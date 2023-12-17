Žene sve više traže emocionalno inteligentnog, a ne snažnog muškarca

Snažan muškarac, u psihološkom i simboličkom smislu, stoljećima je bio prikaz ideala partnera. Ali danas žena sve manje traga za snagom koja se izražava dominacijom, a sve više za snagom koja je vidljiva u emocionalnoj zrelosti, empatiji, pribranosti i sposobnosti iskrenog dijaloga.

Trend koji se jako odražava u vezama

Iako se i dalje žene moraju boriti za svoja prava da budu viđene i slušane, činjenica je da same kupuju stanove, podižu kredite, završavaju doktorske studije, vode timove i još mnogo toga.

Samim time, nekadašnja potreba za muškarcem koji će ih štititi gubi svoj nekadašnji smisao.

Psiholozi posljednjih godina primjećuju trend koji se jako odražava u vezama: žene sve češće prekidaju odnose ne zbog nedostatka privlačnosti, nego zbog nedostatka emocionalne kompatibilnosti.

Emocionalno inteligentan muškarac nije slab. Upravo suprotno – on je dovoljno siguran u sebe da može priznati ranjivost, izraziti sumnju, otvoreno govoriti o strahu ili nesigurnosti. To su kvalitetne koje tradicionalni model muške snage nikada nije dopuštao, ali upravo te kvalitete danas grade trajne odnose.

Zašto je emocionalna inteligencija postala novi kriterij?

Nekoliko je razloga zašto nam je emocionalna inteligencija toliko važna.

1. Emocionalna sigurnost je temelj zdrave veze

Emocionalna sigurnost znači osjećati da će partner biti tu, čak i kad nastane problem, da neće bježati, zatvarati se, kažnjavati tišinom ili manipulirati povlačenjem pažnje.

2. Žene više ne žele biti terapeuti u vezi

Niz godina emocionalni rad u vezi, i to od dešifriranja partnerova raspoloženja do regulacije sukoba, gotovo se podrazumijevao kao ženska odgovornost. Danas žene odbijaju to raditi. Sve se češće može čuti kako u društvu razgovaraju da ne žele glumiti psihoterapeuta niti biti majke u vezi.

Svaka samosvjesna žena zna da to nije njena zadaća. Ona želi odraslog, zrelog muškarca, a ne projekt za rehabilitaciju.

3. Žene sve češće izlaze iz toksičnih odnosa ranije nego ikad

Generacija žena koja ima pristup ogromnom broju informacija o mentalnom zdravlju sve brže prepoznaje manipulaciju, narcisoidne obrasce, gaslighting i emocionalnu nedostupnost. Ono što su žene nekad nazvale kompliciranim karakterom danas jasno prepoznaju kao nezrelu emocionalnu regulaciju ili toksičnost.

Danas prekidi više nisu znak neuspjeha, nego znak samopoštovanja. Suprotno tradicionalnim uvjerenjima, žene se ne boje samoće. Boje se ostati u vezi u kojoj će izgubiti sebe.

4. Emocionalno inteligentan muškarac potiče partnerski rast

Empatija, komunikacija i sposobnost smirivanja sukoba izravno povećavaju zadovoljstvo u vezi, pokazuju istraživanja Sveučilišta u Torontu i Američkog psihološkog udruženja (APA).

U odnosima u kojima su partneri emocionalno usklađeni rjeđe dolazi do dramatičnih raskida, a češće do dubokog povjerenja i dugoročne stabilnosti. Drugim riječima, emocionalno inteligentni muškarci stvaraju odnose koji traju, prenosi Avaz.

