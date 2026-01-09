Svaštara

U 2026. ove horoskopske znakove čeka teško iskušenje, ali i nagrada

Godina 2026. neće svima biti lagana, ali astrologija poručuje da će upravo oni koji budu najviše testirani na kraju izaći kao najveći pobjednici. Planetarni aspekti donose izazove, unutarnje borbe i važne odluke, no za određene horoskopske znakove sav trud, strpljenje i odricanje bit će višestruko nagrađeni.

Ako ste rođeni u nekom od ovih znakova, pripremite se na godinu koja će vas lomiti – ali i izgraditi.
Ovan

Ovnovima 2026. donosi ozbiljne profesionalne i lične izazove. Bit ćete prisiljeni usporiti, preispitati svoje ciljeve i naučiti strpljenje, što vam inače nije jača strana. Mnogi Ovnovi suočit će se s promjenama na poslu ili velikim životnim odlukama. Dobra vijest? Krajem godine dolazi snažan preokret – nova prilika, finansijski rast ili priznanje za sav trud.
Rak

Rakove čeka emocionalno zahtjevna godina. Odnosi s porodicom, partnerom ili bliskim osobama bit će na testu, a neke istine više se neće moći ignorirati. Iako će se 2026. činiti teškom, ona donosi veliko oslobađanje. Oni Rakovi koji se usude postaviti granice i slušati sebe, dobit će unutarnji mir i stabilnost kakvu dugo nisu imali.
Djevica

Perfekcionističke Djevice suočit će se s osjećajem gubitka kontrole. Planovi će se rušiti, a očekivanja neće uvijek biti ispunjena. Međutim, upravo će vas to natjerati da promijenite način razmišljanja. U drugom dijelu godine dolazi nagrada u obliku profesionalnog uspjeha, boljeg zdravlja ili životne ravnoteže koju ste dugo tražili.
Jarac

Jarčevi ulaze u jednu od najzahtjevnijih godina u posljednjem desetljeću. Odgovornosti će se gomilati, a pritisak rasti. No 2026. je godina karmičke naplate – sve što ste gradili godinama konačno počinje davati rezultate. Iako put neće biti lagan, nagrada će biti stabilnost, sigurnost i osjećaj da ste konačno na pravom mjestu.
Ribe

Za Ribe je 2026. godina buđenja. Suočavanje s realnošću, prekid iluzija i donošenje teških odluka bit će neizbježni. Ipak, upravo kroz ta iskušenja dolazi ogroman lični rast. Ribe koje se usude vjerovati sebi i svojim talentima mogu očekivati emotivno ispunjenje i nove životne prilike, prenosi Avaz.


