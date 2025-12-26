OVAJ ZNAK danas treba DA SLAVI! Od 26. decembra imaće SREĆE U SVEMU, otkriva čuvena Tamara Globa

Kraj kalendarske godine obično donosi sumiranje utisaka i postignuća, ali za Vodolije bi 26. decembar 2025. godine mogao značiti pravi – novi početak. Prema analizi ruske astrologinje Tamare Globe, taj dan donosi snažan talas sreće, promjena i napretka koji će posebno pogodovati pripadnicima ovog znaka.

„To nije prolazna sreća, nego moćan astrološki prozor – prilika koju ne treba propustiti“, naglašava Globa.

Planetarna kombinacija uspjeha

Planeta zaštitnica Vodolije, Uran, simoblizira inovacije, promjene i oslobađanje od starog. Tog dana Uran će se harmonično spojiti s Venerom, planetom ljubavi, sklada i materijalnog blagostanja.

Takav spoj donosi pozitivne preokrete – promjene koje ne izazivaju haos, nego konkretne koristi i rast.

Dodatnu podršku daje i Jupiter, planeta ekspanzije i sreće, koja će pojačati djelovanje ovog aspekta i pretvoriti i male šanse u značajne rezultate.

Kako će djelovati na različite Vodolije

Vodolije rođene između 21. i 30. januara očekuju uspjeh u karijeri i javnom životu. Idealno vrijeme za iskorak, novi projekat ili unapređenje.

Rođeni od 31. januara do 9. februara osjetit će talas kreativne energije i priliku da zarade kroz talenat ili nove poslovne ideje.

Vodolije rođene od 10. do 19. februara prolazit će kroz duboke emotivne promjene – mogući su sudbonosni susreti, nova partnerstva i jačanje porodičnih odnosa.

Priprema za dan sreće

Globa savjetuje da se do 26. decembra oslobodite tereta prošlosti: završite započete obaveze, riješite dugove i očistite prostor – fizički i emocionalno. „Samo tako ćete otvoriti prostor za nove prilike“, objašnjava ona.

Tokom samog tranzita, ključno je biti otvoren, hrabar i aktivan. Vrijedi prihvatiti i neplanirane pozive, širiti kontakte i pokrenuti promjene u karijeri. Uran nagrađuje one koji misle odvažno, ali postupaju promišljeno.

Energija i stabilnost

Astrologinja podsjeća da visoka aktivnost zahtijeva i dobru fizičku formu. Savjetuje dovoljno sna, ishranu bogatu magnezijumom i vitaminima B grupe (orah, zeleno povrće, integralne žitarice) i svakodnevne šetnje na svježem zraku, prenosi novi.

