Četiri horoskopska znaka koja će imati najsretnije blagdane

Zvijezde su važan dio božićne priče. Ne samo da su mudraci iz biblijske pripovijesti navodno slijedili veliku konjunkciju Jupitera i Saturna kako bi pronašli novorođenog Isusa, već su i rani kršćani svoj liturgijski kalendar osmislili oko ovog doba godine zbog simboličke važnosti zimskog solsticija, piše portal Collective World.

Iako je moderno svjetlosno zagađenje otežalo promatranje svemira s naših prozora, tradicija proslave blagdana tijekom sezone Jarca je opstala. Barem ovdje na sjevernoj hemisferi, vrijeme postaje hladnije, više boravimo u zatvorenom i više jedemo, baš kao što su to činili naši preci stoljećima prije.

Iznimno smo sretni što svjedočimo razvoju ove kozmičke priče tisućama godina kasnije. Ipak, podrazumijeva se da svaki Božić nema onu toplu i nostalgičnu atmosferu kojoj se nadamo. Neke su godine sjetnije i gorko-slatke, dok druge obavija tama.

Zastor se spušta na prilično kaotičnu godinu, no čini se da će posljednji tjedni biti uistinu dobri. Sljedeća četiri znaka vjerojatno će imati najbogatiju, najzabavniju, najromantičniju i najuzbudljiviju blagdansku sezonu.

Djevica

Sreća vas prati i tijekom ovih blagdana. Donosit ćete radost svakom društvu, unoseći dašak božićnog duha svojim prijateljima i obitelji. Iza vas je produktivna i plodna godina, stoga ćete vjerojatno uživati u velikom finalu. Natočite si čašu šampanjca i nazdravite brojnim uspjesima koji vas zasigurno čekaju u 2026. godini.

Škorpion

Ako ste slobodni, pripremite se za lavinu pažnje. Općenito, ove ćete sezone biti vrlo emotivni, no bit će vam lakše nego inače razgovarati o svojim osjećajima. Ovo je idealno vrijeme za razgovor s braćom i sestrama te prijateljima iz rodnog grada o svojim tajnim snovima i idejama. Možda čak naletite na simpatiju iz srednje škole koja se također vratila kući za blagdane i odlučite obnoviti vezu.

Strijelac

Osjećat ćete se posebno impulzivno. Rado ćete pristajati na blagdanske zabave i spontane avanture, a uzbuđenje blagdanske sezone osjećat ćete jače nego itko drugi ove godine. Možete očekivati povišicu ili bonus na poslu – ili pak nešto dodatnog novca koji vam je bliska osoba ubacila na račun. Godinu ćete završiti osjećajući se financijski sigurno i iskreno uzbuđeno zbog svega što dolazi.

Jarac

Ovo je vaša sezona, budući da je Sunce ušlo u Jarca na zimski solsticij, samo četiri dana prije Božića. Jarčevi rođeni u prvim danima znaka otvarat će rođendanske poklone uz božićne – i vjerojatno će biti prilično oduševljeni. Unatoč vašoj reputaciji nesentimentalnog znaka, ove ćete godine biti pričljiviji nego inače.

Ovo je izvrsno vrijeme da izrazite zahvalnost svojim rođacima i kažete im koliko ih cijenite. Riječi će ove godine teći iskrenije, stoga odvojite malo vremena za pisanje božićnih čestitki ili vođenje dnevnika o svojim planovima za 2026. godinu, piše index.

