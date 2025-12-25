Uobičajen problem tokom zime: Trik za uklanjanje plijesni iz kupatila

Zbog rjeđeg provjetravanja i povećane vlage, tamne mrlje se posebno pojavljuju oko kada i tuš-kabina, najčešće u silikonskim fugama. Stručnjaci upozoravaju da je ovo sezonski problem koji se svake godine ponavlja u mnogim domaćinstvima.

Iako silikonski zaptivač na prvi pogled djeluje čvrsto i nepropusno, s vremenom dolazi do njegovog skupljanja i gubitka elastičnosti. Tada se stvaraju mikroskopski razmaci između kade i zida, kroz koje vlaga prodire ispod površine. U tom mračnom i vlažnom prostoru nastaju idealni uslovi za razvoj plijesni, zbog čega samo površinsko čišćenje često ne daje trajne rezultate.

Prema riječima stručnjaka, plijesan u silikonu ima tačku nakon koje se stalno vraća, bez obzira na sredstva za čišćenje. Taj trenutak obično nastupa nekoliko mjeseci nakon postavljanja zaptivača, a hladnije vrijeme i povećana kondenzacija dodatno ubrzavaju proces. Kako temperatura u kupatilu brže pada nego u ostatku doma, vlaga se zadržava duže i problem postaje izraženiji.

Umjesto potpunog uklanjanja starog silikona, postoji i jednostavnije rješenje koje može spriječiti daljnje širenje vlage. Riječ je o fleksibilnim silikonskim trakama koje se postavljaju direktno preko postojećeg spoja. One ne djeluju hemijski, već stvaraju fizičku barijeru koja onemogućava vodi da dođe do oštećenog dijela ispod.

Da bi ova metoda bila učinkovita, važno je pravilno je primijeniti. Površinu treba temeljito očistiti i ostaviti da se potpuno osuši prije postavljanja trake, kako bi se osiguralo dobro prianjanje. Kada se pravilno postavi, silikonski materijal ostaje stabilan, ne puca i ne propušta vlagu, čime se značajno smanjuje mogućnost ponovnog pojavljivanja plijesni.

