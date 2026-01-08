Jedna boja u kući donosi vam lošu sreću, remeti život a i dobro raspoloženje: Bolje je izbjegavajte

Razumijevanje psihologije boja

Boje snažno utiču na naše raspoloženje i osjećaje. Prije nego što se odlučite za određene nijanse, razmislite kakvu atmosferu želite postići. Plava boja donosi osjećaj smirenosti i opuštenosti te je idealna za stvaranje mirnog ambijenta. Zelena podsjeća na prirodu i unosi svježinu i osjećaj obnove. Crvena je energična i strastvena, ali je treba koristiti umjereno jer može djelovati vrlo intenzivno. Neutralne boje poput bež, sive ili bijele pružaju odličnu osnovu za kombinovanje s drugim nijansama i lako se uklapaju u različite stilove uređenja.

Prirodna svjetlost

Svjetlost ima ključnu ulogu u tome kako boje izgledaju u prostoru. Provedite određeno vrijeme u dnevnom boravku tokom različitih dijelova dana kako biste primijetili kako se boje mijenjaju pod uticajem prirodnog osvjetljenja. U prostorijama s puno prirodne svjetlosti možete koristiti tamnije ili živahnije nijanse, dok su za tamnije prostore prikladnije svjetlije i toplije boje.

Akcentni zidovi

Ako niste sigurni u korištenje intenzivnih boja na svim zidovima, razmislite o akcentnom zidu. Ova tehnika omogućava da unesete boju bez zasićenja prostora. Odaberite zid koji prirodno privlači pažnju, poput zida iza televizora ili kamina.

Paleta boja

Prilikom odabira boja korisno je kreirati paletu od tri ili četiri komplementarne nijanse. To može uključivati jednu dominantnu boju za zidove, jednu ili dvije akcentne boje za detalje te neutralnu boju za namještaj. Takva kombinacija učinit će prostor skladnim i promišljeno uređenim.

Odabir boja za dnevni boravak može biti zabavan i kreativan proces. Uzimajući u obzir psihologiju boja, osvjetljenje, namještaj i funkcionalnost prostora, možete stvoriti ugodan i harmoničan ambijent u kojem ćete se osjećati prijatno svaki dan.

