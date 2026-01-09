Dan koji mijenja sve: Ova 3 znaka će biti najsretnija u petak, 9. januara, stižu velike nagrade

Faza opadajućeg Mjeseca u Djevici donosi energiju introspekcije, razrješenja i pročišćenja. Ona nas podržava u emocionalnoj obradi nakon burnih događaja, pomaže da razumijemo ono što se već odigralo i da otpustimo ono što više ne služi našem napretku.

Za tri horoskopska znaka ovaj datum označava kraj jednog dugotrajnog ciklusa i početak novog poglavlja u kojem život počinje da teče lakše, mirnije i smislenije.

1. Bik

Opadajući Mjesec u Djevici pomaže vam da se konačno pomirite s nečim što vas je dugo mučilo. Možda ste čekali priznanje, objašnjenje ili izvinjenje koje nikada nije došlo — ali 9. januara shvatate da vam to više nije ni potrebno.

Oslobađate se tereta čekanja i potrebe da sve bude “zatvoreno” na savršen način. Razumijete da ne možete kontrolisati tuđe ponašanje, ali možete odlučiti da sebi vratite mir. To je vaša pobjeda.

Od tog trenutka, osjećate kako vam se vraća energija, samopouzdanje i jasnoća. Život vam ponovo pripada.

2. Škorpija

Za vas, Škorpijo, ovaj dan donosi veliko emotivno olakšanje. Konačno prestajete da analizirate i preispitujete prošlost. Vidite širu sliku, shvatate gdje su druge osobe pogriješile – ali i gdje ste vi sami naučili važne lekcije.

Više nema potrebe za igrom krivice. Sve dolazi na svoje mjesto, a vi birate da se oslobodite težine koju ste dugo nosili.

Ovo zatvaranje je zrelo i tiho, ali snažno. U sebi osjećate mir koji niste dugo imali. To je znak da ste spremni da krenete naprijed — ovaj put, bez tereta i sa čistom sviješću.

3. Strijelac

Za Strijelce, ovaj tranzit donosi novu perspektivu i razumijevanje prošlih odluka. Situacija koja vas je mučila sada konačno ima smisla.

Možda ćete se čak nasmijati onome što vas je nekada frustriralo — sada vidite da se sve odvijalo onako kako je moralo. Ono što ste tada doživljavali kao prepreku, danas prepoznajete kao prekretnicu.

Ovo saznanje vraća vam mir, ali i novu inspiraciju. Vi ne čekate potvrdu od drugih — sve odgovore već imate u sebi.

Vaše zatvaranje dolazi kroz razumijevanje, a ne kroz borbu.

Od 9. januara, krećete dalje — slobodni, motivisani i spremni za novu fazu života, prenosi Novi.

