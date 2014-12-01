Svaštara

Ove osobine muškaraca ukazuju da su dobri ljubavni partneri

Objavljeno prije 16 minuta

Iako mnoge žene vjeruju da muškarac mora biti samo privlačan kako bi bio dobar ljubavnik, stručnjaci su izdvojili još nekoliko osobina koje mogu biti presudne.

 vodjenje ljubavi - Shutterstock

Naime, žene posebno privlače muškarci sa smislom za humor. Mogućnost da nasmijete ženu ujedno znači da nećete biti napeti i da se i vi i ona možete opustiti.

Također, muškarci koji pokazuju svoju kreativnu stranu često su manje pod stresom i otvoreniji za komunikaciju i intimnost od muškaraca koji nemaju kreativne hobije. Shodno tome, korisno je da dodate i druge aktivnosti u svoj život kako biste proširili svoj um i dušu.

Muškarci koji su spontani i avanturistički su bolji ljubavnici od onih koji brinu o rasporedu svake minute u danu. Uz to, način na koji muškarac miriše može povećati seksualni interes kod partnerice, a ova privlačnost pomaže joj da vas doživi kao boljeg ljubavnika nego što jeste, piše Hackspirit.

Osim toga, ako ste nekome bili nevjerni u prošlosti, to može pokvariti dobre emocije koje imate s novom partnericom jer žene žele nekoga ko je iskreno zainteresovan za njih i ko će im se trajno posvetiti.

Također, muškarci koji su odlični sagovornici i pokazuju predanost u mnogim područjima života često su bolji ljubavnici od muškaraca koji kroz život idu samo u potrazi za narednim dobrim seksualnim susretom, prenosi Klix.


