Gdje treba da putuje vaš horoskopski znak? Astrologija vam daje vodič za savršen odmor

Astrolozi predlažu da horoskopski znak odredi destinaciju za praznični odmor – ne onu “razumnu”, već onu koja odgovara vašoj energiji i vajbu, piše mondo.

Ovo je zabavan način da započnete novu godinu maštajući o neobičnom bjekstvu, putovanju punom adrenalina, romantike ili opuštanja.

Evo priedloga za svaki znak – možda vam baš neka od ovih destinacija padne na pamet za praznike ili godišnji odmor!

Ovan – Sidnej, Australija

Grad pun energije, kafe i adrenalina – savršen za impulsivne Ovnovi koji vole pokret i razmetanje.

Bik – Beč, Austrija

Elegantan, udoban i pun uživanja – opere, božićni marketi i poslastice za Bikove koji vole senzualni reset.

Blizanci – Istanbul, Turska

Grad dualnosti na dva kontinenta, sa bazarima, galerijama i mačkama – idealan za radoznale i promjenljive Blizance.

Rak – Prag, Češka

Kao iz bajke: gotički tornjevi, kaldrma i topli kafići – romantičan zagrljaj za emotivne Rakove.

Lav – Rim, Italija

Drama, glamur i pozornica – veliki trgovi i fontane za Lavove koji vole da budu u centru pažnje.

Djevica – Kjoto, Japan

Red, ljepota i mir – simetrični hramovi i rituali za Djevice koje cijene preciznost i tišinu.

Vaga – Kairo, Egipat

Ljepota sa dozom haosa – zalasci sunca na Nilu i drevna čuda za Vage koje traže ravnotežu.

Škorpija – Petra, Jordan

Misteriozna i dramatična, uklesana u stijene – intenzitet i dubina za strastvene Škorpije.

Strijelac – Kejp Taun, Južna Afrika

Plaže, planine, vina i avanture – savršeno za Strijelčeve koji vole slobodu i istraživanje.

Jarac – Al Ula, Saudijska Arabija

Velčanstvena samoća i drevne formacije – prostor za razmišljanje i nove odluke za ambiciozne Jarčeve.

Vodolija – Džodpur, Indija

Neobičan, vibrantan i haotičan – pun boja i karaktera za Vodolije koje mrze rutinu.

Ribe – Bali, Indonezija

Sanjivi raj sa okeanom, džunglom i duhovnim retreatima – dom za intuitivne i eskapističke Ribe.

Bez obzira na znak, praznici su za bjekstvo od svakodnevice – neka zvijezde odaberu destinaciju, a vi uživajte u avanturi ili bar maštanju o njoj! Gdje biste vi voljeli da pobjegnete?

