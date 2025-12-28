Koliko vam je stara duša po Zodijaku: Vaga je drevna, Ovan je novi u “igri”!

Djevice, vaša duša je misterija i zagonetka, jer je istovremeno infantilna, ali i napredna. Zbog toga ju je jako teško dešifrirati. Rak ima staru dušu s jasnim i prisutnim umom. Mladi je u srcu, a mudrost i jasnoća koju projicira privlači prema njima one koji trebaju životni savjet.

Postoje teorije kako su neke duše inkarnirane davno, još u “zoru” ljudskog postojanja, dok su druge “nove” u materijalnom životu. Samo s inherentnom mudrošću koju astrologija sadrži možemo pokušati otključati našu stvarnu dob duše.

Starije duše posjeduju duboko ukorijenjenu mudrost i znanje koje se može dobiti samo kroz mnoga životna doba ispunjena iskustvima i obrazovanjem. Ti ljudi gledaju na veću sliku i ne reagiraju na agresivan ili reaktivan način, već imaju miran i opušten pristup.

Ostali su manje vremena tu i čini se da su manje zreli. Često su znatiželjniji i uzbuđeniji zbog svijeta i svega u njemu. Oni su ambiciozniji i brzo reagiraju na situacije s kojima se suočavaju. Takve duše su mlade u srcu i često se osjećaju kao da imaju puno toga za učiti i ostvariti.

A što na to sve kaže Zodijak?

Bik

Vaša duša je srednje dobi.

Doživjeli ste razna iskustva, ali još uvijek vas čeka mnogo rada na sebi.

Lav

Vaša duša je drevna i živahna, poput mudre starije osobe.

Živjela je tisuću života, a ipak još uvijek je snažna i postojana.

Ovan

Vaša duša je relativno nova u igri života.

Stekli ste neizrecive lekcije i znanje, ali putovanje još nije niti na polovici!

Djevica

Vaša duša je misterija. Vaša duša je zagonetka jer je istovremeno infantilna, ali i napredna. Sve u isto vrijeme.

Zbog toga ju je jako teško dešifrirati.

Vodenjak

Vaša duša je kao dijete, mlada je i nevina.

Iako je možda mlada, nije nezrela niti infantilna, već opuštena, bezbrižna i ispunjena lakoćom.

Blizanci

Vaša duša je starije dobi.

Vi ste otporni, mudri i sada se želite baciti na novi hobi ili aktivnost koja će vam donijeti stimulaciju.

Rak

Vaša duša je stara duša s jasnim i prisutnim umom.

Mladi ste u srcu, a mudrost i jasnoća koju projicirate privlače prema vama one koji trebaju životni savjet.

Strijelac

Vaša je duša poput tinejdžera. Mlada je, divlja i bezbrižna.

Uživajte u vožnji dok traje, jer će biti gotova prije nego što to mislite.

Jarac

Vaša duša je super stara i hrabra.

Prošla je kroz neizrecive priče i sada joj treba mir. Sada je vrijeme za promatranje i promišljanje.

Riba

Vaša duša je mlada i raspršena, nova je u životu i u svemu što se nalazi u njemu, zbog čega nalazite ljepotu u najčudnijim mjestima ili stvarima.

Vaša je nevinost osvježavajuća i potrebna u današnjem svijetu.

Vaga

Vaša duša je drevna.

To nije loša stvar, ali kroz sve te živote neizbježno ste postali iscrpljeni.

Škorpion

Vaša duša je na svom vrhuncu i željna je avanture, akcije i uzbuđenja.

Ipak, istodobno je i umorna od svih prepreka i stvari na ovom svijetu koje blokiraju vaš put.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

