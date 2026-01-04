Dnevni horoskop za ponedeljak 5. januar

OVAN
Posao
Puno toga treba riješiti. Zatražio si nečiju pomoć, a ta osoba ne samo da ne pomaže, već čini protuusluge.
Ljubav
Slobodan Ovan imat će vezu koja nije baš dobra, jer daje partnera koji zna biti prilično usamljen i teško komunicira.
Zdravlje
Napor poslu.
BIK
Posao
Pretjerana kritika. Smeta vam tuđa površnost, volite preciznost. Kad razmislite o tome, shvatite da ste bili nervozni bez razloga.
Ljubav
Netko tko te udvara nije zadovoljan tvojim mišljenjem. Želiš novo poznanstvo. I možda odlučiš biti sam/sama.
Zdravlje
Kontrolirajte svoju nervozu.
BLIZANCI
Posao
Moguće su manje neugodnosti ako želite putovati. Ako je u pitanju inozemstvo, sačuvajte novac i dokumente.
Ljubav
Sve što se dogodi poželjet ćete podijeliti s drugima. Razmislite o tome da možda vaš partner nije odgovoran za sve što se događa u vašem životu.
Zdravlje
Pritisak varira.
RAK
Posao
Poslovne aktivnosti treba smanjiti na razumnu mjeru. Razlozi za loše stanje su samo subjektivni i ovise o konkretnoj situaciji.
Ljubav
Rakovi koji nisu u vezi ili braku imaju predispozicije za nova iskušenja, poznanstva, ali i velike izazove.
Zdravlje
Ako osjetite slabost, obratite se svom liječniku.
LAV
Posao
Objektivno težak dan. Moraš se stabilizirati ako želiš napredovati.
Ljubav
Razmišljate o vjernosti svog partnera. Dovoljno ste šarmantni da voljenu osobu natjerate da zaboravi na druge.
Zdravlje
Osjetljiv probavni trakt.
DJEVICA
Posao
Jarac vam je dobar savjetnik. S Lavom zarađujete novac. Ulažete novac u mali privatni posao. Dobar dan za novi početak, što god radili.
Ljubav
Djevicu u braku muči novac. Česte svađe s partnerom oko financijskog statusa.
Zdravlje
Nećete patiti od nervoze tijekom dana, ali si stvarate nepotreban stres.
MJERILO
Posao
Podržavaš toleranciju i strpljenje, tako funkcioniraš. Inače će nervoza postati neizbježna posljedica.
Ljubav
Treba ti više od razumijevanja, više od pažnje. Voliš voljeti pa uvijek tražiš ljubav.
Zdravlje
Pazite na svoju kralježnicu.
ŠKORPION
Posao
Novac leži u poslovima vezanim za tekućine ili hranu. Možda ste ugostitelj, trgovac, ako niste, bilo bi dobro raditi poslove te vrste.
Ljubav
Možete računati na dobro razdoblje ako ste slobodni. Zapravo, svatko tko nema neku stabilnost može očekivati, ako ništa drugo, bolje vrijeme.
Zdravlje
Zdravlje je narušeno obiteljskim problemom.
STRIJELAC
Posao
Razmišljate o novom poslovnom projektu, niste opušteni. Nervozni ste i želite da svi oko vas budu poput sjene.
Ljubav
Ako ste žena Strijelac, muškarac Škorpion će vas emocionalno pritiskati. Ako ste muškarac Strijelac, onda vas čeka apsolutna sloboda.
Zdravlje
Stres pred nama.
JARAC
Posao
Većina Jaraca ovog racionalnog zemljanog znaka nema problema s novcem. Trebate više posla. Previše ste ambiciozni.
Ljubav
Osjećate se emocionalno napušteno. Jeste li uopće bili napušteni ili ste nekoga ostavili iza sebe? Važno je biti iskren i realan te priznati što se zapravo događa u vašoj duši i srcu.
Zdravlje
Osjećaš se bolje.
VODENJ
Posao
Dinamični Vodenjaci, puni strasti i energije, ne stoje mirno. Sve oči su uprte u vas. Pitanje je koliko će to trajati.
Ljubav
Poznanstvo s osobom starijom od vas. Volite neobične situacije.
Zdravlje
Osjetljivo grlo.
RIBA
Posao
Ribe koje rade u zatvorenim ustanovama ili su okrenute temama koje zahtijevaju duhovni rad, imat će uspjeha.
Ljubav
Emocionalno ste vezani za osobu iz prošlosti. Ne vidite tu osobu, ali vam je uvijek u mislima.
Zdravlje
Osjećaš se dobro.