Crni Mjesec (Lilit) u Strijelcu na površinu podiže – MRAK! 3 znaka će to najsnažnije osjetiti narednih 9 mjeseci…

Lilit, Crni Mjesec astrologije, od 20. decembra je u polju Strijelca, znaka slobode, mudrosti i ekspanzije. Lilit je mračna ženska energija u našim natalnim kartama koja budi prkos i ono što inače čuvamo skriveno… Ali šta ovaj novi položaj znači za sve nas?

Lilit je jedna od mističnijih tema astrologije, od koje mnogi zaziru jer im djeluje nepoznato, neistraženo i zabranjeno. U astronomiji, 1181 Lilit je asteroid širok 20 kilometara, koji je Zemlji bliži od Mjeseca, ali je obilazi sporije, a ovim pojmom se označava i jedna tačka u Mjesečevoj orbiti.

Kada je riječ o astrologiji, u pitanju je simbol naše sjenke, potisnute strasti, buntovništva, najdubljih nagona kojih nismo ni svjesni, primarne ženstvenosti… Lilit (⚸), odnosno Crni Mjesec, ukazuje na iluzije u ljubavi, idealizaciju partnera i zamke fantazija koje su previše romantične da bi se uklopile u stvarni svijet.

Lilit (Crni Mjesec) u Strijelcu

Proteklog vikenda, Crni Mjesec je ušao u znak Strelca, gde će se zadržati devet mjeseci, odnosno zadržati se do 14. septembra.

Ulaskom Lilit u znak Strijelca 20. decembra otvara se period u kojem se preispituju lična uvjerenja, moralni stavovi, istina i sloboda. Lilit u ovom znaku pojačava potrebu da se govori ono što se zaista misli, ali i rizik da se pretjera, ide u krajnosti ili nameće sopstvena istina drugima.

Ovaj tranzit može donijeti snažne unutrašnje konflikte, ali i oslobađanje od ograničavajućih ideja. Najintenzivnije će ga osjetiti promjenljivi znakovi: Blizanci, Djevice i Ribe.

Blizanci

Za Blizance, Lilit u Strijelcu aktivira osu odnosa i donosi tenzije u komunikaciji s partnerima, bliskim ljudima i saradnicima.

Pozitivno je to što mogu jasno da sagledaju u čemu su pravili kompromise koji im više ne prijaju i konačno postave granice. Negativno je međutim, to što postoji sklonost ka raspravama, naglim prekidima i izgovaranju riječi koje je kasnije teško povući.

Djevica

Kod Djevica se ovaj tranzit tiče doma, porodice i dubokih emotivnih temelja. Lilit može iznijeti na površinu potisnuta nezadovoljstva, porodične obrasce i stare rane koje traže izliječenje i razrješenje.

Iako taj proces može biti neprijatan i emotivno iscrpljujući, pozitivna strana je prilika da se oslobode krivice i tuđih očekivanja koja su dugo nosile na svojim leđima.

Ribe

Ribe će Lilit u Strijelcu najviše osetiti kroz karijeru, status i lične ambicije. Javlja se snažna potreba da se krene sopstvenim putem, čak i ako to znači sukob sa autoritetima ili promenu profesionalnog pravca.

Dok, s jedne strane, ovaj tranzit može donijeti hrabrost i jasnoću u vezi sa životnim ciljevima, s druge može izazvati osjećaj izgubljenosti ili strah od osude okoline.

