Koliko vam je stara duša po Zodijaku: Vaga je drevna, Ovan je novi u “igri”!

Djevice, vaša duša je misterija i zagonetka, jer je istovremeno infantilna, ali i napredna. Zbog toga ju je jako teško dešifrirati. Rak ima staru dušu s jasnim i prisutnim umom. Mladi je u srcu, a mudrost i jasnoća koju projicira privlači prema njima one koji trebaju životni savjet.
Postoje teorije kako su neke duše inkarnirane davno, još u “zoru” ljudskog postojanja, dok su druge “nove” u materijalnom životu. Samo s inherentnom mudrošću koju astrologija sadrži možemo pokušati otključati našu stvarnu dob duše.
Starije duše posjeduju duboko ukorijenjenu mudrost i znanje koje se može dobiti samo kroz mnoga životna doba ispunjena iskustvima i obrazovanjem. Ti ljudi gledaju na veću sliku i ne reagiraju na agresivan ili reaktivan način, već imaju miran i opušten pristup.
Ostali su manje vremena tu i čini se da su manje zreli. Često su znatiželjniji i uzbuđeniji zbog svijeta i svega u njemu. Oni su ambiciozniji i brzo reagiraju na situacije s kojima se suočavaju. Takve duše su mlade u srcu i često se osjećaju kao da imaju puno toga za učiti i ostvariti.
A što na to sve kaže Zodijak?
Bik
Vaša duša je srednje dobi.
Doživjeli ste razna iskustva, ali još uvijek vas čeka mnogo rada na sebi.
Lav
Vaša duša je drevna i živahna, poput mudre starije osobe.
Živjela je tisuću života, a ipak još uvijek je snažna i postojana.
Ovan
Vaša duša je relativno nova u igri života.
Stekli ste neizrecive lekcije i znanje, ali putovanje još nije niti na polovici!
Djevica
Vaša duša je misterija. Vaša duša je zagonetka jer je istovremeno infantilna, ali i napredna. Sve u isto vrijeme.
Zbog toga ju je jako teško dešifrirati.
Vodenjak
Vaša duša je kao dijete, mlada je i nevina.
Iako je možda mlada, nije nezrela niti infantilna, već opuštena, bezbrižna i ispunjena lakoćom.
Blizanci
Vaša duša je starije dobi.
Vi ste otporni, mudri i sada se želite baciti na novi hobi ili aktivnost koja će vam donijeti stimulaciju.
Rak
Vaša duša je stara duša s jasnim i prisutnim umom.
Mladi ste u srcu, a mudrost i jasnoća koju projicirate privlače prema vama one koji trebaju životni savjet.
Strijelac
Vaša je duša poput tinejdžera. Mlada je, divlja i bezbrižna.
Uživajte u vožnji dok traje, jer će biti gotova prije nego što to mislite.
Jarac
Vaša duša je super stara i hrabra.
Prošla je kroz neizrecive priče i sada joj treba mir. Sada je vrijeme za promatranje i promišljanje.
Riba
Vaša duša je mlada i raspršena, nova je u životu i u svemu što se nalazi u njemu, zbog čega nalazite ljepotu u najčudnijim mjestima ili stvarima.
Vaša je nevinost osvježavajuća i potrebna u današnjem svijetu.
Vaga
Vaša duša je drevna.
To nije loša stvar, ali kroz sve te živote neizbježno ste postali iscrpljeni.
Škorpion
Vaša duša je na svom vrhuncu i željna je avanture, akcije i uzbuđenja.
Ipak, istodobno je i umorna od svih prepreka i stvari na ovom svijetu koje blokiraju vaš put.
ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić