Dnevni horoskop za ponedeljak 5. januar

OVAN

Posao

Puno toga treba riješiti. Zatražio si nečiju pomoć, a ta osoba ne samo da ne pomaže, već čini protuusluge.

Ljubav

Slobodan Ovan imat će vezu koja nije baš dobra, jer daje partnera koji zna biti prilično usamljen i teško komunicira.

Zdravlje

Napor poslu.

BIK

Posao

Pretjerana kritika. Smeta vam tuđa površnost, volite preciznost. Kad razmislite o tome, shvatite da ste bili nervozni bez razloga.

Ljubav

Netko tko te udvara nije zadovoljan tvojim mišljenjem. Želiš novo poznanstvo. I možda odlučiš biti sam/sama.

Zdravlje

Kontrolirajte svoju nervozu.

BLIZANCI

Posao

Moguće su manje neugodnosti ako želite putovati. Ako je u pitanju inozemstvo, sačuvajte novac i dokumente.

Ljubav

Sve što se dogodi poželjet ćete podijeliti s drugima. Razmislite o tome da možda vaš partner nije odgovoran za sve što se događa u vašem životu.

Zdravlje

Pritisak varira.

RAK

Posao

Poslovne aktivnosti treba smanjiti na razumnu mjeru. Razlozi za loše stanje su samo subjektivni i ovise o konkretnoj situaciji.

Ljubav

Rakovi koji nisu u vezi ili braku imaju predispozicije za nova iskušenja, poznanstva, ali i velike izazove.

Zdravlje

Ako osjetite slabost, obratite se svom liječniku.

LAV

Posao

Objektivno težak dan. Moraš se stabilizirati ako želiš napredovati.

Ljubav

Razmišljate o vjernosti svog partnera. Dovoljno ste šarmantni da voljenu osobu natjerate da zaboravi na druge.

Zdravlje

Osjetljiv probavni trakt.

DJEVICA

Posao

Jarac vam je dobar savjetnik. S Lavom zarađujete novac. Ulažete novac u mali privatni posao. Dobar dan za novi početak, što god radili.

Ljubav

Djevicu u braku muči novac. Česte svađe s partnerom oko financijskog statusa.

Zdravlje

Nećete patiti od nervoze tijekom dana, ali si stvarate nepotreban stres.

MJERILO

Posao

Podržavaš toleranciju i strpljenje, tako funkcioniraš. Inače će nervoza postati neizbježna posljedica.

Ljubav

Treba ti više od razumijevanja, više od pažnje. Voliš voljeti pa uvijek tražiš ljubav.

Zdravlje

Pazite na svoju kralježnicu.

ŠKORPION

Posao

Novac leži u poslovima vezanim za tekućine ili hranu. Možda ste ugostitelj, trgovac, ako niste, bilo bi dobro raditi poslove te vrste.

Ljubav

Možete računati na dobro razdoblje ako ste slobodni. Zapravo, svatko tko nema neku stabilnost može očekivati, ako ništa drugo, bolje vrijeme.

Zdravlje

Zdravlje je narušeno obiteljskim problemom.

STRIJELAC

Posao

Razmišljate o novom poslovnom projektu, niste opušteni. Nervozni ste i želite da svi oko vas budu poput sjene.

Ljubav

Ako ste žena Strijelac, muškarac Škorpion će vas emocionalno pritiskati. Ako ste muškarac Strijelac, onda vas čeka apsolutna sloboda.

Zdravlje

Stres pred nama.

JARAC

Posao

Većina Jaraca ovog racionalnog zemljanog znaka nema problema s novcem. Trebate više posla. Previše ste ambiciozni.

Ljubav

Osjećate se emocionalno napušteno. Jeste li uopće bili napušteni ili ste nekoga ostavili iza sebe? Važno je biti iskren i realan te priznati što se zapravo događa u vašoj duši i srcu.

Zdravlje

Osjećaš se bolje.

VODENJ

Posao

Dinamični Vodenjaci, puni strasti i energije, ne stoje mirno. Sve oči su uprte u vas. Pitanje je koliko će to trajati.

Ljubav

Poznanstvo s osobom starijom od vas. Volite neobične situacije.

Zdravlje

Osjetljivo grlo.

RIBA

Posao

Ribe koje rade u zatvorenim ustanovama ili su okrenute temama koje zahtijevaju duhovni rad, imat će uspjeha.

Ljubav

Emocionalno ste vezani za osobu iz prošlosti. Ne vidite tu osobu, ali vam je uvijek u mislima.

Zdravlje

Osjećaš se dobro.

