Broj sreće: Saznajte svoj anđeoski broj prema horoskopskom znaku

Anđeoski broj nije samo slučajni skup brojeva. Vjeruje se da je to poruka viših sila osobi. U različitim razdobljima života, duhovni svijet nam šalje različite kombinacije brojeva kako bi nam pomogao. Međutim, svaki horoskopski znak ima konstantan broj koji savršeno odgovara njegovoj energiji.
Ovan: Anđeoski broj 111
Kao poduzetan znak, Ovan je neraskidivo povezan s brojem 111.
Ova kombinacija sadrži želju za vodstvom, nove početke i veliku motivaciju.
Broj 111 traži od Ovna da bude vjerni sebi i da se ne boji otvarati nove horizonte, kao što ovaj vatreni znak zna činiti.
Bik: Anđeoski broj 444
Bik se povezuje sa sigurnošću, stabilnošću i snalažljivošću.
Anđeoski broj 444 pojačava ovu energiju.
Kombinacija napornog rada i strpljenja, ova kombinacija je idealna za zemljani znak Bika.
Baš kao što Bik uči druge da budu smireni, 444 traži od njih da ne stanu, da ulože trud u rješavanje problema i tada će se sve isplatiti.
Blizanci: Anđeoski broj 333
Ne čudi što je upravo Blizancima pripao broj 333.
Ovaj zračni znak uvijek je u pokretu, nastoji svaki dan učiti nove stvari i nikad nije sam.
Anđeoski broj 333 ukazuje na potrebu da se izrazite i podijelite svoje znanje s drugima, kao što Blizanci uvijek čine.
Rak: Anđeoski broj 222
Najromantičniji i najdruštveniji vodeni znak Zodijaka.
Broj 222 simbolizira ravnotežu, kompromis i povjerenje.
Ova božanska poruka traži da se da prednost harmoniji u odnosima.
Lav: Anđeoski broj 888
Ova kombinacija brojeva povezuje se s obiljem.
Vatreni znak Lava postizanju ciljeva pristupa sa svom strašću.
Bez obzira na to teže li razvoju u karijeri, odnosima ili osobnom rastu, Lavovi čine sve da to i ostvare.
Anđeo broj 888 svojom pojavom označava vrijeme kada trebate dati sve od sebe.
Ako se potrudite i date sve od sebe, uspjeh je zajamčen.
Djevica: Anđeoski broj 777
Najduhovniji broj 777 savjetuje da zaboravite na materijalno i potražite odgovore na sva pitanja u sebi.
Ovo je savršeno za Djevicu, zemljani znak koji zna razmišljati, uvijek razmišljati o odlukama i mudro slijediti svoj put.
Vaga: Anđeoski broj 666
Iako je 666 na lošem glasu, zapravo je snažno povezan sa skladom u odnosima i obiteljskom srećom.
Vaga je zračni znak, usmjeren na ljubav.
A broj 666 potiče vas da se brinete za svoje voljene i uvijek dajete prednost razvoju toplih odnosa.
Škorpion: Anđeoski broj 808
Broj 808 govori o beskrajnom ciklusu promjena.
Broj 8 sličan je znaku beskonačnosti, povezan s stalno promjenjivom unutarnjom prirodom Škorpiona.
A broj 0 simbolizira misterij postojanja, koji leži u nastanku materije iz praznine.
Vodeni znak Škorpion također proizvodi energiju iz unutarnje snage volje.
Slično mističnoj i promjenjivoj prirodi Škorpiona, anđeoski broj 808 označava prihvaćanje tajanstvenog ciklusa smrti i rođenja.
Strijelac: Anđeoski broj 555
Anđeoski broj 555 govori o prihvaćanju životnih uspona i padova.
Umjesto da se bojimo promjena, ovaj broj traži od nas da prigrlimo kaos i nepredvidivost pronalazeći način da u njima uživamo, piše The Day.
Strijelac je individualist koji teži slobodi i pod svaku cijenu izbjegava stagnaciju.
Ovaj Vatreni znak želi živjeti život punim plućima i nikada ne pristaje na manje, što govori i broj 555.
Jarac: Anđeoski broj 44
Jarci su poznati po svojoj nepokolebljivoj odlučnosti.
Anđeoski broj 44 potiče vas da se usredotočite i ne odustanete na pola puta.
Poput zemljanog znaka Jarca, ova anđeoska kombinacija simbolizira spremnost za rast i poboljšanje.
Vodenjak: Anđeoski broj 999
Prozračni Vodenjak neraskidivo je povezan s ovim brojem.
Značenje 999 je pomoći drugima i završiti cikluse razmjene energije.
Vodenjak na probleme uvijek gleda s visine, uočavajući čak i najbeznačajnije aspekte.
999 mu pomaže da ništa ne propusti.
Ribe: Anđeoski broj 000
Broj 000 povezuje se s mistikom i misterijama svemira.
Ribe predstavljaju spoj fizičkih i nefizičkih oblika bića.
Ovaj vodeni znak jasno vidi zajednički princip u svemu, za njih su sve tajne jednostavne i razumljive.
ATMA/Pripremila: Suzana Dulčić