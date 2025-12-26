Ako želite izbjeći probleme nikada ne sušite veš na ovom mjestu

Vanjski zidovi su zimi mnogo hladniji od unutrašnjih, što uzrokuje nakupljanje vlage na tim površinama. Ta vlaga može se upiti u zidove, stvarajući vlažne mrlje koje su često skrivena iza namještaja ili stalaka za sušenje.

Stručnjaci savjetuju da veš smjestite blizu unutrašnjih zidova jer su oni topliji, što će ubrzati proces sušenja i smanjiti rizik od plijesni. Također, važno je osigurati dovoljno prostora između komada odjeće kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati, čime će se vlaga brže ispariti.

Redovno prozračivanje prostorija, čak i na nekoliko minuta dnevno, te korištenje odvlaživača zraka, također su korisni savjeti za smanjenje viška vlage u vašem domu i sprječavanje pojave plijesni, prenosi Avaz.

