Ako želite novu sreću u domu, ovo morate da uradite do 18. januara

Ipak, kao što svaki početak ima svoj kraj, tako ni praznična atmosfera ne traje zauvijek.

Prema pojedinim tradicijama, a naročito pravilima feng šuija, važno je na vrijeme se oprostiti od novogodišnje jelke.

Iako mnogi ostavljaju dekoraciju sve do kraja januara ili čak februara, stručnjaci za energetsku ravnotežu prostora upozoravaju da se time nesvjesno zadržavamo u prošlosti.

Feng šui uči da iz doma treba ukloniti sve ono što je već ispunilo svoju svrhu.

Praznični ukrasi simbolizuju završetak stare godine, zatvoren krug i period mirovanja.

Ako ostanu predugo, mogu zadržavati staru energiju i usporavati dolazak novih prilika, ideja i pozitivnih promjena.

Prema ovom učenju, idealno vrijeme za sklanjanje novogodišnje jelke je najkasnije 18 dana nakon Nove godine, odnosno oko 18. januara.

Do tada je u redu uživati u prazničnom sjaju, bilo da se obilježava Pravoslavna Nova godina ili ne. Nakon tog datuma, dom bi trebalo pripremiti za novi ciklus i svježe početke.

Međutim, razlozi za sklanjanje jelke nisu samo simbolični, već i praktični. Ukrasi, lampice i grane vrlo brzo skupljaju prašinu, što često prolazi neprimijećeno.

Kod prirodnih jelki dodatni problem predstavljaju opale iglice, sušenje i sitne čestice koje mogu uticati na kvalitet vazduha u prostoru.

Zbog toga dugotrajno držanje jelke u dnevnoj sobi nije preporučljivo, posebno za osobe sklone alergijama ili u slabije provetrenim stanovima.

Kada se praznična dekoracija ukloni, stvara se prostor za novu energiju. Januar i februar idealni su za provjetravanje doma, blago osvježavanje enterijera i postepeno uvođenje svetlijih tonova, prirodnih materijala i jednostavnijih detalja.

Na taj način, i simbolično i praktično, otvaramo vrata proljeću, novim počecima i lakšoj, vedrijoj energiji kojoj se svi radujemo poslije duge zime, piše Alo.

Facebook komentari