Nikada ne poklanjajte ovu stvar: Vjeruje se da time predajete svoju sreću njima, a sebi siromaštvo

Ne radi se o sujeverju, već o energiji koju svaki predmet nosi sa sobom. Kada nekome darujete nešto što simbolizira vaš opstanak, vi bukvalno otvarate vrata bijedi da uđe u vaš dom. Takve greške se često skupo plaćaju, a da čovjek ni ne primijeti gdje je zapelo.

Zašto prazan novčanik donosi nemaštinu?

Prvi i najopasniji predmet na ovoj listi je prazan novčanik. Vjeruje se da pokloniti novčanik u kojem nema ni jedne novčanice ili kovanice donosi oskudicu u finansijama i vama i onome kome ga darujete. To je simbol praznine koji, prema narodnom vjerovanju, „tjera“ novac od onoga ko ga koristi.

Da bi poklon bio sretan i da bi sve išlo „kao podmazano“, unutra se obavezno stavlja barem jedan novčić. Taj sitni metalni novac služi kao klica iz koje će se rađati bogatstvo. Bez toga, smatra se da ste poklonili čistu nesreću i sebi zatvorili puteve zarade.

Predmeti koji „sijeku“ sreću i mir u kući

Osim novca, velika pažnja se posvećuje i oštrim predmetima poput noževa i makaza. Vjeruje se da takvi darovi „sijeku“ prijateljstvo i donose razdor među ljudima. Ako se takva stvar pokloni, vrlo brzo može doći do svađe koja se godinama ne može izgladiti.

Također, malo ko zna da su i ogledala vrlo opasna za darivanje. Stari ljudi kažu da ogledalo „krade“ energiju vlasnika i da njegovo poklanjanje može donijeti nesreću objema stranama. Zato budite oprezni i nikada ne poklanjajte ovu stvar jer se preko nje najlakše prenose bijeda i tuga na druge.

Kako sačuvati blagostanje i mir

Najbolje je držati se provjerenih pravila koja su nas čuvala decenijama. Čuvajte ono što je vaše i ne dozvolite da zbog neznanja ostanete bez onoga što ste godinama sticali. Sreća je krhka stvar i lako skrene s puta ako se prema njoj ne odnosite s poštovanjem.

Uvijek imajte na umu da svaki poklon nosi svoju poruku i težinu. Ne dozvolite da vam se dom isprazni zbog jedne pogrešne sitnice koju ste iznijeli preko praga. Zapamtite — nikada ne poklanjajte ovu stvar bez simbolične „otkupnine“ u vidu jednog novčića, jer je to jedini način da zaštitite svoju sreću, prenosi Novi.

