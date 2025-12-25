Skandalozno: Otac i majka pokušali prodati dijete u zamjenu za šest paketa piva

Majka djeteta, Šejlin Elers (21), priznala je krivicu po obje tačke optužnice i dobila je uslovnu kaznu na šest godina, uz mogućnost da neće imati krivični dosije. Kazna za oca bila je strožija, najvjerojatnije zbog njegovih prethodnih pravnih problema, uključujući prijave za dvije krađe.

Ovaj nesvakidašnji incident dogodio se u septembru 2024. godine, kada je iz kancelarije menadžera kampa “Beaver Lake Hide-A-Way” upućen poziv za Kancelariju šerifa okruga Benton. Prijavljeno je da su roditelji pokušali prodati bebu za šest paketa piva, a potom su tražili 1.000 dolara za dijete.

Postojao je i ugovor koji je potpisan od strane roditelja, što dokazuje bizarnost cijele situacije. U dokumentu se navodi:

– Daren Urban i Šejlin Elers prenosimo svoja prava na našeg dječaka Kodiju Natanijelu Martinu za 1.000 dolara, 21.09.2024. godine. Odricanje od odgovornosti: Nakon potpisivanja ovoga, više nećemo menjati mišljenje i nikada više vas nećemo kontaktirati”.

Više prisutnih je potvrdilo da se radilo o procesu potencijalnog usvajanja, kako je naveo zamenik šerifa u izjavi pod zakletvom. Također je dobio snimak s mobilnog telefona na kojem Urban i Elers potpisuju ugovor sa osobom koja je trebalo da bude “kupac” djeteta.

Šejlin Elers je, navodno, prišla vozilu jednog para i zamolila ih za pivo, što je bila njena uobičajena praksa. Kada su je odbili, otišla je, ali je muškarac po imenu Riki Kroford ponudio pivo u zamjenu za to da bebu zadrži preko noći. Kroford, kojeg su istražitelji opisali kao prilično pijanog, navodno je rekao da je zabrinut za dobrobit bebe i da je želio izvući dijete iz ruku roditelja, na što su oni pristali. Pitao je da li može zadržati bebu preko noći i dao roditeljima nekoliko limenki piva u zamjenu.

Vlasnik kampa je na kraju saznao za pokušaj prodaje bebe i pozvao policiju. Beba, koja je navodno pokazivala znakove zanemarivanja, odvezena je u bolnicu.

Prema sporazumima o priznanju krivice i presudi, roditeljima nije bio dopušten kontakt s djetetom.

