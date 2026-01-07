Kuhinjski pribor koji mnogi zanemaruju, a mora se redovno čistiti

Iako moderna kuhinja sve češće uključuje nove uređaje i tehnologije, drvena kašika ostaje nezamjenjiv alat u domaćinstvima i profesionalnim kuhinjama zbog svoje trajnosti, pristupačnosti i svestranosti. Ne provodi toplotu, ne oštećuje neljepljive površine i otporna je na visoke temperature, što je čini omiljenim kuhinjskim alatom.

Ipak, za razliku od metalnih ili silikonskih pomagala, drvo ima poroznu strukturu koja lako upija masnoće, mirise i ostatke hrane, čak i kada izgleda čisto. Upravo zbog toga na društvenim mrežama pažnju je privukao savjet dubinskog čišćenja drvenih kuhača u ključaloj vodi. Nakon nekoliko minuta potapanja, voda mijenja boju, otkrivajući nečistoće skrivene unutar drveta koje se ne uklanjaju običnim pranjem.

Stručnjaci za sigurnost hrane objašnjavaju da ovakav postupak može pomoći u uklanjanju nakupljenih masnoća i neugodnih mirisa, ali naglašavaju da je nakon toga neophodno temeljito sušenje. Također preporučuju povremeno premazivanje kuhača prirodnim uljima ili voskom kako bi se drvo zaštitilo od isušivanja i pucanja.

Ipak, ni najbolja njega ne traje vječno. Ako drvena kuhača promijeni boju, počne pucati ili zadržava neugodne mirise i nakon čišćenja, vrijeme je za zamjenu. Pravilna briga produžava vijek trajanja, ali higijena i sigurnost u kuhinji uvijek trebaju imati prednost, prenosi Avaz.

