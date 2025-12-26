Imala sam rak jezika: Ako primijetite ove simptome na jeziku i vratu, odmah reagujte

Nije ni pomislila da bi to mogao biti znak raka. Međutim, nakon što je njen izabrani ljekar zatražio niz dodatnih pregleda, uslijedila je poražavajuća dijagnoza – rak jezika koji se već proširio na limfne čvorove.

Imala sam rak jezika i ako primijetite ove simptome na jeziku i vratu, odmah reagujte

U martu 2016. godine Kler, tada 42-godišnja majka dvoje djece, suočila se s rijetkim, ali izuzetno agresivnim oblikom raka. Danas, sa 51 godinom, prisjetila se trenutka kada je saznala dijagnozu.

„Cijeli svijet mi se raspao“, rekla je.

Rak koji se vraćao

Već nekoliko sedmica nakon dijagnoze započela je šestosedmični ciklus radioterapije, uz istovremenu hemoterapiju, s ciljem uništavanja ćelija raka.

„Nije bilo strašno samo meni, bilo je strašno i mojoj djeci. To vam oduzme svu snagu. Hemoterapija mi je izazivala mučninu. Bila sam potpuno iscrpljena.“

Do novembra iste godine stigle su ohrabrujuće vijesti – ušla je u remisiju. To joj je omogućilo da dočeka Božić s porodicom bez straha da terapija neće djelovati.

Neposredno pred praznike uklonjena joj je i sonda za ishranu, koja joj je bila neophodna jer zbog posljedica liječenja nije mogla ni žvakati ni gutati, ali joj je omogućavala unos potrebnih hranljivih materija.

Ipak, problemi su se nastavili i nakon uklanjanja sonde.

„Nisam mogla jesti meso, nisam mogla spremati ručak, a zbog svih posljedica bolesti nisam imala ni novca za praznike“, rekla je.

Nekoliko godina kasnije, u junu 2019. godine, Kler je napipala novu kvržicu. U kombinaciji s izraženim umorom, odmah je posumnjala da se bolest vratila. Tri mjeseca kasnije njene sumnje su potvrđene. I ne samo to – rak se proširio.

Uslijedila je operacija uklanjanja tumora i dijela zdravog tkiva iz limfnih čvorova na desnoj strani vrata, poznata kao disekcija vrata. Kao i kod svake operacije, i ovaj zahvat nosi određene rizike – promjene u ishrani, infekcije i stvaranje krvnih ugrušaka. Nažalost, u njenom slučaju operacija nije uklonila sve ćelije raka.

Suočena s izborom između nove radioterapije, za koju joj je rečeno da bi mogla biti smrtonosna, ili procjene da joj bez daljeg liječenja preostaje svega šest mjeseci života, Kler je poslušala savjet onkologa i nastavila terapiju.

„Pitala sam šta bi se dogodilo ako ne nastavim liječenje i rečeno mi je: šest mjeseci. Nisam željela da čujem nastavak te rečenice. To je moglo značiti šest mjeseci do pogoršanja. Samo sam rekla: gdje da potpišem.“

Drugi ciklus liječenja bio je znatno teži.

„U tom trenutku imala sam osjećaj da više ne mogu. Bila sam spremna odustati. Iskreno, nisam mislila da ću dočekati taj Božić. Ako bih ga i dočekala, osjećala sam da bi mogao biti posljednji“, rekla je.

Liječenje je završila 9. decembra 2019. godine. Ipak, strah od povratka bolesti nije nestao. Tek u augustu prošle godine, na svoj 50. rođendan, saopćeno joj je da nema rak – pet godina nakon ponovne pojave bolesti.

Novi život kao privilegija

Bolest je trajno promijenila njen život. I dalje povremeno ima problema s gutanjem, ali kaže da je dobila novu perspektivu.

„Ne smetaju mi nuspojave. Rak nije samo fizička, već i mentalna bolest. Ipak, ima i nešto pozitivno – nauči vas da cijenite život. Sada znam da sutra nije zagarantovano, već privilegija“, istakla je.

Rana dijagnoza ključna za izlječenje

Ako se bolest otkrije na vrijeme, prognoze su uglavnom dobre – više od 80 posto oboljelih živi najmanje pet godina. Međutim, kada se rak proširi, izgledi se znatno pogoršavaju.

Najčešći simptomi uključuju ranicu ili čir koji ne zarasta duže od tri sedmice, crvene ili bijele mrlje na jeziku, otežano gutanje, uporan bol, kvržicu na vratu, bol u uhu i neobjašnjiv gubitak tjelesne mase.

Pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola i dalje su najveći faktori rizika, naročito u kombinaciji. Rak usne šupljine češći je kod muškaraca – jedan od 55 muškaraca tokom života dobije ovu dijagnozu. Ipak, ljekari upozoravaju da se bolest sve češće javlja i kod osoba bez očiglednih faktora rizika, zbog čega je rana reakcija izuzetno važna, prenosi Novi.

