Ako želite izbjeći probleme nikada ne sušite veš na ovom mjestu

Objavljeno prije 24 minute

Sušenje veša u zatvorenom prostoru, posebno tokom zimskih mjeseci, može uzrokovati značajne probleme u vašem domu. Stručnjaci upozoravaju da postavljanje vlažnog veša uz vanjski zid može stvoriti idealne uvjete za kondenzaciju i rast plijesni.

Vanjski zidovi su zimi mnogo hladniji od unutrašnjih, što uzrokuje nakupljanje vlage na tim površinama. Ta vlaga može se upiti u zidove, stvarajući vlažne mrlje koje su često skrivena iza namještaja ili stalaka za sušenje.

Stručnjaci savjetuju da veš smjestite blizu unutrašnjih zidova jer su oni topliji, što će ubrzati proces sušenja i smanjiti rizik od plijesni. Također, važno je osigurati dovoljno prostora između komada odjeće kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati, čime će se vlaga brže ispariti.

Redovno prozračivanje prostorija, čak i na nekoliko minuta dnevno, te korištenje odvlaživača zraka, također su korisni savjeti za smanjenje viška vlage u vašem domu i sprječavanje pojave plijesni, prenosi Avaz.


