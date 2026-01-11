Novi početak za 3 znaka: NAJTAČNIJI SEDMIČNI horoskop od 12. do 19. januara

Mladi Mjesec u Jarcu donosi novi početak za Jarce, Djevice i Bikove. Bliži se sezona Vodenjaka, pa će napetosti početi popuštati.

OVAN

Posao – Očekuje vas dinamičan tjedan na poslu , bit će puno obveza, ali i prilika da se dokažete pred nadređenima.

Ljubav – Posao vam oduzima puno vremena, ali pokušajte pronaći prostora i za partnera. Ne opterećujte bliske ljude poslovnim problemima.

Zdravlje – Slabije.

BIK

Posao – U poslu je važno ostati strpljiv i ne forsirati jer rezultati dolaze polako, ali sigurno. Mogućnost putovanja zbog posla, ali i upisa na neki tečaj .

Ljubav – U ljubavi stabilnost dolazi do izražaja, zauzete osobe jačaju povjerenje, dok slobodne osobe može privući osoba iz poslovnog okruženja. Mlad Mjesec u Jarcu povoljan je za putovanja.

Zdravlje – Izvrsno.

BLIZANCI

Posao – Idealan tjedan za rješavanje nasljednih pitanja . Moguće je dobiti sponzorstvo za poslovni projekt.

Ljubav – Ljubav zahtijeva stabilne temelje, pa ćete morati dokazati sve što ste obećali partneru.

Zdravlje – Dobro.

RAK

Posao – Osjećate povećan pritisak na poslu, prvenstveno zato što ste si postavili visoke standarde. Zbog toga ste opterećeni i mislite da niste uspješni.

Ljubav – U ljubavi se budi potreba za sigurnošću i emocijama , zauzeti Rakovi produbljuju vezu, a slobodni ljudi mogu obnoviti kontakt s nekim iz prošlosti.

Zdravlje – Slabije.

LAV

Posao – Na poslu postoji prilika da se istaknete i preuzmete vodstvo, ali pripazite na impulzivne odluke. Mogućnost nove poslovne ponude.

Ljubav – Miješate ljubav i posao i to vam je zanimljivo. Osoba koju poznajete preko posla može vam postati partner.

Zdravlje – Slabije.

DJEVICA

Posao – Što se tiče posla, usredotočujete se na detalje i dovršavanje započetih zadataka, što vam donosi pohvale. Vrlo ste kreativni, pa hobi možete pretvoriti u posao.

Ljubav – Idealno razdoblje u godini za početak nove romanse. Mlad Mjesec u Jarcu donosi vam priliku za novi početak u ljubavi.

Zdravlje – Izvrsno.

MJERILO

Posao – Na poslu je potrebna ravnoteža između vaših želja i zahtjeva drugih, a timski rad je ključ uspjeha. Ne donosite obiteljske probleme na posao.

Ljubav – Zbog otegotnih obiteljskih okolnosti ne znate kako pokazati svoje osjećaje. Netko vrši pritisak na vas, što vam otežava sve odnose.

Zdravlje – Gore.

ŠKORPION

Posao – Osjećate snažnu usredotočenost i odlučnost u poslu, stoga je ovo dobar tjedan za važne poteze i strategiju. Očekuju vas važni pozivi i dobre odluke.

Ljubav – Razgovarat ćete s osobom do koje vam je stalo. To može poboljšati vaš odnos u budućnosti. Slobodni Škorpioni mogu očekivati ​​poziv koji se ne može odbiti.

Zdravlje – Dobro.

Fotografija: Shutterstock

STRIJELAC

Posao – Na poslu vam se otvaraju nove mogućnosti , ali i mogućnosti za dobru zaradu. Vaga, vi ste jedan od najstabilnijih znakova na financijskom planu u ovom razdoblju.

Ljubav – Slušate razum umjesto srca, pa vam je teško bilo kome emocionalno popustiti. Pokušajte se više opustiti.

Zdravlje – Dobro.

JARAC

Posao – U snažnoj ste fazi što se tiče posla , tako da trud koji sada ulažete daje konkretne rezultate. Mlad Mjesec u vašem znaku 18. siječnja donosi vam novi početak.

Ljubav – U ljubavi ste ozbiljni i usmjereni na dugoročnu stabilnost, zauzeti učvršćuju vezu, dok slobodni mogu započeti vezu s jasnim namjerama.

Zdravlje – Izvrsno.

VODENJAK

Posao – Na poslu se puno toga događa iza zatvorenih vrata. Zato ne znate kakvo je stvarno stanje stvari. Pričekajte 20. siječnja da donesete odluku.

Ljubav – Sve što je tajno privlači vas. Stoga ste spremni ući u vezu za koju nitko ne zna.

Zdravlje – Psihološki problemi.

RIBA

Posao – Kontakti s prijateljima bit će vam od velike pomoći na poslu. Mogućnost ostvarenja snova na poslu uz pomoć pravih ljudi.

Ljubav – Mlad Mjesec u Jarcu krajem tjedna (18. siječnja) dobar je za druženje, a upravo iz takvog prijateljstva može se roditi ljubav.

Zdravlje – Dobro

