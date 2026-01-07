Kako se pravilno ponašati ako padnete na ledu: Stručnjaci savjetuju šta raditi i čega se kloniti

Šta prvo uraditi ako padnete

Najvažnije je da ne ustajete naglo. Iako je prirodna reakcija da se odmah podignete, to može pogoršati eventualnu povredu. Ostanite mirni nekoliko sekundi i pokušajte da procijenite stanje tijela. Polako pomjerite ruke i noge i obratite pažnju na bol.

Ako osjećate jak bol u kuku, koljenu, ramenu ili ručnom zglobu, ako vam se vrti u glavi, imate mučninu ili ne možete da se oslonite na nogu, ne pokušavajte da hodate. U tim situacijama potrebno je potražiti pomoć.

Ukoliko nemate jak bol, ustanite polako: okrenite se na kuk, zatim se oslonite na koljena i ruke i pridržite se za stabilan oslonac poput ograde ili zida. Nakon pada, čak i kada nema vidljive povrede, preporučuje se da mjesto koje boli rashladite hladnom oblogom kako biste smanjili otok i upalu.

Kako sigurno hodati po ledu

Kada je poledica, način hoda pravi ogromnu razliku. Najsigurnije je kretati se sitnim koracima, sa blago savijenim koljenima i težinom tijela blago nagnutom unaprijed. Stopalo treba spuštati cijelo na podlogu, a ne prvo petu.

Ruke ne treba držati u džepovima jer su one ključne za održavanje ravnoteže. Također, gledanje u telefon dok hodate po snijegu i ledu dodatno povećava rizik od pada.

Obuća kao prva linija odbrane

Zimska obuća nije pitanje estetike, već sigurnosti. Cipele sa glatkim, tvrdim i istrošenim đonom znatno povećavaju rizik od klizanja. Najbolji izbor su modeli sa fleksibilnim gumenim đonom i izraženim reljefom.

U danima kada je poledica jaka, posebno za starije osobe, praktične mogu biti i zaštitne navlake protiv klizanja koje se navlače preko obuće.

Gdje treba biti posebno oprezan

Najopasnija mjesta zimi su prelazi sa snijega na „čist“ asfalt, jer se tu često nalazi nevidljivi sloj leda. Također, led se često stvara ispod streha i oluka, gdje se snijeg topi pa ponovo mrzne. Rani jutarnji i večernji sati dodatno povećavaju rizik, naročito na sjenovitim dijelovima trotoara.

Ako vam neka površina djeluje sumnjivo, najbolje je da promijenite putanju, čak i ako to znači nekoliko minuta duže hoda.

Kako pomoći ako neko drugi padne

Ako vidite da je neko pao, nemojte ga naglo podizati. Pitajte da li osjeća bol i da li može da pomjera ekstremitete. U slučaju sumnje na povredu glave, kičme ili kuka, neophodno je pozvati pomoć i ostati uz osobu dok ne stigne.

Zima ne zahtijeva hrabrost, već strpljenje i oprez. Pad na snijegu može se dogoditi svakome, ali pravilno ponašanje prije i poslije pada može značajno smanjiti posljedice. Bolje je hodati sporije i sigurnije nego se zbog jedne sekunde nepažnje suočiti sa dugim oporavkom, prenosi Raport.

