Kako će izgledati 2026. u jednoj rečenici za svaki horoskopski znak.
Ovan
2026. će za Ovna biti godina hrabrih odluka u kojoj će konačno povući poteze koje je dugo odgađao, osobito na profesionalnom planu.
Bik
Bikove očekuje godina stabilizacije, ali i suočavanja s vlastitim granicama, jer će naučiti da sigurnost ne mora značiti stagnaciju.
Blizanci
2026. će Blizancima donijeti dinamičnu godinu punu novih poznanstava, ideja i preokreta koji će ih tjerati da stalno budu korak ispred.
Rak
Rakovi će u 2026. produbiti odnose i emocije, ali će istovremeno učiti kako se zaštititi od tuđih očekivanja i emocionalnog iscrpljivanja.
Lav
Za Lavove je 2026. godina vidljivosti i priznanja, ali i test zrelosti, jer će morati birati između ega i dugoročne stabilnosti.
Djevica
Djevice će u 2026. napokon usporiti, posložiti prioritete i shvatiti da ne moraju imati kontrolu nad svime kako bi se osjećale sigurno.
Vaga
2026. će Vagama donijeti važne odluke u ljubavi i partnerstvima, uz lekciju da ravnoteža ponekad znači i prekid kompromisa.
Škorpion
Škorpione čeka intenzivna godina unutarnjih transformacija u kojoj će se zatvoriti jedan veliki životni krug i otvoriti potpuno novi.
Strijelac
Strijelci će u 2026. širiti horizonte kroz putovanja, učenje i nove životne filozofije, ali će morati naučiti ostati dosljedni jednoj viziji.
Jarac
Za Jarce je 2026. godina dugoročnih planova, odgovornosti i konkretnih rezultata, u kojoj će se sav trud iz prethodnih godina početi isplaćivati.
Vodenjak
Vodenjaci će u 2026. rušiti ustaljene obrasce, donositi nekonvencionalne odluke i tražiti veću slobodu, čak i po cijenu nesigurnosti.
Ribe
Ribe će 2026. provesti balansirajući između intuicije i realnosti, učeći kako svoje snove pretočiti u nešto opipljivo i održivo, piše index.