Horoskopski znakovi koji se cijeli život osjećaju kao da su “drugačiji”

Neki ljudi od malih nogu osjećaju da ne pripadaju u potpunosti. Promatraju svijet iz kuta koji nije svima jasan, osjećaju više, razmišljaju dublje i stalno pokušavaju pronaći “svoje ljude”. Astrologija prepoznaje nekoliko znakova koji često žive s osjećajem da su drugačiji, neskladni s očekivanjima okoline i neuklopljeni u kalupe koje društvo nudi.

Oni možda nikada ne kažu to naglas, ali duboko u sebi znaju da nisu kao svi drugi.

Vodenjak

Vodenjaci od djetinjstva osjećaju da svijet ne funkcionira onako kako bi trebao. Imaju originalne ideje, vizije koje nadilaze svoje vrijeme i često nailaze na nerazumijevanje. Osjećaj izdvojenosti za njih je stalan – iako znaju biti društveni, rijetko se osjećaju zaista povezano.

Za njih nije neobično da većinu života provedu u potrazi za svojom “plemenskom” energijom, ljudima koji ih neće pokušati promijeniti, već razumjeti.

Ribe

Ribe osjećaju sve dublje nego većina. Njihova empatija, intuicija i maštovitost često ih čine neshvaćenima u okruženju koje favorizira logiku i praktičnost. Često se osjećaju kao da su “između svjetova” – s jednom nogom u stvarnosti, a drugom u unutarnjem univerzumu koji im služi kao utočište.

S godinama nauče skrivati svoju osjetljivost, ali unutarnji osjećaj drugačijosti nikada ih ne napušta.

Jarac

Jarčevi već kao djeca imaju zrelost koju drugi primjećuju, ali ne razumiju. Taj osjećaj da moraju “biti odrasli” prije nego što su spremni ostavlja dubok trag. Osjećaju se odvojeno, kao da se ne uklapaju u vršnjačke igre ili površne razgovore.

Iako djeluju čvrsto i stabilno, Jarčevi često nose teret tihe usamljenosti – kao netko tko zna previše, prebrzo, i zato ne može biti “dio mase”.

Škorpion

Škorpioni sve osjećaju intenzivno. Promatraju svijet s dubokom slojevitošću i često nailaze na zidove kad pokušaju objasniti što im se događa iznutra. Njihova potreba za iskrenim, sirovim odnosima ne nalazi lako odjek u svijetu punom površnosti. Zato se povlače, promatraju, analiziraju – i osjećaju kao stranci, čak i među bliskima.

Njihova “različitost” često je njihova najveća snaga, ali i najdublja rana, piše index.

Facebook komentari