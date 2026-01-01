Mlad Mjesec u Jarcu 18.1.2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Blizanci osjećaju ovaj mlad Mjesec u osmom polju – području zajedničkih resursa, dugova, nasljedstva, ali i dubokih emocionalnih i psiholoških procesa. Ovo je trenutak u kojem se možete ozbiljnije pozabaviti temom dugova, kredita, poreza, ulaganja, ali i onim „nevidljivim dugovima“ – emocionalnim vezivanjima, zavjetima, vezama iz kojih je teško izaći. Merkur i Mars u Jarcu podržavaju ozbiljan razgovor o financijskoj realnosti, podjeli troškova, alimentaciji, hipoteci ili poslovnom partnerstvu. Djevice, zemljani karakter Jarca Vam odgovara – ovo je dobar trenutak da konkretizirate neku ideju, hobi pretvorite u posao ili postavite jasnije granice u ljubavnim odnosima. Merkur i Mars u ovom polju potiču hrabar razgovor o željama, granicama i očekivanjima.

Mlad Mjesec u Jarcu događa se 18.1.2026. u 20:52 h, na 28°44’ Jarca. Sunce i Mjesec tada su u kasnim stupnjevima Jarca, u istom znaku i pri gotovo istom stupnju, što stvara snažan fokus na temu odgovornosti, zrelosti i dugoročnih odluka.

Na nebu se tada formira vrlo koncentrirana slika: u Jarcu su Sunce, Mjesec, Merkur i Mars, dok su Venera i Pluton u ranim stupnjevima Vodenjaka, u bliskoj konjunkciji.

To znači da novi početci koje sada pokrećete nisu impulzivni, nego traže ozbiljnu namjeru, plan i spremnost da se preuzme odgovornost za posljedice. Merkur i Mars su u orbisu konjunkcije s mladim Mjesecom i naglašavaju odluke, razgovore i rezove koji ne ostaju na razini teorije – ovo je trenutak kada se „reže“ ono što je neučinkovito i postavlja nova struktura.

Mlad Mjesec je u široj opoziciji prema retrogradnom Jupiteru u Raku, te u skladnim aspektima sa Saturnom i Neptunom u Ribama te Uranom u Biku.

S jedne strane tu je napetost između sigurnosti, privatnog života i emocionalne udobnosti (Jupiter u Raku) i zahtjeva realnosti, rada i ciljeva (Jarac). S druge strane, Saturn i Neptun pri kraju Riba nude priliku da se snovi pretoče u nešto opipljivo, dok Uran u Biku podržava hrabre, ali promišljene promjene u načinu na koji zarađujete, trošite i gradite osjećaj stabilnosti.

Čvorovi su na osi Ribe–Djevica (Sjeverni čvor u Ribama, Južni u Djevici) pa se i ovaj mlad Mjesec odvija u širem kontekstu učenja o povjerenju, puštanju kontrole i izlasku iz perfekcionizma u smjeru dubljeg povjerenja u život.

Najviše će ga osjetiti kardinalni znakovi (Ovan, Rak, Vaga, Jarac), zatim zemljani (Bik, Djevica, Jarac) i oni s naglašenim kasnim stupnjevima Jarca, Raka, Vage, Ovna, kao i ranim stupnjevima fiksnih znakova (Bik, Lav, Škorpion, Vodenjak).

U nastavku slijedi prognoza po znakovima, (čitajte znak i podznak, ako ga znate).

Ovan

Ovnovima se mlad Mjesec odvija u vašem polju karijere i društvenog statusa. Ovo je trenutak u kojem se jasno vidi koliko ste profesionalno odrasli. Može se pojaviti ponuda za novu poziciju, projekt koji traži više odgovornosti ili jednostavno unutarnja odluka da ozbiljnije stanete iza svojih ambicija.

Merkur i Mars u Jarcu potiču Vas da pregovarate, zatražite ono što mislite da zaslužujete, ali i da se konfrontirate s vlastitim granicama: koliko možete preuzeti, a da ne izgorite.

Jupiter u Raku u opoziciji naglašava temu ravnoteže između doma i karijere – moguće je da obiteljske okolnosti sada „odgovaraju“ na Vaše poslovne planove, tražeći drugačiju organizaciju prostora i vremena.

Saturn i Neptun u vašem dvanaestom polju traže da dio pritiska ispustite kroz odmor, tišinu ili rad s nesvjesnim. Ne morate sve gurati silom naprijed; dio odgovora dolazi kad si dopustite da budete iskreno umorni i priznate si da trebate pauzu.

Bik

Bikovima je mlad Mjesec u devetom polju – području svjetonazora, studija, putovanja, širenja horizonte. Možda razmišljate o dodatnom obrazovanju, prekvalifikaciji, selidbi u drugi grad ili državu, ili je jednostavno došlo vrijeme da ozbiljno preispitate što za Vas znači „uspjeh“ i „uspješan život“.

Konjunkcija s Merkurom i Marsom donosi konkretne razgovore o papirologiji, upisima, vizama, potpisima ili objavama koje mijenjaju Vaš smjer.

Jupiter u Raku aktivira treće polje pa riječi, mailovi, dogovori i kratka putovanja sada imaju veći utjecaj nego što se čini na prvi pogled.

Trigon prema Uranu u vašem znaku otvara prostor da se odvažite na nešto drugačije od onoga što ste godinama radili. Ovo nije nagla revolucija, već korak po korak izlazak iz obrazaca koji su Vas držali u poznatom, ali skučenom okviru.

Blizanci

Blizanci osjećaju ovaj mlad Mjesec u osmom polju – području zajedničkih resursa, dugova, nasljedstva, ali i dubokih emocionalnih i psiholoških procesa.

Ovo je trenutak u kojem se možete ozbiljnije pozabaviti temom dugova, kredita, poreza, ulaganja, ali i onim „nevidljivim dugovima“ – emocionalnim vezivanjima, zavjetima, vezama iz kojih je teško izaći.

Merkur i Mars u Jarcu podržavaju ozbiljan razgovor o financijskoj realnosti, podjeli troškova, alimentaciji, hipoteci ili poslovnom partnerstvu. Jupiter u Raku u drugom polju podsjeća da osjećaj vrijednosti i sigurnosti ne dolazi samo kroz iznos na računu, nego i kroz način na koji tretirate vlastiti rad.

Skladni aspekti prema Saturnu i Neptunu u desetom polju sugeriraju da upravo kroz suočavanje s dubinskim temama možete napraviti važan profesionalni iskorak. Ponekad priznanje vlastite ranjivosti pred sobom postaje temelj za autoritet koji nije krut, nego autentičan.

Rak

Za Rakove je mlad Mjesec direktno nasuprot Suncu, u vašem sedmom polju partnerstava. Ovo je snažan reset odnosa – ljubavnih, poslovnih pa i odnosa s bliskim suradnicima.

Neki odnosi prolaze kroz ozbiljan razgovor, definiranje uvjeta, granica i očekivanja. Drugi mogu doći do prirodnog završetka, ako su se dugo održavali samo po inerciji.

Jupiter u vašem znaku pojačava emocije i potrebu za zaštitom, ali i sklonost da preuzmete previše odgovornosti za druge. Opozicija prema klasteru u Jarcu traži da jasno vidite gdje prestaje Vaša odgovornost, a gdje počinje tuđa.

Saturn i Neptun u Ribama podupiru Vašu potrebu da odnose živite smislenije, dublje, ali i s više vjere. Ako je odnos zdrav, upravo sada može krenuti u ozbiljniju fazu (zajednički život, zajednički projekt, brak). Ako nije, možete osjetiti olakšanje kad si priznate da održavanje privida više nema smisla.

Lav

Lavovi doživljavaju ovaj mlad Mjesec u šestom polju – svakodnevne rutine, rada, zdravlja i odnosa sa suradnicima. Ovo je dobro vrijeme za uvođenje novih navika, promjenu radne organizacije, jasnije granice prema poslu ili kolegama, kao i za konkretne korake vezane uz zdravlje (pregledi, terapije, plan prehrane).

Merkur i Mars ovdje donose dosta posla, rokova i obaveza, ali i mogućnost da se izborite za pošteniju raspodjelu posla ili drugačije radne uvjete.

Jupiter u Raku aktivira dvanaesto polje pa se i nevidljiv rad, emocionalno trošenje i potisnuti stres sada intenzivnije osjećaju. Tijelo može „govoriti“ umjesto Vas.

Trigon prema Uranu u Biku podsjeća da promjene u svakodnevnim navikama mogu imati snažan učinak na Vašu karijeru. Male, dosljedne korekcije sada vrijede više od velikih, ali kratkoročnih napora.

Djevica

Djevicama je mlad Mjesec u petom polju – području radosti, kreativnosti, djece, ljubavi i osobnog izraza. Ovo je poziv da ozbiljnije shvatite ono što Vas zaista veseli, kao i da preuzmete odgovornost za vlastite izbore u ljubavi i odnosu prema djeci ili kreativnim projektima.

Zemljani karakter Jarca Vam odgovara – ovo je dobar trenutak da konkretizirate neku ideju, hobi pretvorite u posao ili postavite jasnije granice u ljubavnim odnosima. Merkur i Mars u ovom polju potiču hrabar razgovor o željama, granicama i očekivanjima.

Jupiter u Raku u vašem jedanaestom polju može donijeti podršku prijatelja, grupu ljudi ili mrežu koja Vam pomaže da ostvarite ono što zamišljate.

Saturn i Neptun nasuprot, u sedmom polju, podsjećaju da se kvalitetan odnos gradi na realnim, ali i empatičnim dogovorima – ne na idealizaciji.

Vaga

Vagama se mlad Mjesec odvija u četvrtom polju – polju doma, obitelji, korijena i unutarnje sigurnosti. Tema može biti preseljenje, uređenje doma, promjena u obiteljskoj dinamici, ali i unutarnji rad na osjećaju pripadanja i emocionalne stabilnosti.

Jarac ovdje traži da pogledate koliko ste možda preuzeli ulogu onoga tko „drži sve pod kontrolom“ u obitelji. Merkur i Mars donose razgovore o odgovornostima, nasljedstvu, brizi za starije članove obitelji ili granicama u suživotu.

Jupiter u Raku u vašem desetom polju pojačava vidljivost i profesionalne prilike, ali traži da uskladite javni i privatni život.

Saturn i Neptun u šestom polju podsjećaju da zdravlje i tijelo reagiraju na razinu stresa – promjene u domu i ritmu života sada mogu biti nužne kako biste dugoročno izdržali tempo.

Škorpion

Škorpionima se mlad Mjesec odvija u trećem polju – komunikacije, učenja, svakodnevnih kretanja, odnosa s braćom i sestrama, susjedima, administracijom.

Ovo je dobar trenutak da reorganizirate način na koji radite s informacijama: novi sustav rada, drugačiji odnos prema mailovima, društvenim mrežama, ili upis tečaja koji traži disciplinu.

Merkur i Mars pojačavaju mentalnu aktivnost, razgovore i ugovore. Možda dogovarate kratko putovanje s vrlo konkretnom svrhom ili rješavate papirologiju koja Vam je dugo stajala „sa strane“. Jupiter u Raku u devetom polju otvara širu sliku – ono što sada učite ili potpisujete može vas dugoročno odvesti u novi profesionalni ili duhovni smjer.

Trigon prema Uranu u Biku podsjeća da su odnosi jedan-na-jedan (poslovni ili privatni) ključni za promjene koje dolaze. Novi način komunikacije može doslovno promijeniti kvalitetu odnosa.

Strijelac

Strijelci osjećaju ovaj mlad Mjesec u drugom polju – novca, vrijednosti, samopouzdanja. Ovo je trenutak za realan pogled na financije, strukturu prihoda i troškova, ali i na to koliko sami sebe vrednujete u poslu i odnosima.

Jarac traži zrelost: konkretan budžet, plan štednje, realno sagledavanje koliko nešto vrijedi – i što dobivate zauzvrat. Merkur i Mars pomažu da pregovarate o plaći, cijeni usluga ili novim izvorima prihoda.

Jupiter u Raku u osmom polju podsjeća na temu kredita, nasljedstva, zajedničkih resursa – moguće je da dio sigurnosti dolazi kroz tuđe resurse, ali se sada vidi i gdje to ima cijenu.

Skladni aspekti prema Saturnu i Neptunu u četvrtom polju potiču da dio sigurnosti gradite kroz dom i unutarnji osjećaj uporišta, a ne samo kroz brojke. Uran u petom polju podsjeća da se dio zarade može oslanjati na kreativnost ili projekte koji izlaze iz klasičnog „9-17“ okvira.

Jarac

Za Jarce je ovo osobni novi početak – mlad Mjesec u vašem znaku, na kasnim stupnjevima, u konjunkciji s Merkurom i Marsom, stavlja fokus na identitet, tijelo, imidž, načine na koje se pojavljujete u svijetu.

Možda mijenjate izgled, javni nastup, način na koji pregovarate, vodite svoje vrijeme i energiju.

Osjećaj da „ovo više ne može ovako“ može biti vrlo snažan, ali Jarac ne reagira impulzivno – ovo je više trenutak u kojem shvaćate da biste sljedećih nekoliko godina mogli živjeti bitno drugačije, ako sada povučete jasniji potez.

Jupiter u Raku u sedmom polju naglašava odnose – partneri, suradnici i bliske osobe sada vrlo jasno ogledaju Vaše promjene. Netko može pružiti veliku podršku, netko se može povući jer mu je teško pratiti novi tempo. Saturn i Neptun u trećem polju pozivaju na iskrenu, ali i empatičnu komunikaciju: riječi sada nose veliku težinu.

Vodenjak

Vodenjacima se mlad Mjesec događa u dvanaestom polju – onom skrivenom, nesvjesnom, završecima, povlačenju i unutarnjem radu. Ovo je vrijeme u kojem se puno toga odvija „iza scene“: završavate ciklus, napuštate nekakav stari obrazac, odnos ili način rada koji je odradio svoje.

Jarac na ovom mjestu traži tihu, ali ozbiljnu inventuru: što više nema smisla držati pod kontrolom, za što više nemate snage, i što je zapravo teret koji nosite iz navike. Merkur i Mars u dvanaestom polju mogu pojačati unutarnji nemir, ali i donijeti jasne uvide kroz snove, terapiju, duhovni rad ili samo iskrenu samoanalizu.

Venera i Pluton u vašem znaku, u ranim stupnjevima, naglašavaju da ste u procesu duboke transformacije identiteta i odnosa.

Ovaj mlad Mjesec pomaže da otpustite ono što više ne ide s Vama u sljedeću fazu. Jupiter u Raku u šestom polju podsjeća da se tijelo lako preopterećuje ako ignorirate svoje granice – znakovi iscrpljenosti sada su vrlo jasan indikator gdje treba stati.

Ribe

Ribama se mlad Mjesec odvija u jedanaestom polju – prijatelja, grupa, zajednica, budućih planova i želja. Ovo je trenutak u kojem se ozbiljnije bavite tim s kim želite graditi budućnost i kakve ciljeve uopće imate.

Možda ulazite u novu zajednicu, grupu ili tim, ili redefinirate ulogu u postojećoj. Jarac ovdje traži realan pogled: koji ljudi zaista stoje uz Vas, a tko je tu samo formalno. Merkur i Mars potiču razgovore o zajedničkim projektima, ulozi, doprinosu i odgovornosti.

Saturn i Neptun u vašem znaku naglašavaju važnost granica i jasnog identiteta – ne možete više biti „za sve“. Mlad Mjesec u sekstilu na ove planete pomaže da ono što ste u zadnjih nekoliko godina naučili o sebi sada pretočite u konkretne odluke. Jupiter u Raku u petom polju podržava radost, kreativnost i ljubav – budući planovi koji uključuju više igre, stvaranja i autentičnijeg izraza imaju sada posebnu težinu.

Ovaj mlad Mjesec u Jarcu traži iskrenu odluku: gdje želite ulagati vrijeme, energiju i odgovornost u sljedećih godinu dana. Sve što je izgrađeno na realnim temeljima sada ima šansu dugoročno rasti; sve što počiva na kompromisima s vlastitom istinom vjerojatno će se kroz ovu lunaciju početi pokazivati kao teret koji treba otpustiti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

