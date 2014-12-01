Zaslužena nagrada stiže u januaru: Ova 3 znaka konačno izlaze iz bijede

Bikovi, Škorpije i Jarčevi, vrijeme je da prestanete gledati u kalendar sa grčem u stomaku. Dok se svi ostali oporavljaju od prazničnih troškova, vama zvijezde već u prvoj sedmici januara okreću novu stranicu. Nema tu nikakve mistike – jednostavno dolazi vrijeme kada se upornost ova tri znaka iz prethodne godine pretvara u konkretne nule na računu.

1. Bik – vrijeme je da prestanete štedjeti na sebi

Vama je vjerovatno najviše dosadilo stalno kalkulisati i odlagati stvari za „bolja vremena“. Januar vam donosi onaj preokret koji mijenja sve iz korijena. Bilo da je riječ o nekoj staroj prodaji koja se konačno realizuje ili bonusu koji niste očekivali, vaš novčanik će postati dovoljno težak da možete ljudski odahnuti. Više nećete morati birati između onoga što vam treba i onoga što vam se sviđa – januar je tu da vam vrati dugove koje ste odavno zaslužili.

2. Škorpija – novac stiže tamo gdje ga drugi ne vide

Vaša intuicija vas nikada ne vara, a sada vam jasno signalizira da je vrijeme besparice prošlost. Od sredine mjeseca ulazite u period u kojem svaka vaša odluka „miriše“ na profit. Zaboravite dane kada ste sumnjali u sebe i svoje poteze. Januar je mjesec u kojem naplaćujete svoju hrabrost da uđete u priče od kojih su drugi bježali. Taj pun novčanik koji vas čeka samo je potvrda da ste bili u pravu sve vrijeme.

3. Jarac – konačno naplata za sav vaš trud

Niko ne zna koliko ste radili dok su drugi odmarali, ali januar to ispravlja. Zvijezde vam otvaraju put ka povišici ili onoj jednoj ponudi koja se dobija jednom u životu. Ovo nije nikakva sreća na lutriji, već rezultat vaše discipline koja se konačno pretvara u ozbiljan novac. Imaćete onaj rijedak, slatki osjećaj da je sve došlo na svoje mjesto i da napokon imate kontrolu nad svojim finansijama, bez straha od sutrašnjice, prenosi Novi.

