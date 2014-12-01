Ove osobine muškaraca ukazuju da su dobri ljubavni partneri

Naime, žene posebno privlače muškarci sa smislom za humor. Mogućnost da nasmijete ženu ujedno znači da nećete biti napeti i da se i vi i ona možete opustiti.

Također, muškarci koji pokazuju svoju kreativnu stranu često su manje pod stresom i otvoreniji za komunikaciju i intimnost od muškaraca koji nemaju kreativne hobije. Shodno tome, korisno je da dodate i druge aktivnosti u svoj život kako biste proširili svoj um i dušu.

Muškarci koji su spontani i avanturistički su bolji ljubavnici od onih koji brinu o rasporedu svake minute u danu. Uz to, način na koji muškarac miriše može povećati seksualni interes kod partnerice, a ova privlačnost pomaže joj da vas doživi kao boljeg ljubavnika nego što jeste, piše Hackspirit.

Osim toga, ako ste nekome bili nevjerni u prošlosti, to može pokvariti dobre emocije koje imate s novom partnericom jer žene žele nekoga ko je iskreno zainteresovan za njih i ko će im se trajno posvetiti.

Također, muškarci koji su odlični sagovornici i pokazuju predanost u mnogim područjima života često su bolji ljubavnici od muškaraca koji kroz život idu samo u potrazi za narednim dobrim seksualnim susretom, prenosi Klix.

