Kuku, opet upadaju u probleme, kredite i dugove: Ovaj znak će doživjeti finansijski fijasko u januaru, neće im biti lako

Objavljeno prije 1 sat

Početak 2026. godine za mnoge donosi test strpljenja i odgovornog odnosa prema novcu, uz nepredviđene troškove i zastoje koji mogu dodatno opteretiti kućni budžet.

Januar 2026. mogao bi da bude finansijski najizazovniji upravo za Ribe. Početak godine donosi povećane troškove, kašnjenja u isplatama i utisak da novac odlazi brže nego što stiže, zbog čega se mnogi pripadnici ovog znaka mogu naći pod dodatnim pritiskom.

Razlog leži u Saturnovom tranzitu kroz Ribe, koji traje još od marta 2023. godine i ulazi u svoju završnu fazu. Do 14. februara Saturn postavlja posljednje prepreke, testirajući strpljenje, disciplinu i sposobnost upravljanja novcem. Iako situacija može delovati iscrpljujuće, ne radi se o trajnom gubitku, već o periodu koji zahtjeva oprez, odricanja i pažljivo planiranje budžeta.

Ribama se savjetuje da tokom januara izbjegavaju rizične poteze, pozajmice i nepotrebna ulaganja. Finansijska stabilnost počinje da se vraća postepeno, kako godina bude odmicala, a nakon izlaska Saturna iz znaka otvara se prostor za sigurnije i mirnije finansijske tokove, piše naj žena.


