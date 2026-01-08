Težak period je gotov: 3 horoskopska znaka konačno mogu da odahnu, idu bolji dani!

Nakon 8. januara 2026. godine, život se za tri horoskopska znaka konačno menja nabolje. Opadajući Mesec donosi period dubokog razmišljanja, emocionalnog rasterećenja i zatvaranja važnih životnih poglavlja.

Bik

Vrijeme je da zatvorite jedno poglavlje. Opadajući Mjesec u Djevici pomaže vam da se konačno pomirite sa neprijatnom ličnom situacijom koja se odužila više nego što ste očekivali. Već neko vrijeme želite da stavite tačku na to, a sada stiže jasan znak da je to bezbedno i ispravno. Ako ste čekali izvinjenje koje nikada nije stiglo, sada shvatate da se ono verovatno neće ni dogoditi, i to je u redu. Kada prihvatite da ne možete kontrolisati tuđe postupke, oslobađate i sebe. Upravo tada stvari počinju da se menjaju nabolje.

Škorpija

Posle Božića stiže rešenje koje ste dugo priželjkivali. Uticaj opadajućeg Mjeseca u Djevici omogućava vam da sagledate gde je situacija krenula pogrešnim putem ali bez potrebe da krivite sebe. Igra prebacivanja odgovornosti se završava. Počinjete da razumijete granice drugih ljudi, ali i sopstvene postupke sagledavate iskreno i zrelo. Više vam nisu potrebni odgovori niti potvrda spolja. Znate ko ste, i nemate namjeru da se vraćate u prošlost kako biste ponavljali već naučene lekcije. Spremni ste za novi, bolji početak.

Strijelac

Strijelčevi, za vas kraj jedne faze dolazi kroz promjenu ugla gledanja na staru situaciju. Opadajući Mjesec vam poslije 8. januara pomaže da prepoznate važnu životnu lekciju skrivenu iza nedavne odluke ili napora. Nešto što ste dugo analizirali iznenada dobija smisao. Možda ćete se čak i nasmejati ironiji cele priče. Shvatate kako je jedan događaj iz prošlosti oblikovao vaš put, čak i ako se nije odvijao prema planu. Ova spoznaja donosi vam unutrašnji mir i novu motivaciju. Kada jednom dođete do ovog uvida, nema povratka na staro. Ovo je zaista kraj, piše naj žena.

