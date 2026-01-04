Kako će izgledati 2026. u jednoj rečenici za svaki horoskopski znak.

Ovan

2026. će za Ovna biti godina hrabrih odluka u kojoj će konačno povući poteze koje je dugo odgađao, osobito na profesionalnom planu.

Bik

Bikove očekuje godina stabilizacije, ali i suočavanja s vlastitim granicama, jer će naučiti da sigurnost ne mora značiti stagnaciju.

Blizanci

2026. će Blizancima donijeti dinamičnu godinu punu novih poznanstava, ideja i preokreta koji će ih tjerati da stalno budu korak ispred.

Rak

Rakovi će u 2026. produbiti odnose i emocije, ali će istovremeno učiti kako se zaštititi od tuđih očekivanja i emocionalnog iscrpljivanja.

Lav

Za Lavove je 2026. godina vidljivosti i priznanja, ali i test zrelosti, jer će morati birati između ega i dugoročne stabilnosti.

Djevica

Djevice će u 2026. napokon usporiti, posložiti prioritete i shvatiti da ne moraju imati kontrolu nad svime kako bi se osjećale sigurno.

Vaga

2026. će Vagama donijeti važne odluke u ljubavi i partnerstvima, uz lekciju da ravnoteža ponekad znači i prekid kompromisa.

Škorpion

Škorpione čeka intenzivna godina unutarnjih transformacija u kojoj će se zatvoriti jedan veliki životni krug i otvoriti potpuno novi.

Strijelac

Strijelci će u 2026. širiti horizonte kroz putovanja, učenje i nove životne filozofije, ali će morati naučiti ostati dosljedni jednoj viziji.

Jarac

Za Jarce je 2026. godina dugoročnih planova, odgovornosti i konkretnih rezultata, u kojoj će se sav trud iz prethodnih godina početi isplaćivati.

Vodenjak

Vodenjaci će u 2026. rušiti ustaljene obrasce, donositi nekonvencionalne odluke i tražiti veću slobodu, čak i po cijenu nesigurnosti.

Ribe

Ribe će 2026. provesti balansirajući između intuicije i realnosti, učeći kako svoje snove pretočiti u nešto opipljivo i održivo, piše index.

