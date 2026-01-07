Sipala je šaku soli u odvod i riješila problem zauvijek: Razlog će vas iznenaditi!

So djeluje kao prirodni piling i antiseptik – uklanja talog hrane i sapuna, a istovremeno isušuje bakterije koje izazivaju smrad.

Trik je jednostavan: uklonite ostatke hrane, sipajte pola šolje krupne morske soli, ostavite 15–20 minuta, a zatim prelijte ključalom vodom. Redovno korišćenje ovog rituala produžava vijek trajanja cevi i sprječava skuplje intervencije.

Ne dozvolite da se talože naslage – probajte ovaj trik svake subote i uživajte u čistom i svježem odvodu, bez stresa i dodatnih troškova! prenosi novi.

Facebook komentari