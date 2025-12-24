Januar 2026. bit će najbolji mjesec za ova 4 znaka

Već na samom početku 2026. mnogi će imati osjećaj da se atmosfera mijenja, ali za neke znakove to će biti posebno vidljivo. Siječanj/januar pod Jupiterom u Raku pojačava potrebu za mirnijim životom, stabilnijim odnosima i konkretnim osjećajem sigurnosti, umjesto vječnog jurenja za novim ciljevima. Kao da se vraćate sebi nakon dužeg razdoblja napetosti – stvari koje ste dugo odgađali sada traže da ih napokon postavite na svoje mjesto. Najviše podrške dobivaju četiri znaka koji tijekom ovog mjeseca lakše donose odluke, lakše kažu “ne” onome što ih iscrpljuje i “da” onome što stvarno ima smisla. Za njih siječanj/januar može izgledati kao trenutak kada prvi put nakon dugo vremena osjećaju da surađuju sa životom, umjesto da se stalno bore protiv okolnosti.

Rak

Za Rakove je Jupiter u njihovom znaku glavna priča cijele godine. Kada Jupiter prolazi preko Sunca ili kroz znak, često dolazi veća vidljivost, više samopouzdanja, šira paleta mogućnosti i jači osjećaj da imate pravo zauzeti prostor u vlastitom životu. U siječnju/januaru 2026. taj se proces odvija za vrijeme Jupiterova retrogradnog hoda pa najbolje prilike dolaze kroz ono što već poznajete. Može se javiti bivši suradnik, starija ideja oživjeti, ili osobni cilj koji ste prije morali “spremiti u ladicu” ponovno postaje izvediv.

Ključ za Rakove je da prestanu razbacivati energiju na deset smjerova i odaberu jedno područje koje povlači ostala za sobom. To može biti obrazovanje, ulaganje u zdravlje, promjena imidža, profesionalno usmjeravanje ili velika odluka vezana uz dom. Ono što sada postavite kao osnovu, pratiti će Vas i nakon što siječanj/januar završi.

Kada Neptun 26.1. ponovno uđe u Ovna, za Raka se dodatno naglašava područje karijere, reputacije i životnog smjera. Dolazi jači osjećaj poziva i potreba za poslom koji ima smisla i za dušu, ne samo za račun. U siječnju/januaru postaje jasnije koja ambicija dolazi iz ega (potreba da nešto dokažete) a koja iz autentične želje. Dobro je konkretno definirati što za Vas znači uspjeh: kakav posao, kolika odgovornost, kakvi odnosi na poslu, koliko vremena za privatni život. Što je jasniji okvir, lakše prepoznajete pravu priliku.

Pun Mjesec u Raku 3.1. stavlja Vaše emocije u prvi plan. Fokus nije na dramatičnim scenama nego na iskrenosti. Ako ste do sada šutjeli da ne biste “radili problem”, upravo oko tog datuma istina može tražiti svoj put van. Mogući su razgovori u obitelji, promjene u stambenoj situaciji ili jasnije odluke o vezama.

Za zauzete Rakove siječanj/januar traži više “timskog” pristupa – zajedničke ciljeve, usklađene rasporede i iskren dogovor oko obaveza. Za slobodne Rakove naglasak je na ljudima koji donose osjećaj sigurnosti i emocionalne zrelosti, a ne na kratkim, intenzivnim impulsima.

Praktično, isplati se tretirati siječanj/januar kao mekani početak većeg ciklusa koji traje sve dok Jupiter ne napusti Raka 30.6.2026. Svaki mali potez koji smanjuje stres u kući, tijelu ili rasporedu gradi temelj za kasnije mjesece.

Škorpion

Za Škorpione je siječanj/januar 2026. mjesec u kojem se jako osjeća da je “vrijeme za nešto više od ovoga”. Jupiter u Raku pokreće područje putovanja, studija, duhovnosti, pravnih pitanja i Vaše osobne filozofije života. Mnogi Škorpioni upravo tada počinju ozbiljnije razmišljati o selidbi, prekvalifikaciji, većem iskoraku u poslu, suradnji s inozemstvom ili o povratku onome što su nekad voljeli učiti, a napustili zbog obaveza.

Kako je Jupiter retrogradan, često se vraćate na stare ideje koje sada imaju više šanse za uspjeh jer ste zreliji, smireniji i jasnije vidite svoje granice. Nije nužno da u siječnju već napravite ogroman skok, ali je važno da priznate sebi kamo Vas vuče i da poduzmete barem jedan konkretan korak u tom smjeru – prijava, razgovor, mail, istraživanje opcija.

Pun Mjesec u Raku početkom mjeseca pojačava unutarnji nemir ako ste predugo ostajali u istim okvirima iz osjećaja dužnosti ili straha. Može se pojaviti snažna želja da promijenite okruženje, društvo, način razmišljanja ili da prekinete s uvjerenjima koja Vas drže na istom mjestu. To je dobar trenutak da iskreno sagledate što Vas još uvijek veže za staru verziju sebe i što Vam se više ne uklapa u ono kako danas razmišljate. Kod nekih Škorpiona to su obiteljska očekivanja, kod drugih posao koji je “siguran”, ali ne podržava ono tko ste postali.

Neptun u Ovnu za Vas naglašava područje svakodnevice, rada i zdravlja pa siječanj/januar donosi veću osjetljivost na ritam dana i odnos prema vlastitom tijelu. Brže primjećujete koliko Vas iscrpljuju loše navike, kaotičan raspored, previše tuđih problema ili posao u kojem stalno gasite tuđe požare.

Javlja se potreba da radni dan ima smisleniju strukturu, da ostane dovoljno prostora za oporavak i da ono što radite ne bude u potpunom raskoraku s Vašim vrijednostima. Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. pomaže da to pretočite u vrlo praktične odluke: nove rutine, drugačiju organizaciju posla, jasnije granice s kolegama ili dogovor s nadređenima koji Vam olakšava svakodnevicu.

Saturn u Ribama u ovom periodu dodatno traži da ozbiljnije shvatite vlastitu kreativnost, ljubavne odnose i ono što Vas iskreno veseli. Škorpioni koji su navikli gurati sebe u drugi plan da bi sve funkcioniralo “kako treba” mogli bi u siječnju/januaru shvatiti da tako više ne ide. To je mjesec u kojem se preispituje: kakav životni stil dugoročno možete nositi, koje obaveze želite zadržati, a što je postalo prevelik teret.

Kada spojite širi horizont Jupitera u Raku, osvještavanje vlastitih granica kroz Neptun u Ovnu i Saturnovu potrebu za zrelijim izborima, dobivate vrlo jasan obrazac: siječanj/januar 2026. za Škorpiona je vrijeme u kojem odluke o svakodnevici, poslu i učenju postaju izravno povezane s tim koliko se osjećate živo, budno i prisutno u vlastitom životu.

Strijelac

Za Strijelce Jupiter u Raku aktivira područje zajedničkih resursa, dugova, kredita, nasljedstva, ali i duboke intimnosti. To je osmo polje – zona gdje dijelite financije, odgovornosti i emocije s nekim drugim. U siječnju/januaru 2026. podrška često dolazi kroz druge ljude ili institucije: partnera, klijente, banku, suradnika ili priliku za refinanciranje, otplatu ili novi dogovor koji je povoljniji od starog. Kako je Jupiter retrogradan, napredak se često krije u poboljšanju nečega što već postoji, umjesto u potpuno novom aranžmanu.

Ovo je ujedno snažan mjesec za psihološko čišćenje. Strijelci su poznati po brzom kretanju naprijed, ali sada je naglasak na tome da putujete “lakši”, bez starih strahova, tajni i neizgovorenih tema koje troše pozadinsku energiju. Kada Neptun ponovno uđe u Ovna 26.1., Strijelcima se pali svjetlo u polju ljubavi, užitka, djece, kreativnosti i strasti.

Može se pojaviti želja za stvaranjem, flertom, novim hobijem ili jednostavno za većom dozom igre u svakodnevici. Istovremeno je važno ostati prizeman: kod ljubavi je bitna dosljednost, ne samo intenzitet emocije, a kod kreativnih ideja raspored i disciplina, ne samo inspiracija.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. dobro se nadovezuje na to. To je trenutak za financijski plan koji podupire i Vaš privatni život: budžet koji dopušta radost, ali drži kontrolu u Vašim rukama. Uran ponovno ulazi u Blizance 25.4.2026. i tada za Strijelce počinje duži period promjena u partnerstvima – poslovnim i privatnim.

Siječanj/januar je svojevrsna priprema. Vrijedi pregledati sve ugovore, dogovore, zajedničke troškove i nejasne situacije. Što sada raščistite, kasnije Vas neće kočiti. Saturn u Ribama do sredine veljače/februara održava fokus na osnovama: dom, obitelj, emocionalna stabilnost. Kad je baza sređena, mnogo lakše riskirate ondje gdje ima smisla. Za Strijelce “najbolji mjesec” u 2026. više izgleda kao osjećaj da prestajete gubiti energiju na ono što Vas iscrpljuje i da ste ponovno vi na potezu.

Ribe

Za Ribe je Jupiter u Raku izuzetna podrška, jer povezuje dva vodena znaka. To je period u kojem se vraća volja za život, kreativnost, radost, želja za ljubavlju, putovanjima, učenjem, igrom i hobijima koji pune baterije. U siječnju/januaru 2026. Ribe najbolje prolaze kad prestanu doživljavati radost kao luksuz, a počnu je shvaćati kao resurs.

Kada se ponovno pojavi inspiracija – bilo kroz stvaranje, novi odnos, ideju za projekt ili put – odluke postaju jednostavnije. Na tijelu osjećate što Vas širi, a što Vas iscrpljuje.

Saturn ostaje u Ribama do sredine veljače/februara 2026. i u ovom znaku radi zadnje “revizije”. To je energija koja reže suvišno, uvodi jasnije granice i traži da se obvežete na ono što zaista možete nositi. U siječnju se to može pokazati kao važan razgovor, nova odgovornost ili odmicanje od obaveza koje Vas stalno vraćaju u iscrpljenost.

Uz Saturn, samopouzdanje ne dolazi iz komplimenata nego iz osjećaja da stojite iza vlastitih odluka. Glavna lekcija za Ribe jest razlika između empatije i samoponištavanja. Granice ne znače da ne volite, nego da čuvate vlastitu energiju.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. daje Ribama mogućnost da snove pretoče u realan plan. Umjesto deset ciljeva, dovoljna je jedna jasna odluka za sljedećih mjesec dana: završiti projekt, prijaviti se na natječaj, pokrenuti štednju, početi novu rutinu. Važno je da i na “loš dan” možete napraviti barem mali korak pa makar to bio jedan e-mail, pola sata učenja ili pet minuta vježbe.

S vremenom se takvi mali potezi sabiru u ozbiljan pomak. Kraj mjeseca donosi i Neptunov povratak u Ovna, što za Ribe otvara teme samovrijednosti i naplate vlastitog rada. Počinje dugoročniji proces u kojem ćete učiti tražiti ono što zaslužujete – materijalno i emocionalno.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari