Kupat će se u parama! Za 7 horoskopskih znakova 2026. godina donosi ogroman novac

Astrolozi najavljuju veliko obilje u 2026. za sedam horoskopskih znakova. Ovo obilje može biti finansijsko, emocionalno ili socijalno, odnosno doneti sreću, prijateljstvo i pozitivnu energiju. U astrologiji, planete Jupiter i Venera simbolizuju obilje. Njihovo poravnanje tokom godine pomaže ovim znakovima da privuku prosperitet u svoj život, ističe astrolog Lesli Hejl.

Ovan

U 2026. Uran u vašem drugom polju novca donosi neočekivane prilike. One mogu nestati brzo ako ih ne iskoristite. Od jula, Jupiter u Lavu pravi trigon sa vašim Suncem, što donosi sreću i obilje.

Ribe

Saturn u vašem drugom polju podseća vas da ozbiljnije pristupite finansijama. Od 30. juna, Jupiter ulazi u vaše šesto polje posla, donoseći veće i bolje prilike na poslu i finansijsko obilje kroz napredovanje ili bolje poslovne prilike.

Blizanci

Jupiter prolazi kroz vaše drugo polje do 30. juna, što donosi povećanje prihoda u prvoj polovini godine. Kasnije, kada Jupiter uđe u treće polje, obilje dolazi kroz ideje koje ostvarite.

Jarac

Pluton u Vodoliji traži da restruktuirate svoje finansije, što je moćna energija za obilje. Jupiter ulazi u osmo polje 30. juna i donosi prilive novca od partnera, nasleđa ili investicija.

Strijelac

Saturn pravi trigon sa vašim Suncem, što donosi stabilnost i postepeni, ali dugoročni rast. Jupiter u Raku do 30. juna donosi finansijsko obilje kroz partnera, investicije ili nasleđe.

Rak

Jupiter u vašem znaku do 30. juna donosi širenje života i finansijsko obilje, ističe astrolog za portal “Your Tango”. Nakon toga, Jupiter ulazi u vaše drugo polje novca, što donosi povećanje prihoda. Pluton u Vodoliji takođe donosi dodatne finansijske mogućnosti kroz tuđa ulaganja.

Lav

Od 30. juna, Jupiter prolazi kroz vaš znak, što se dešava jednom u 12 godina. Ovo donosi rast, obilje i lakši život. Važno je aktivno tražiti prilike, jer se obilje neće pojaviti samo od sebe, piše naj žena.

