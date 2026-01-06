Šest znakova u 2026. čeka novac, provjerite jeste li među njima…

Nakon izazovne prošle godine na poslovnom i ekonomskom planu, astrološke prognoze za 2026. donose dašak optimizma. Iako ni ova godina neće biti bez prepreka, zvijezde će biti posebno naklonjene za šest znakova Zodijaka, kojima se smiješi velika sreća u karijeri i financijama. Astrologinja Abigail-Rose Remmer otkriva tko će imati svemir na svojoj strani kada je riječ o novcu i poslu.

Jarac

Jarčevi ulaze u 2026. s ogromnom prednošću jer godinu započinju s čak četiri planeta u svom znaku, što im donosi snažan val motivacije. Jupiter, planet sreće, u prvoj polovici godine boravit će u njihovoj sedmoj kući partnerstva. Astrologinja Remmer objašnjava da Jupiter “blagoslivlja kuću poslovnih ugovora i također omogućuje rad s određenim klijentima u prvoj polovici godine”, a dodaje kako će “konjunkcija Venere i Jupitera u tome zaista pomoći” tijekom lipnja.

Sreća se nastavlja i u drugom dijelu godine. Remmer ističe da će Jarčevima pogodovati i Sjeverni čvor koji u srpnju ulazi u Vodenjaka, potičući ih na novi hobi ili preuzimanje nove pozicije. Uz Južni čvor u Lavu, lakše će se proširiti i nadvladati osjećaj oskudice.

Blizanci

Blizancima se u prvoj polovici godine smiješi povećanje prihoda zahvaljujući Jupiteru u njihovoj drugoj kući. Druga polovica godine, prema Remmer, donosi prilike za razvoj osobnog brenda ili specijalizaciju u određenoj niši, što će dodatno pogurati njihovu karijeru.

“Uran u vašem znaku također može povećati inovativnost, tako da ćete imati nove načine zarađivanja novca”, pojasnila je astrologinja. Čak i ako se trenutno ne čini tako, Blizanci se ne bi trebali iznenaditi ako ih sreća neočekivano pogodi tijekom 2026.

Rak

Rakove prati sreća već od početka godine, s Jupiterom koji boravi u njihovom znaku. U drugoj polovici 2026. planet sreće i obilja prelazi u Lava, što će Rakovima donijeti značajno povećanje prihoda.

Prema Remmer, ovo je idealan period jer će do tada već izgraditi snažniji osjećaj vlastitog identiteta. Stoga, ako osjete želju za promjenom, trebali bi hrabro zakoračiti u novom smjeru koji im može donijeti financijski prosperitet.

Bik

Bikove u 2026. očekuje velika sreća na poslovnom i financijskom planu, osobito kada Sjeverni čvor uđe u Vodenjaka, njihovu desetu kuću karijere. Remmer objašnjava kako će ta astrološka promjena pojačati njihovu želju za uspjehom, kako na poslu, tako i u financijama, piše index.

Facebook komentari