusti.

Ribe: Anđeoski broj 000

Broj 000 povezuje se s mistikom i misterijama svemira.

Ribe predstavljaju spoj fizičkih i nefizičkih oblika bića.

Ovaj vodeni znak jasno vidi zajednički princip u svemu, za njih su sve tajne jednostavne i razumljive.

ATMA/Pripremila: Suzana Dulčić


