BIK

U ljubavi ste na raskršću, i razum i srce vode bitku kojoj ne vidite kraj. Osećate neizvesnost zbog nečega što vas čeka na poslu od sledeće nedelje, ali pokušajte da ne razmišljate o tome. Krajem dana poklonite sebi nekoliko sati opuštanja i uživanja.

BLIZANCI

Ljubavni horoskop najavljuje vam da će vaše strpljenje biti stavljeno na veliki test. Imate želju za dodatnim učenjem ili edukacijom vezanim za posao, istražite ponude na Internetu. Zdravlje vam je dobro, ali povedite računa o tome da li dovoljno spavate.

RAK

Ako niste u vezi, odjednom se više ljudi bori da dobije vašu pažnju, i pomalo ste zbunjeni iznenadnim interesovanjem. Lagani flert će vas zabaviti i razonoditi, ali je najbolje da sve ostane samo na porukama. Ne preterujte sa vremenom provedenim na društvenim mrežama.

LAV

Dnevni horoskop za 3. januar 2026. godine poručuje vam da odlučite šta želite, a šta možete da ponudite u ljubavi. Posao vam je dosta u mislima, i razmišljate da li ste povukli jedan pogrešan potez. Bavite se više fizičkom aktivnošću.

DEVICA

Osećate nalet energije i kreativnosti vezanih za posao kojim se bavite, slobodno vreme dalo vam je trenutke razmišljanja iz kojih se rađaju odlične stvari. U ljubavi, krijete tajnu, a želite da je podelite sa nekim. Ko bi mogao najbolje da vas podrži u ovom trenutku? Zdravlje vam je dobro, ali vam je potreban mentalni “detoks”.

VAGA

Dnevni horoskop za 3. januar 2026. godine najavljuje da ćete osetiti želju da sredite svoj životni prostor, ili da nešto u njemu bitno izmenite. Energija uložena u jedno prijateljstvo, koje je povremeno bilo izazov, isplaćuje vam se višestruko. Ne preporučuje se da danas konzumirate alkohol, neće vam prijati.

ŠKORPIJA

Uživate u novom poznanstvu, koje može da se pretvori u flert ili više od toga. Preuzimate inicijativu i ponosni ste na sebe, i trebalo bi da budete! Zdravlje vam je dobro, mogući su problemi sa grlom.

STRELAC

Partner vam zamera da vas je teško “pročitati”, pa razmislite o čemu ne želite da razgovarate potpuno otvoreno i zbog čega krijete svoja prava osećanja. Posao vam je danas poslednja stvar na pameti, i prija vam da se isključite iz tih priča. Zdravlje je stabilno.

JARAC

U ljubavi, potrebno vam je još vremena da isprocesuirate neku informaciju koju ste saznali. Prijatelji i porodica imaju planove i gledajte da im se pridružite, prijaće vam toplota tih odnosa u hladnim prazničnim danima. Pripazite se prehlade,piše Mondo

VODOLIJA

Pokušajte danas da ne razmišljate o poslu, ili nekoj obavezi vezanoj za kuću koju dugo odlažete. Ljubavni horoskop najavljuje vam neobičan period tišine. Budite oprezni sa troškovima.

RIBE

Dnevni horoskop za 3. januar 2026. godine najavljuje vam neočekivani kontakt sa nekom osobom iz prošlosti. Zdravlje vam je dobro, ali osećate se kao da nemate dovoljno energije za sve što je život stavio na vaš put. Krajem dana dobijate iznenadni nalet inspiracije.

