1. januara počinje moćan tranzit i 3 znaka će to osjetiti odmah! Merkur im donosi uspjehe i sreću na duže staze

Prvi januar je nov početak koji svi iščekujemo, prilika da se neke stvari u našim životima konačno promjene, a prvi dan 2026. godine sada će pratiti i moćan tranzit!

Baš tog dana Merkur ulazi u Jarca, što znači da ćemo na samom početku godine biti disciplinovaniji, produktivniji i misliti unaprijed!

U pitanju je tranzit koji nam pruža snažnu, poletnu energiju i ne dozvoljava nam da Novu godinu započnemo lenstvujući.

Kako je u pitanju direktan Merkur, možemo da očekujemo da će sve teći prema planu i da ćemo u ovom periodu naučiti kako da budemo otvoreniji u komunikaciji, empatični i povezani s okolinom. Tome dodatno pomaže ulazak Venere u Vodoliju 17. januara, kao i pun mjesec u Jarcu 18, koji pokazuje kako sarađujemo sa zajednicom.

Merkur će se u polju Jarca zadržati do 20. januara, kada prelazi u Vodoliju, a do tada ćemo uživati u periodu racionalnog razmišljanja, praktičnih odluka i jasnih planova za budućnost

Ipak, tri znaka će ovaj uticaj osjetiti snažnije od ostalih!

Jarac

Jarčevima Merkur u njihovom znaku donosi mentalnu jasnoću i snažan fokus na lične ciljeve, karijeru i važne odluke. Ovo je idealan period za planiranje, potpisivanje ugovora i ozbiljne razgovore koji mogu oblikovati naredne mjesece. Misli su im oštre, riječi precizne, a utisak koji ostavljaju na druge izuzetno snažan.

Bik

Bikovi će tokom ovog tranzita lakše donositi racionalne odluke vezane za novac, posao i stabilnost. Merkur u Jarcu im pomaže da sagledaju širu sliku i naprave realne planove koji imaju dugoročnu vrijednost. Mnogi Bikovi mogu dobiti važne vijesti ili priliku koja zahteva zrelost i strpljenje, što su osobine koje im prirodno leže.

Djevica

Djevice će osjetiti snažan mentalni podsticaj i veću organizovanost u svakodnevnim obavezama, na njihovu ogromnu radost. Merkur u Jarcu im donosi disciplinu i sposobnost da svoje ideje pretoče u konkretne rezultate. Ovo je odličan period za učenje, poslovne strategije i rješavanje problema koji su ih ranije opterećivali, piše glossy.

