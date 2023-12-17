Pred smrt se često pojavljuje ovaj san: Jedno istraživanje je otkrilo ovu šokantnu stvar

Iako su oduvek kružile priče o snovima koji predskazuju smrt, tek pre deset godina prva naučna studija bacila je svetlo na ovaj fenomen. Tim američkih naučnika s Koledža „Canisius“ u Njujorku sproveo je 2014. istraživanje nad 66 pacijenata na palijativnom odeljenju i otkrio nešto iznenađujuće.

Devet od deset ispitanika prijavilo je da su doživeli „vizije“ barem jednom dnevno, najčešće kroz san, susrećući se s preminulim voljenima koji su im pružali utehu. Čini se da su ovi snovi bili vrlo stvarni i živopisni, gotovo kao da su bili deo njihove svakodnevice.

Najintrigantnije je to što su „proročki“ snovi, kako su ih nazvali istraživači, postajali sve češći kako se smrt bližila. Često su počinjali osam do 11 nedelja pre kraja života, a intenzitet im je rastao kako se približavao trenutak smrti. Ova otkrića mogu pružiti utehu i razumevanje onima koji prolaze kroz ovaj težak period, prenosi Novi.

Facebook komentari