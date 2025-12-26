Doktorica upozorava na negativni efekat mandarina: Evo ko ih nikako ne bi trebao jesti

Mandarine pripadaju porodici agruma i poznate su po svojim zdravstvenim koristima. Osim što su ukusan užitak, one su bogat izvor vitamina C, koji jača imunitet, kao i vitamina B, D i K, kalcija, magnezija i vlakana, što ih čini odličnim saveznikom protiv zimskih prehlada, prenosi Novi.

Iako se često povezuju sa zdravljem, važno je imati na umu da, kao i sa svakom hranom, postoji preporučena granica u njihovoj konzumaciji.

Mandarine su nutritivno bogate, ali prekomjerna konzumacija može izazvati probleme. Prema riječima ruske nutricionistkinje Nadežde Čapkine, dnevni unos fruktoze ne bi smio prelaziti 40 grama, a nekoliko mandarina može dostići tu granicu.

Previše mandarina može negativno utjecati na jetru. Osobe koje boluju od gastritisa također bi trebale biti oprezne, jer kiseline iz mandarina mogu nadražiti osjetljivu sluznicu želuca i crijeva.

Mandarine se nikako ne preporučuju jesti na prazan želudac, budući da njihova kiselost može izazvati iritaciju probavnog trakta. Najbolje vrijeme za uživanje u njima je tokom večernjih sati, jer imaju nisku kalorijsku vrijednost i neće negativno utjecati na tjelesnu težinu.

Upravo zbog svoje lako probavljive prirode, mandarine su savršena opcija za lagani međuobrok u hladnim zimskim danima. Ovo ukusno voće svakako je korisno i može biti dio zdrave prehrane, no kao i uvijek, ključno je pridržavati se umjerenosti, piše Klik.hr.

