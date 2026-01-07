2026. – poruke planeta (I dio) – Neptun u Ovnu i Saturn na 29′ Riba

Neptun u Ovnu – budim tvoju kreativnu vatru.

Dug je bio moj put znakom Riba. Budio intuiciju i kreativnost, pozivao na duhovni rast i pronalazak unutarnjeg vodstva. Mnogima sam pokazao koliko zablude i iluzije mogu udaljiti od stvarnosti te ukazao na štetnost zanemarivanja žrtvovanja sebe. Rušio sam iluzije odvojenosti između ljudi, kao i između duhovnog i materijalnog.

Sada kada nakon devet godina boravka u Ribama, ulazim u Ovna (26.1.) pozivam te da počneš ostvarivati snove. Što je to što želiš stvoriti u svom životu? Kakvog sebe želiš živjeti u budućnosti? Koji je tvoj san?

Usudi se biti ono što jesi. Imaj duhovne hrabrosti i djeluj u skladu s onim u što vjeruješ.

Pronađi svoju kreativnost, stvaraj ono što pali tvoju unutarnju vatru.

Odgovori mi, tko si izvan svojih svakidašnjih uloga? Skini masku sa svog identiteta i kreni istraživati istinskog sebe u novom svjetlu.

Čuvaj se lažnih proroka i onih koji žele ukrasti tvoju moć, onih koji žele vladati tobom pod nebom lažnih i grandioznih obećanja. Propitkuj sve, vjeruj sebi. Bit će onih koji će više-manje uspješno stvarati lažnu sliku o sebi. Tu sam da ti otkrijem, pokažem, tu sam da skinemo veo neiskrenog i lažnog unutar tebe, ali i u vanjskom svijetu.

Budući da ću boraviti nasuprot Vage, znaku koji simbolizira odnose s drugima, pokazat ću ti gdje i koga idealiziraš, koga i kada spašavaš da bi bio voljen/voljena, kada gubiš sebe u odnosu. Tada ćeš se možda razočarati, biti tužan/a, možda će i boljeti, ali neće biti uzalud.

Pitat ću te možeš li biti u odnosu i ostati svoj i autentičan.

Vaga govori – ako pognem glavu i prilagodim se iako me to boli, odnos će opstati.

Ja odgovaram – Kupuješ mir svojom šutnjom i polako nestaješ u odnosu. Postaješ sve manje voljen/a, sve manje poštovan/a. Bolje biti sam u istini nego zajedno u iluziji.

Saturn na 29′ Riba – vrijeme je da završimo

Evo me na zadnjem stupnju Riba (4.-14.2.). Bio sam već na ovom mjestu sredinom svibnja/maja i tijekom prve polovine rujna/septembra. Dao sam ti do znanja već tada što je to s čim ne možeš ići dalje u budućnost. I sada ti pokazujem po zadnji put. Nema vrijednost, potrošilo se. Možda je to neka tvoja rutina, navika, možda slabašan osjećaj sebe, strah od nepoznatog, a nije isključeno da sam uzdrmao i jedan tvoj odnos ili posao. Nisam tu po kazni, samo reflektiram ono što treba pustiti i otpustiti.

Završavam ono što traje, a više ne može jer tu bježiš od sebe, od stvarnosti, poričeš i osjećaš se zaglavljeno. I ništa dobrog od toga, samo toneš još dublje, ostaješ bez zraka. I uredu je da osjećaš tugu, moguće i strah od onoga što slijedi, no nemoj odustati. Nemoj odustati od sebe, od svog života, od onog boljeg što slijedi.

Vadim ispod tepiha ono što si pospremio u nadi da će tamo ostati. Okrećem ti glavu prema onome što trebaš vidjeti. Da, sada je teško i izazovno, ali sutra će biti bolje. Bit će bolje, budeš li imao/imala hrabrosti krenuti prema naprijed.

Skini taj stari kaput navika, uvjerenja i vjerovanja koje slijepo i odano nosiš na svojim ramenima. Pretežak je. Ako treba, povuci se od svijeta, isplači se, ali nemoj odustati od sebe, nemoj nikad odustati od onoga što vrijedi.

Sada tražim od tebe da prestaneš čekati da se stvari same od sebe riješe i ostaneš u priči koja je davno ispričana.

Pogledaj u svoje najveće strahove i nesigurnosti i kreni s njima, unatoč njima. Tvoja Duša žudi za novim pobjedama i postignućima. Odustaneš li, predaš li se, ne mogu ti jamčiti dobro.

Julijana Oremović

Facebook komentari